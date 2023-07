Harry Kane sagt offenbar PSG ab: Wechsel nur zum FC Bayern

Spurs-Stürmer Harry Kane hat Paris Saint-Germain offenbar eine Absage erteilt. Ist damit der Weg zum FC Bayern frei?

WAS IST PASSIERT? Harry Kane hat einem Wechsel zu Paris Saint-Germain offenbar eine Absage erteilt. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach kommt für den Angreifer von Tottenham Hotspur nur ein Wechsel zu FC Bayern München in Frage.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuletzt kamen Gerüchte auf, wonach der amtierende französische Meister sein Interesse am 29-Jährigen bekundet hätte. Der Scheich-Klub wagte einen Vorstoß und fragte beim Management des Mittelstürmers an, erhielt nun aber wohl eine Absage.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Laut der Sport Bild steht ein Transfer Kanes zum FC Bayern weiterhin ganz oben auf der Prioritätenliste des deutschen Rekordmeisters. Dafür wolle man notfalls sogar bis zum kommenden Sommer warten, wenn der Vertrag des Stürmers bei den Spurs ausläuft. Diese Taktik soll auch mit Kane abgestimmt sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/GOAL

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Sollte Kane tatsächlich erst im nächsten Jahr kommen, könnten die Bayern das Jahr ohne den Engländer mit einer B-Lösung überbrücken. Laut Sport Bild sind Julián Álvarez von Manchester City und Dusan Vlahovic von Juventus Turin als Alternativen im Visier der Münchner.

Álvarez hat bei City noch Vertrag bis 2028, ist aber Erling Haaland nur die Nummer zwei im Sturm der Skyblues. Vlahovic hat bei Juve noch ein bis 2026 gültiges Arbeitspapier.