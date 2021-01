FC Bayern München, Gerüchte und News: Tolisso fehlt gegen Schalke, U19-Talent vor Verlängerung - alle Informationen zum FCB heute

Bayern München bereitet sich auf das nächste Bundesligaspiel vor, während es durch Uli Hoeneß und Leroy Sane auch Themen abseits des Platzes gibt.

Der trifft am Sonntag auf den und bereitet sich derzeit intensiv auf den Rückrundenauftakt vor. Derweil beherrschen an diesem Freitag andere Themen das Geschehen rund um den deutschen Rekordmeister.

Uli Hoeneß nämlich träumt davon, dass sich bei Vertragsverhandlungen etwas ändert. Er hofft, dass die Spieler den oftmals von den Beratern geführten Gesprächen häufiger beiwohnen, um selbst mitzubekommen, wie das Geschäft so läuft.

Außerdem: Leroy Sane hat in einem Interview tief blicken lassen und verraten, wie er mit seinem Image umgeht, was die Kritik mit ihm macht oder aber auch, wie ihn Pep Guardiola zum Unterschiedsspieler geformt hat.

Bundesligist Bayern München am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.



FC Bayern München gegen Schalke ohne Corentin Tolisso

Rekordmeister Bayern München muss zum Rückrundenstart bei Schalke 04 auf Mittelfeldspieler Corentin Tolisso verzichten. Wie Trainer Hansi Flick am Freitag mitteilte, wird der französische Weltmeister am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) wegen muskulärer Probleme geschont. "Wir gehen da kein Risiko ein", sagte Flick.

Bild: Getty Images

Gegen Lieblingsgegner Schalke will Flick an das 8:0 aus dem Hinspiel anknüpfen. "Wir sind auf einem guten Weg, ich sehe das Ganze sehr positiv", sagte der Trainer: "Wir müssen aber in jedem Spiel von der Einstellung und der Mentalität da sein."

Allerdings warnte Flick vor dem Tabellenschlusslicht aus Gelsenkirchen. "Die Qualität der Spieler spiegelt nicht die Tabelle wider", sagte der 55-Jährige. Auch der Kantersieg aus dem Eröffnungsspiel sei "nullkommanull in unseren Gedanken".

FC Bayern: U19-Talent Torben Rhein vor Vertragsverlängerung

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Mit Torben Rhein steht nach Informationen von Goal und SPOX ein Top-Talent vom Campus unmittelbar davor, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2022 zu verlängern .

Wie aus dem Umfeld des 18-jährigen Mittelfeldspielers hören ist, sind bereits sämtliche Vertragsdetails geklärt. Mit dem endgültigen Vollzug und der offiziellen Bekanntgabe vonseiten des FCB ist noch im Januar zu rechnen.

Bei dem neuen Arbeitspapier handelt es sich nicht um einen Profivertrag. Rhein, derzeit Kapitän der U19, soll nach der Wiederaufnahme des coronabedingt lahmgelegten Spielbetriebs in der auf sich aufmerksam machen, ehe er zur U23 in die stößt, um in die Rolle von Angelo Stiller (19) zu schlüpfen, der im Sommer zur TSG Hoffenheim wechselt.

Bild: Getty Images

2022 wollen Rhein und seine Familie sich dann noch einmal mit den Verantwortlichen des FCB an einen Tisch setzen, um über seine Perspektive bei den Profis zu sprechen. Priorität hat für ihn jetzt noch der Campus - obwohl ihn bis zu seiner Entscheidung einige Klubs aus dem In- und Ausland mit Spielpraxis in höherklassigen Kategorien gelockt haben.

"Torben Rhein. Merkt euch diesen Namen", antwortete Bayerns Nachwuchsguru Hermann Gerland im Spätsommer 2017 bei einer Talkrunde im Deutschen Fußball-Museum auf die Frage, welchen Spieler er für den talentiertesten am Campus halte.

FC Bayern München: Leroy Sane spricht über Schnösel-Image, Guardiola und Kritik

Bayern Münchens Superstar Leroy Sane hat sich gegen das ihm teilweise anhaftende Image als Schnösel mit einem Hang zur Selbstverliebtheit gewehrt.

"Sie können gern mal zu mir nach Hause kommen und nachsehen, ob da wirklich Diamanten, Goldketten und solches Zeug rumliegen. Nichts davon besitze ich. Trotzdem stecken mich die Leute in diese Bling-Bling-Schublade", erklärte Sane dem Spiegel .

