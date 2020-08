FC Bayern München vs. FC Chelsea: Die Aufstellung der Teams

Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League: Bayern München empfängt den FC Chelsea. Goal wirft einen Blick auf die Aufstellungen.

Am Freitag steht das Achtelfinale zwischen dem FC Bayern und dem an. Die Partie wird um 21 Uhr in der Allianz Arena angestoßen.

Nach dem 3:0-Sieg der Bayern im Hinspiel stehen die Weichen auf Viertelfinale – doch welche Elf schickt Trainer Hansi Flick gegen Frank Lampards Chelsea ins Rennen? Wer wissen will, wo und wann jedes Spiel der übertragen wird, findet alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Bayern gegen Chelsea heute live: In diesem Artikel erfahrt Ihr sämtliche Informationen zur Personalsituation beider Mannschaften und den offiziellen Line-Ups.

vs. FC Chelsea: Das Achtelfinale im Überblick

Wettbewerb Champions League (Achtelfinale) Datum 08. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Allianz Arena (München) Hinspiel FC Chelsea 0:3 FC Bayern

FC Bayern München vs. FC Chelsea: Die offizielle Aufstellung

Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic – Lewandowski

Aufstellung FC Chelsea:

Caballero - James, Christensen, Zouma, Emerson - Barkley, Kante, Kovacic - Hudson-Odoi, Abraham, Mount

FC Bayern München vs. FC Chelsea: Die Personalsituation bei Bayern München

Bayern kann fast aus dem Vollen schöpfen, es fehlt nur ein Spieler verletzungsbedingt. Coach Flick muss auf Rechtsverteidiger Benjamin Pavard verzichten. Der französische Weltmeister hat sich eine Bänderverletzung zugezogen und fehlt auf unbestimmte Zeit. Das wird dem Rekordmeister sicherlich weh tun – Pavard war Stammspieler in der vergangenen Saison. Ob Flick Joshua Kimmich aus dem Mittelfeld zurück in die Verteidigung zieht oder den unsicheren, aber gelernten Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola aufstellt, bleibt abzuwarten. Kimmich gilt aber als die wahrscheinlichere Lösung.

FC Bayern München vs. FC Chelsea - die voraussichtliche Aufstellung des FCB:

Die mögliche FCB-Aufstellung: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Thiago, Goretzka, Müller, Coman, Gnabry – Lewandowski

Diese Spieler fehlen Bayern gegen Chelsea:

Benjamin Pavard (Bänderverletzung), Leroy Sane (nicht spielberechtigt), Tanguy Nianzou (nicht spielberechtigt)

FC Bayern München gegen Chelsea: Die Personalsituation bei den Blues

Bei Chelsea sieht die schon anders aus als bei Bayern: Kapitän Cesar Azpilicueta und Flügelspieler Christian Pulisic fehlen beide mit einem Muskelfaserriss. Zudem ist Pedro an der Schulter verletzt. Jorginho fehlt mit einer Gelbsperre, Alonso ist sogar rotgesperrt. Der teuerste Torwart der Welt, Kepa, wird wohl aufgrund mangelnder Leistungen auf der Bank platznehmen müssen.

FC Bayern München vs. FC Chelsea – die voraussichtliche Aufstellung des CFC:

Die mögliche Chelsea-Aufstellung: Caballero – Rüdiger, Zouma, Christensen – James, Kovacic, Barkley, Mount, Emerson, Willian – Giroud

Diese Spieler fehlen Chelsea gegen Bayern:

Cesar Azpilicueta (Muskelfaserriss), Christian Pulisic (Muskelfaserriss), Pedro (Schulterverletzung), Jorginho (Gelbsperre), Alsonso (Rotsperre), Timo Werner (nicht spielberechtigt), Hakim Zyiech (nicht spielberechtigt)

FC Bayern München vs. FC Chelsea: Die Bayern-Aufstellung in den letzten drei Spielen

Aufstellung zu FC Bayern gegen :

Die Startelf: Neuer – Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Thiago, Goretzka, Müller, Perisic, Gnabry – Lewandowski

Aufstellung zu gegen FC Bayern:

Die Startelf: Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Goretzka, Müller, Gnabry, Coman – Lewandowski

Aufstellung zu gegen FC Bayern:

Die Startelf: Neuer – Odriozola, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Cruisance, Müller, Gnabry, Coman – Lewandowski

FC Bayern München vs. FC Chelsea: Die Chelsea-Aufstellung in den letzten drei Spielen

Aufstellung zu vs. FC Chelsea:

Die Startelf: Caballero – Zouma, Azpilicueta, Rüdiger – James, Kovacic, Jorginho, Emerson, Mount, Puisic – Giroud

Aufstellung zu FC Chelsea vs.

Die Startelf: Caballero – Zouma, Azpilicueta, Rüdiger – Alonso, James, Jorginho, Kovacic, Pulisic, Mount – Giroud

We're off to Germany next. ⚽️ pic.twitter.com/DxnEKulWE0 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2020

Aufstellung zu vs. FC Chelsea

Die Startelf: Kepa – Zouma, Azpilicueta, Rüdiger – Alonso, James, Jorginho, Kovacic, Willian, Mount – Giroud

FC Bayern gegen FC Chelsea - die Aufstellungen im Hinspiel (3:0):

FC Chelsea: Caballero – Christensen, Rüdiger, Azpilicueta – Alonso, James, Jorginho, Kovacic, Mount, Barkley – Giroud

FC Bayern: Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Thiago, Müller, Coman, Gnabry – Lewandowski

