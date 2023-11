FC Bayern München denkt offenbar über Verpflichtung von Raphaël Varane nach

Ein Abschied von Raphaël Varane aus Manchester im Januar ist wohl möglich. Schlagen die Bayern zu?

WAS IST PASSIERT? Im Winter will der FC Bayerns in erster Linie einen Innenverteidiger verpflichten, der idealerweise auch als Rechtsverteidiger auflaufen kann. Der bereits im Sommer gehandelte Trevoh Chalobah vom FC Chelsea soll laut Sky keine Option mehr sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Stattdessen haben sich die Bayern offenbar mit Raphaël Varane von Manchester United beschäftigt. Es fanden angeblich auch Gespräche mit dem 30-Jährigen statt.

Die Münchner schätzen den Spieler demnach als interessant, einen Transfer aufgrund seines hohen Gehalts von rund 20 Millionen Euro zugleich aber auch als unrealistisch ein.

Varane, der mit Real Madrid viermal die Champions League gewann, soll in nächster Zeit weiter unter Beobachtung stehen und die Red Devils im Winter für eine Ablösesumme zwischen 20 und 30 Millionen Euro verlassen können.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty