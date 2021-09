Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - Dynamo Kiew live? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM

Nächster Spieltag in der Champions League: Dynamo Kiew ist beim FC Bayern München zu Gast. Goal erklärt, wer das Spiel LIVE zeigt / überträgt.

In der Champions League will der FC Bayern München seine grandiose Siegesserie fortführen, am Mittwoch geht es zuhause gegen Außenseiter Dynamo Kiew. Anstoß in der Allianz Arena ist um 21.00 Uhr.

Acht Pflichtspielsiege in Folge: Der FC Bayern München ist mit Ausnahme des 1:1-Unentschiedens am ersten Spieltag gegen Gladbach furios in die Saison gestartet. Auch im zweiten Spiel der Gruppenphase der Champions League soll am Mittwoch ein Sieg her.

Das letzte Aufeinandertreffen mit Dynamo Kiew ist schon etwas her, unbekannt sind sich die beiden nicht: In den Spielzeiten 1998/1999 (Halbfinale der Champions League) und 1999/2000 (Gruppenphase der Champions League) spielten die Teams vier Mal in weniger als einem Jahr gegeneinander.

Acht Siege, ein Unentschieden: Die Spielzeit des FC Bayern Münchens kann sich bisher sehen lassen. Bringt der ukrainische Meister die Roten ins Wanken? Goal erklärt in diesem Artikel, wer das Spiel überträgt / zeigt. Den dazugehörigen kostenlosen LIVE-TICKER findet ihr hier.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - Dynamo Kiew live? Die Begegnung der Champions League im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. Dynamo Kiew Datum Mittwoch | 28. September 2021 Wettbewerb Champions League | Gruppenphase | 2. Spieltag Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Allianz Arena | München | Deutschland

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - Dynamo Kiew am Mittwoch LIVE im TV? Die Champions League im Fernsehen sehen

Der FC Bayern München ist in Europa das Maß aller Dinge: Beeindruckende Siege gegen den BVB (Borussia Dortmund), RB Leipzig und dem FC Barcelona sprechen eine deutliche Sprache: Der FCB ist bereit für den nächsten internationalen Titel!

Auf den Weg dahin muss man erfolgreich die Gruppenphase bestreiten, welche wiederum mit dem FC Barcelona einen vermeintlichen Topgegner bereit hielt - im ersten Gruppenspiel war davon nicht viel zu spüren. Kann Dynamo Kiew den Bayern mehr entgegensetzen?

Champions League im TV und LIVE-STREAM: DAZN überträgt FC Bayern vs. Dynamo Kiew

Was alle Anhänger:innen des FC Bayern Münchens an dieser Stelle interessiert, ist natürlich, wie das Spiel des FC Bayern Münchens übertragen wird - und an dieser Stelle gibt es grandiose Neuigkeiten!

Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte an einer großen Mehrheit der Spiele gesichert und zeigt am Mittwoch jedes Spiel der Champions League - also auch Bayern München gegen Kiew!

DAZN zeigt jedes Team der Champions League: So seht ihr die Königsklasse im TV und LIVE-STREAM!

DAZN überträgt in dieser Saison fast jedes Spiel der Champions League - mit Prime Video ist nur ein kleiner Konkurrent aktuell auf dem Markt. Der Streaminganbieter des Versandhändlers Amazon überträgt während der Gruppenphase allerdings nur ein Spiel pro Spieltag - und das immer am Dienstag.

Für die Begegnung Bayern vs. Kiew besteht am Mittwoch also keine Gefahr, dass das Spiel nicht auf DAZN läuft, es bleibt alles wie gehabt. Die Übertragung läuft übrigens folgendermaßen ab: Mit dabei sind Alex Schlüter und Ralf Rangnick, die zuletzt mit "DECODED" eine innovative neue Sendung auf DAZN ins Leben gerufen haben, die Julian Nagelsmann zu Gast hatte.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: Die CL-Übertragung auf DAZN mit Ralf Rangnick

Begegnung: FC Bayern München vs. Dynamo Kiew

Beginn der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderation : Alex Schlüter

