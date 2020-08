FC Bayern München vs. FC Chelsea heute live: Die Champions League im LIVE-TICKER verfolgen

Entscheidung in der Champions League: Im Rückspiel des Achtelfinales trifft der FC Bayern München auf den FC Chelsea. Seid jetzt im LIVE-TICKER dabei!

Alles ist angerichtet, ein Champions-League-Abend der Extraklasse wartet auf die Fans - auch, wenn keine davon im Stadion mitfiebern dürfen. Der bestreitet um 21 Uhr sein Champions-League-Achtelfinale gegen den und Goal ist im LIVE-TICKER von Beginn an mit dabei.

Das Hinspiel fand bereits im Februar statt, ehe die Coronakrise auch die Königsklasse lahmlegte. Nun will der deutsche Rekordmeister das 3:0 von der Stamford Bridge bestätigen und auch das Rückspiel für sich entscheiden.

vor Beginn | Auf der Gegenseite schickt Frank Lampard folgende Mannschaft ins Spiel: Caballero - James, Christensen, Zouma, Emerson - Barkley, Kante, Kovacic - Hudson-Odoi, Abraham, Mount.

vor Beginn | Der FC Bayern München schickt folgende Elf ins Rennen, um das Viertelfinale der Champions League sicher zu machen: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski. Damit spielen Ivan Perisic (für Kingsley Coman) und Thiago für Benjamin Pavard. Joshua Kimmich spielt erwartungsgemäß rechts hinten in der Viererkette.

vor Beginn | Herzlich willkommen aus München, die Allianz Arena ruft. Der FC Bayern München trifft auf den FC Chelsea und wir sind im LIVE-TICKER mit dabei.

FC Bayern München vs. FC Chelsea jetzt im LIVE-TICKER: Die Champions League auf einen Blick

Duell FC Bayern München vs. FC Chelsea Runde Champions-League-Achtelfinale, Rückspiel Datum 8. August 2020 | 21 Uhr (heute) Ort Allianz Arena, München Zuschauer keine Zuschauer (Geisterspiel)

FC Bayern München vs. FC Chelsea jetzt im LIVE-TICKER: Die Aufstellung ist da

Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic – Lewandowski

Aufstellung FC Chelsea:

Caballero - James, Christensen, Zouma, Emerson - Barkley, Kante, Kovacic - Hudson-Odoi, Abraham, Mount

FC Bayern München vs. FC Chelsea jetzt im LIVE-TICKER: Die letzten News vor dem Champions-League-Kracher

FC Bayern München vs. FC Chelsea jetzt im LIVE-TICKER: Die mögliche Aufstellung

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski. - Trainer: Flick

FC Chelsea: Caballero - Zouma, Rüdiger, Christensen - Kante, Kovacic - James, Mount - Barkley - Abraham, Giroud. - Trainer: Lampard.

Hier gibt's noch mehr Infos. Warum Leroy Sane nicht aufgeführt wird, erfahrt Ihr hier.

FC Bayern München vs. FC Chelsea jetzt im LIVE-TICKER: Die Übertragung der Partie

Der FC Bayern München hat den FC Chelsea zu Gast und das deutsche Fernsehen bietet eine einzige Gelegenheit, die vollen 90 Minuten anzuschauen. Leider ist dies nicht im Free-TV möglich, denn: Kein öffentlich-rechtlicher oder privater, frei empfangbarer Sender zeigt / überträgt das Champions-League-Spiel heute live im TV. Wo genau das Duell übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

FC Bayern München vs. FC Chelsea jetzt im LIVE-TICKER: Die Faktenvorschau

Für Bayern ist es das zweite Heimspiel gegen den FC Chelsea (das Finale 2012 war auf offiziell auf neutralem Boden). Im ersten Heimduell gab es im April 2005 einen 3:2-Sieg der Bayern (Chelseas aktueller Trainer Frank Lampard traf zum 0:1), welcher jedoch nicht für den Einzug ins CL-Halbfinale reichte (Hinspiel: 2-4 bei Chelsea).

In der Allianz Arena trafen Bayern und Chelsea zuletzt im Champions-League-Finale 2012 aufeinander, das die Londoner nach Elfmeterschießen für sich entschieden

(1:1 nach 90 und 120 Minuten).

Weder im Landesmeisterpokal noch in der Champions League kam jemals ein Team weiter, das im Hinspiel einer K.o.-Runde zuhause mit drei oder mehr Toren Differenz verlor.

Chelsea gewann keines seiner letzten sieben Auswärtsspiele in der K.o.-Phase der Champions League (4 Remis, 3 Niederlagen), zuletzt gelang das im März 2012 beim 1:0 bei im Viertelfinale.

Chelsea erzielte in einem Gastspiel der Champions-League-K.o.-Phase erst einmal 3 Tore, im April 2009 beim 3:1 in Liverpool. Bayern wiederum kassierte nur in drei seiner 43 Heimspiele in CL-K.o.-Phasen drei Gegentore, zuletzt im März 2019 beim 1:3 gegen Liverpool.

Bayern gewann in dieser Champions-League-Saison alle sieben Partien bei 27:5 Toren. Nur ein Team in der Geschichte der Champions League gewann jemals seine ersten acht Saisonspiele, nämlich der 2002/03 (damals sogar die ersten 9).

Bayerns Hans Dieter-Flick könnte der dritte Trainer in der Geschichte der Champions League werden, der seine ersten fünf Spiele alle gewinnt. Zuvor schafften das nur Fabio Capello (6 mit der 1992/93) und Luis Fernandez (6 mit Paris 1994/95).

Chelsea kassierte in dieser Champions-League-Saison bereits zwölf Gegentore, mehr waren es zuletzt 2008/09 (13, damals Aus im Halbfinale). Höchstwert für die Blues sind 14 (1999/2000).

Bayerns verletzter Stürmer Robert Lewandowski steht in dieser Champions-League-Saison bei elf Toren und zwei Assists in sechs Einsätzen, er war im Schnitt alle 41 Minuten an einem Tor direkt beteiligt – unter Trainer Hans Dieter-Flick sogar alle 32 Minuten.

Serge Gnabry schoss jedes seiner sechs Champions-League-Tore 2019/20 gegen englische Teams (4 gegen Tottenham, 2 gegen Chelsea). Nur zwei Akteure schossen jemals mehr CL-Saisontore gegen eine einzelne Nation: Cristiano Ronaldo traf 2013/14 siebenmal gegen deutsche Teams und Luiz Adriano 2014/15 achtmal gegen weißrussische Mannschaften.

FC Bayern München vs. FC Chelsea jetzt im LIVE-TICKER: Der Vorbericht

Der Plan auf dem Weg zum Triple steht, doch Hansi Flick will davon nichts wissen. "Das nächste Spiel ist das wichtigste", betonte der Trainer von Bayern München, "und "alles, was danach kommt, ist nicht in unseren Köpfen." Flicks Vorsicht vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Samstag (21 Uhr) gegen den FC Chelsea ist verständlich: Es wäre eine historische Blamage, sollte der Rekordmeister die Reise zum Finalturnier der Königsklasse in Lissabon erst gar nicht antreten können.

"Im Fußball ist vieles möglich, aber wir hoffen nicht, dass das morgen der Fall ist", sagte Flick am Freitag - mit einem Lächeln. Denn ernsthafte Sorgen, dass seine Mannschaft das 3:0 aus dem Hinspiel vor fünfeinhalb Monaten noch verspielt, hat er nicht. Dazu ist das Vertrauen in seine Spieler nach einer herausragenden Rückrunde in der und dem Gewinn von Meisterschaft und viel zu groß. "Es ist überhaupt nicht schwierig, sich auf dieses Spiel zu konzentrieren", versicherte er deshalb entspannt.

Kapitän Manuel Neuer ließ denn auch keinen Zweifel daran, dass sich Flick auf seine Mannschaft verlassen kann. "Wir sind ein tolles Team, die Spieler verstehen sich super, wird sind alle sehr hungrig, engagiert und ehrgeizig", sagte er und erlaubte sich dann doch einen kurzen Blick in die Zukunft: "Es ist ganz wichtig, dass man das Ziel vor Augen hat." Dass dieses Ziel der Gewinn der Champions League im Finale am 23. August ist, wollte Neuer nicht abstreiten, betonte allerdings auch: "Erst müssen wir mal zu Hause gegen Chelsea weiterkommen."

Dass ihnen das gelingt, davon sind die Münchner überzeugt. Jedenfalls haben sie vorgesorgt: Am Sonntagnachmittag wollen sie zunächst für ein dreitägiges Trainingslager an die Algarve fliegen, reserviert ist dort das Cascade Wellness & Lifestyle Resort in Lagos. Vorgesehen ist dann der Umzug ins Penha Longa Resort rund 30 Kilometer westlich von Lissabon, wo am Freitag kommender Woche (14. August) das Viertelfinale stattfindet. Eine Stornierung ist nicht geplant: "Ich habe das Gefühl, dass wir voll im Saft und gut vorbereitet sind", sagte Neuer.

Letzteres gilt nicht für Benjamin Pavard und Kingsley Coman. Pavard fällt wegen seiner Bänderverletzung im linken Fuß aus und wird wie beim Testspiel vor einer Woche gegen (1:0) durch Joshua Kimmich ersetzt. Fehlen wird am Samstag auch Coman, er hat muskuläre Probleme. Flick sagte, die "Optionen" für die Position im Angriff seien Ivan Perisic und Philippe Coutinho, wer spielen darf, werde er erst am Spieltag entscheiden. "Egal, wen der Trainer aufstellt", betonte Neuer: "Wir haben eine Topmannschaft."

Und auch wenn Lissabon "noch nicht in unseren Köpfen" ist, wie Flick zum wiederholten Male erwähnte - ein bisschen denken die Spieler trotzdem voraus. "Wir sind sehr positiv", berichtete Neuer, "wir freuen uns auf das, was kommt". Als er dies sagte, ging es freilich nicht um das Spiel gegen Chelsea. Es ging um die K.o.-Spiele danach, "das sind immer Finals". Wie erwähnt: "Es ist ganz wichtig, dass man ein Ziel vor Augen hat."