Er sei "kein Typ, der sich ewig im Badezimmer stylt. Ich stehe morgens auf, putze mir die Zähne und fahre oft in kurzer Hose zum Training, das dauert fünf Minuten", sagte Sane. Dass er ab und zu auffällige Klamotten trage, ziele nicht darauf ab, sich bewusst zur Schau zu stellen. "Ich mag einfach Mode. Ich drücke mich gern damit aus. Dabei ist mir nicht wichtig, dass die Klamotten teuer sind", erklärte der Außenstürmer.

Bild: Getty Images

FC Bayern München: Uli Hoeneß fordert Revolution bei Vertragsverhandlungen

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß (69) hat sich im neuen Buch von Ex-Skifahrer Felix Neureuther zu Vertragsverhandlungen und der Rolle der Spieler im Profifußball geäußert und dabei Kritik geübt.

"Heute gibt es kaum mehr einen Spieler, der selbst verhandelt, der bei diesen Gesprächen überhaupt dabei ist! Es wäre doch angebracht, wenn auch die Spieler dabei sind. Damit sie selbst merken, was läuft", so der 69-Jährige.

Hoeneß hatte sich in der Vergangenheit beispielsweise über David Alabas Berater Pini Zahavi aufgeregt und diesen als geldgierigen Piranha bezeichnet. "Ich sehe das Problem bei den heutigen Spielern vor allem darin, dass sie durch ihre Berater ein bisschen und immer mehr fremdgesteuert werden. Die Berater haben leider nicht immer den Vorteil der Spieler im Auge, sondern viel mehr den eigenen", schreibt der Ex-FCB-Präsident weiter.

Zu seiner aktiven Zeit sei demnach noch alles anders gewesen: "Als Paul Breitner und ich damals unsere Verträge verhandelt haben, da sind wir selbst am Tisch gesessen, da war kein anderer für uns dabei. Da haben wir uns gefetzt, aber wir haben uns das alles selbst ausgemacht.“

FC Bayern München 1:0 : Die VIDEO-Highlights

FC Bayern München - Lucas Hernandez überzeugt in Augsburg: Ungeschlagen in vielversprechender Gemengelage

Lucas Hernandez war bester Spieler in Augsburg und Hansi Flick kann ihn sich sogar als Abwehrchef für den abwanderungswilligen David Alaba vorstellen.

Hernandez durfte zwar erneut nicht auf seiner Paradeposition spielen , überzeugte aber auf links: Oft schaltete er sich ins Offensivspiel ein und holte bei einem solchen Vorstoß den Elfmeter heraus, den Robert Lewandowski zum letztlich entscheidenden 1:0 verwandelte (13.). Defensiv stand Hernandez unterdessen sicher und bestritt beim FC Bayern die meisten Zweikämpfe, von denen er rund 58 Prozent gewann.

FC Bayern München: Rummenigge bestätigt Interesse an Upamecano

Bedient sich der FC Bayern beim geplanten Umbau seiner Abwehr bei einem -Konkurrenten? Wie Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach monatelangen Spekulationen nun offiziell bestätigt hat, steht Dayot Upamecano von auf dem Zettel des Champions-League-Siegers.

Bild: Getty Images

"Wir werden uns natürlich damit befassen, nicht nur mit dieser Personalie, sondern grundsätzlich, auf welchen Positionen wir was machen wollen und machen müssen", erklärte Rummenigge am Donnerstagnachmittag bei Bild .

Es sei bekannt, dass der französische Nationalspieler für den Sommer eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2023 laufenden Vertrag besitze, fügte Rummenigge an. Diese wird auf bis zu 45 Millionen Euro beziffert. Allerdings sei Upamecano "zumindest bis zum Saisonende in Leipzig", meinte Rummenigge. Deshalb wäre es "ein bisschen zu früh", schon auf einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister zu setzen. Alle Details findet Ihr hier.

FC Bayern München: Die besten Torschützen des FCB in der Saison 2020/21

Torschütze Anzahl der Treffer Robert Lewandowski 22 Thomas Müller 7 Serge Gnabry 4 Leroy Sane 4 Jamal Musiala 3 Kingsley Coman 2 Leon Goretzka 2 Joshua Kimmich 2