: Kommentar : Jan Platte

: Experte : Ralf Rangnick

: Sender : DAZN 2

: Plattform: DAZN



Konferenz mit dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg: So wird die Champions League LIVE übertragen

Nicht nur die Einzelspiele der Champions League sind am Mittwoch LIVE auf DAZN zu sehen, auch die Konferenz erstrahlt in altem Glanz. Übrigens: Seit neuestem hat DAZN auch Fernsehsender, welche via Vodafone und Sky empfangbar sind - auf diesen laufen Bayern - Kiew (DAZN 2) und die Konferenz ab 18.30 Uhr (DAZN 1).

Beginn der Übertragung : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Moderation : Jan Lüdeke

: Ab 18:45 Uhr: Atalanta - Young Boys (Kommentator: Guido Hüsgen) Zenit - Malmö (Komm.: Oliver Forster)

Ab 21:00 Uhr: Bayern - Kiew (Kommentator: Lukas Schönmüller) Wolfsburg - Sevilla (Komm.: Freddy Harder) Salzburg - Lille (Komm.: Max Siebald) Juventus - Chelsea (Komm.: Michael Born) Man United - Villarreal (Komm.: Uwe Morawe) Benfica - Barcelona (Komm.: Christoph Stadtler)

Sender : DAZN 1

: Plattform: DAZN



Wer überträgt / zeigt FC Bayern München vs. Dynamo Kiew am Mittwoch im LIVE-STREAM? So wird die Champions League im Internet übertragen

DAZN 1 und DAZN 2 übertragen die Champions League am Mittwoch im Fernsehen - das haben wir in diesem Artikel bereits erklärt. Allerdings haben nicht alle potenziellen Zuschauer:innen einen Fernseher zuhause - viele sind auf einen LIVE-STREAM angewiesen. Wir schauen uns Details rund um den Streamingdienst DAZN näher an.

DAZN überträgt meisten Spiele der Champions League exklusiv: So seht ihr den FC Bayern München, BVB (Borussia Dortmund), Wolfsburg und RBL in Aktion

Wir legen mit dem DAZN Probemonat los - und das aus aktuellem Anlass: Die beliebte Eigenschaft von DAZN, einen Monat lang auf das gesamte Programm kostenlos zugreifen zu können, läuft nämlich bald aus!

Nur noch bis Ende September wird es möglich sein, den Probemonat abzuschließen und so das gesamte Programm des Streamingdiensts kostenlos verfolgen zu können - ab dem 1. Oktober ist das Geschichte! Ihr solltet euch also noch schnell um den kostenlosen und unverbindlichen Probemonat bemühen!

Lieber Geld sparen oder monatlich flexibel bleiben: Die Preise von DAZN

Der Gratismonat ist abgelaufen? Zwei Möglichkeiten verbleiben, sofern ihr DAZN weiterhin verfolgen wollt. Das Jahresabo ist langfristig günstiger, lässt sich aber nur jährlich kündigen, das Monatsabo ist dafür flexibler. Das Programm bleibt in bleiben Fällen gleich!

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Das umfassende Angebot von DAZN: So seht ihr NBA, NFL und Champions League

Kampfsport Boxen MMA / UFC WWE

Fußball

Basketball

American Football

Baseball Bundesliga Carabao Cup Champions League Ligue 1 Serie A LaLiga viele weitere Topligen

Radsport

Motorsport

Tennis

Darts

und vieles mehr

Champions League LIVE auf DAZN und Prime Video - die wichtigen Links

Die Aufstellungen vom FC Bayern München und Dynamo Kiew: Wer strahlt am Mittwoch die Champions League live aus?

Die Aufstellungen vom FC Bayern München und Dynamo Kiew werden etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht und daraufhin hier eingetragen. Ihr solltet euch rechtzeitig wieder in diesen Artikel klicken, um perfekt auf die Begegnung der Champions League vorbereitet zu sein.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Dynamo Kiew im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Übertragung der Champions League am Dienstag