Rückschlag für die Bayern: Tottenham lehnt wohl auch zweites Angebot für Harry Kane ab

Die Spurs zeigen sich im Poker mit dem FC Bayern München um den englischen Nationalstürmer Harry Kane weiter hartnäckig.

WAS IST PASSIERT? Tottenham Hotspur lehnt offenbar auch das zweite Angebot des FC Bayern München für Harry Kane in Höhe von 80 Millionen Euro plus Boni ab. Das berichten mehrere Medien, wie unter anderem die Daily Mail, übereinstimmend.

Dem Vernehmen nach fordert Tottenham-Präsident Daniel Levy mindestens 100 Millionen Euro für den 30-jährigen Stürmer, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Das erste Angebot des FC Bayern hatte sich auf 70 Millionen Euro plus Boni belaufen. Kane soll sich mit den Münchnern bereits einig sein.

WIE GEHT ES WEITER? Stand jetzt wird Kane am Mittwoch bei Tottenhams Trainingsauftakt erwartet. Am Freitag bricht der Tross auf eine Vorbereitungsreise nach Australien, Thailand und Singapur auf. Der FC Bayern beginnt am Donnerstag mit dem Training, ab Samstag verweilen die Münchner am Tegernsee.