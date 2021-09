CL heute live im Free-TV sehen? So wird FC Bayern München - Dynamo Kiew übertragen

Heute Abend trifft der FC Bayern München in der Champions League auf Dynamo Kiew. Wird das Spiel überhaupt live im Free-TV übertragen?

Zweiter Akt für den FC Bayern München in der neuen Champions-League-Saison! Der Rekordmeister hat am heutigen Mittwoch, 29. September, am 2. Spieltag der Gruppenphase Dynamo Kiew zu Gast. Spielbeginn in der Allianz Arena ist um 21 Uhr.

Während der FC Bayern mit einem souveränen 3:0-Sieg beim FC Barcelona startete, musste sich Dynamo Kiew mit einem 0:0 gegen Benfica Lissabon begnügen. Kann der Rekordmeister heute seine starke Form unter Beweis stellen und den zweiten Sieg in der Champions League einfahren?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob FC Bayern München vs. Dynamo Kiew heute live im Free-TV übertragen wird.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: Das Spiel in der Champions League im Detail

Begegnung FC Bayern München - Dynamo Kiew Wettbewerb Champions League, Gruppenphase, 2. Spieltag Datum Mittwoch, 29. September Anstoß 21 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Allianz Arena, München

CL heute live im Free-TV sehen? So wird FC Bayern München vs. Dynamo Kiew übertragen

Die Champions League trägt nicht umsonst den Beinamen Königsklasse. In ihr spielen die besten Spieler der Welt und kämpfen in den europäischen Topteams Jahr für Jahr um den begehrten Titel. Für viele Fans ist das Interesse an der Champions League um einiges größer als an den heimischen Ligen.

Auch bei der heutigen Partie des FC Bayern gegen Dynamo Kiew ist europäischer Spitzenfußball zu erwarten. Für den normalen Fan stellt sich die Frage, ob die Partie heute live im Free-TV übertragen wird. Das letzte Champions-League-Spiel im Free-TV in Deutschland war das Finale der Saison 2019/20 zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain. Wie sieht es heute aus? Überträgt ein Free-TV-Sender das Heimspiel des FC Bayern?

Champions League heute live im Free-TV sehen? Die Übertragungsrechte

Die knappe Antwort auf die im vorherigen Abschnitt gestellt Frage lautet: Nein! Von den öffentlich-rechtlichen Sendern und den Privatsendern in Deutschland ist keiner im Besitz der Live-Übertragungsrechte an den Spielen der Champions League.

Eine Ausnahme ist das Finale am 18. Mai 2022, dieses wird live im Free-TV vom ZDF übertragen, unabhängig davon ob sich eine deutsche Mannschaft für das Finale qualifiziert oder nicht. Beim ZDF seht Ihr heute ab 23 Uhr zumindest die Höhepunkte der CL-Spiel dieser Woche im Free-TV.

Champions League heute live: So wird FC Bayern vs. Dynamo Kiew übertragen

Wenn Ihr Euch heute FC Bayern vs. Dynamo Kiew live anschauen wollt, seid Ihr bei DAZN bei der richtigen Adresse. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison einen Großteil der CL-Spiele. Nur auf die momentan laufende Gruppenphase bezogen sind es 90 der insgesamt 96 Partien, die DAZN exklusiv überträgt.

Die Übertragungsrechte für ein Spiel pro CL-Woche liegen bei Amazon. Auf Amazon Prime Video seht Ihr jeden Dienstag ein Spiel exklusiv - am gestrigen Dienstag war dies Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon.

Seit dieser Saison bietet DAZN auch an jedem Dienstag und Mittwoch Konferenzen. In einer solchen könnt Ihr FC Bayern vs. Dynamo Kiew heute natürlich auch live verfolgen.

Die Übertragung des Bayern-Spiels beginnt bei DAZN heute um 20.30 Uhr. Nach der Vorberichterstattung mit Moderator Alex Schlüter und Experte Ralf Ralf Rangnick kommentiert Jan Platte das Spiel. Dabei wird er von Ralf Rangnick unterstützt.

Champions League: So wird FC Bayern vs. Dynamo Kiew heute übertragen - Das ist DAZN

DAZN zeigt in dieser Saison so viele CL-Spiele wie noch nie zuvor! Fußball-Fans kommen bei dem Streamingdienst aber auch durch die Live-Übertragungen der Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, sowie von zahlreichen Begegnungen der europäischen Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A voll auf ihre Kosten.

Das vielfältige Programm-Angebot von DAZN ist in der Regel nur im LIVE-STREAM auf der eigenen Homepage oder über die kostenlose DAZN-App abzurufen. Mit der App laufen die LIVE-STREAMs auch auf verschiedenen Endgeräten und Eurem Smart-TV. Die beste Voraussetzung dafür ist immer eine gute Internetverbindung.

Um DAZN sehen zu können, müsst Ihr ein Abo abgeschlossen haben. Die Kosten belaufen sich auf 14,99 Euro pro Monat für ein jederzeit kündbares Monatsabo oder einmalig 149,99 Euro für ein Jahresabo.

Aufgepasst! Noch bis Ende September könnt Ihr einen Gratismonat abschließen und DAZN kostenlos testen. Danach gibt es dieses Angebot nicht mehr. Wer also noch nicht Kunde bei DAZN ist, sollte sich mit dem Abschluss eines Gratismonats beeilen. Dann könnt Ihr neben FC Bayern vs. Dynamo Kiew in den kommenden Wochen noch viele weitere Sport-Highlights live verfolgen.