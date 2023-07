Der FC Bayern München arbeitet weiter auf Hochtouren daran, seinen Wunschspieler für den Sturm zu verpflichten.

WAS IST PASSIERT? Im Poker um den englischen Nationalmannschaftskapitän Harry Kane haben sich die Spitzen von Rekordmeister Bayern München und Tottenham Hotspur am Donnerstag in London getroffen. Dies berichtet die Bild-Zeitung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zu einem Durchbruch sei es dabei weiter nicht gekommen, die Münchner Delegation soll aber optimistisch sein, den 29 Jahre alten Torjäger in diesem Sommer zu verpflichten.

WIE GEHT ES WEITER? Vereinsikone Kane hat bei Tottenham noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Medienberichten zufolge hatten die Bayern ihr Ablöseangebot am vergangenen Sonntag auf 80 Millionen Euro erhöht und seien erneut auf taube Ohren gestoßen.

Dem Vernehmen nach will Kane nur zum FC Bayern wechseln, wenn er Tottenham im Sommer verlässt. Er soll sogar PSG eine Absage erteilt haben.

Zeitungen von der Insel wiederum berichteten am Donnerstag, dass die Schmerzgrenze von Spurs-Boss Daniel Levy bei 120 Millionen Pfund (140 Millionen Euro) liegen soll. Das Treffen habe auch dazu gedient, Einblicke in die Vorstellungen der Engländer zu bekommen, berichtet Fabrizio Romano, der die Informationen der Boulevardzeitung bestätigt hat.

Kane reist vorerst ins Trainingslager der Spurs, die sich auf fast zweiwöchiger Pazifik-Tour mit Testspielen in Australien, Thailand und Singapur befinden.