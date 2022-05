FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Barcelona will Lewandowski-Angebot erhöhen

Der FC Bayern München heute am Samstag, eine Woche nach dem Ende der Saison in der Bundesliga. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 21. Mai.

FC Bayern heute, Gerücht: Barca legt bei Lewandowski-Angebot nach

Der FC Barcelona ist angeblich bereit, bis zu 60 Millionen Euro zu zahlen, um Robert Lewandowski vom FC Bayern München in diesem Sommer verpflichten zu können. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Zuvor waren immer 40 Millionen Euro als Schmerzgrenze für die Münchner gehandelt worden, die mit Lewandowski noch einen bis 2023 gültigen Vertrag haben.

🏆 𝗩𝗟𝗢𝗚 - Erlebt das komplette Meisterfeier-Wochenende noch einmal hinter den Kulissen! 👀



🎥 https://t.co/8CBjQTm39Z#MiaSanMeister — FC Bayern München (@FCBayern) May 21, 2022

In der Öffentlichkeit beteuerten die Verantwortlichen der Münchner zuletzt immer wieder, dass Lewandowski seinen Vertrag erfüllen werde. Allerdings könnte ein erhöhtes Angebot aus Barcelona die Klub-Bosse vielleicht doch noch zum Umdenken bewegen.

Getty Images

FC Bayern heute, News: Tebas glaubt nicht an Lewandowski-Transfer

LaLiga-Boss Javier Tebas glaubt nicht, dass Robert Lewandowski in diesem Sommer vom FC Bayern München zum FC Barcelona wechseln wird. Er begründete seine Ansicht mit den finanziellen Problemen der Katalanen.

"Die Zahlen sind ganz einfach: Sie haben in den letzten beiden Jahren mehr als 500 Millionen Euro Verlust gemacht, die sie wieder hereinholen müssen, um Spieler zu verpflichten. Lewandowski hat noch ein Jahr beim FC Bayern Vertrag und bei dem, was er verdienen will, und dem, was Bayern als Ablöse verlangt, sehe ich ihn nicht in Barcelona", sagte Tebas der Marca.

Goal

FC Bayern heute, Gerücht: Zweikampf zwischen FCB und BVB um Kalajdzic

Stürmer Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart steht sowohl beim FC Bayern als auch bei Borussia Dortmund auf der Wunschliste. Die Berater des Österreichers waren nach Angaben von Sky bereits in der vergangenen Woche in München zu Gast, um über einen möglichen Wechsel zu verhandeln.

Sorgen soll Kalajdzic aber laut tz beim FCB noch die ungeklärte Zukunft von Robert Lewandowski bereiten. Sollte der Pole seinen bis 2023 gültigen Vertrag in München erfüllen, sieht Kalajdzic keine guten Aussichten auf Spielminuten im Sturmzentrum.

Die Perspektive beim BVB soll ihm laut tz hingegen eher zusagen, denn der BVB gab jüngst Erling Haaland an Manchester City ab.