In der Bundesliga finden die Partien des 18. Spieltags statt. RB Leipzig trifft dabei am Samstag (17. Januar) auf den FC Bayern München. Der Anstoß des Spitzenspiels erfolgt um 18.30 Uhr.

Die Red Bull Arena fungiert zudem als Kulisse des Kräftemessens zwischen den Sachsen und dem FCB. RB Leipzig und der FC Bayern München stehen nach 16 bzw. 17 Meisterschaftsspielen bei 32 bzw. 47 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern München bei RB Leipzig im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

FC Bayern München bei RB Leipzig heute live im Free TV: Läuft der FCB auch bei Sat.1 oder RTL?

Das Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München wird komplett live von Sky gezeigt – sowohl im linearen Fernsehen als auch im STREAM. Am Kommentar sitzt Wolff Fuss, unterstützt wird die Übertragung von Sebastian Hellmann als Moderator sowie Lothar Matthäus und Tabea Kemme in der Expertenrunde.

Ausgestrahlt wird die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie in UHD/HDR. Die Vorberichte starten auf Sky Sport Bundesliga HD um 17.30 Uhr, auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Top Event HD geht es ab 17.45 Uhr los. Zusätzlich steht ab 17.45 Uhr der Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD zur Verfügung.

Um das Spiel sehen zu können, ist ein aktives Sky-Abo nötig, das auch Sky Go einschließt. Alternativ könnt Ihr auf WOW ausweichen, das aktuell 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro pro Monat kostet.

Spiel RB Leipzig – FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 18. Spieltag Datum Samstag, 17. Januar 2026 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Red Bull Arena (Leipzig)

RB Leipzig bestritt sein erstes Meisterschaftsspiel in diesem Jahr am Mittwoch und bezwang den SC Freiburg mit 2:0. Damit kehrten die Sachsen nach zwei 1:3 bei Union Berlin sowie gegen Bayer Leverkusen auf die Siegerstraße zurück.

News über den FC Bayern München

Der FC Bayern München fädelte ebenfalls am Mittwoch mit einem 3:1 in Köln seinen dritten Sieg am Stück ein. Zudem ließ der Spitzenreiter in den letzten sieben Bundesliga-Partien ausschließlich mit einem 2:2 gegen Mainz Punkte liegen.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Die Tabellen

