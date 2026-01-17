Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoRB Leipzig
Red Bull Arena Leipzig
team-logoBayern München
Alice Kopp

FC Bayern München bei RB Leipzig heute live im Free TV: Läuft der FCB auch bei Sat.1 oder RTL?

RB Leipzig trifft am Samstag in der Bundesliga auf den FC Bayern München. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga finden die Partien des 18. Spieltags statt. RB Leipzig trifft dabei am Samstag (17. Januar) auf den FC Bayern München. Der Anstoß des Spitzenspiels erfolgt um 18.30 Uhr.

Die Red Bull Arena fungiert zudem als Kulisse des Kräftemessens zwischen den Sachsen und dem FCB. RB Leipzig und der FC Bayern München stehen nach 16 bzw. 17 Meisterschaftsspielen bei 32 bzw. 47 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern München bei RB Leipzig im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Das Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München wird komplett live von Sky gezeigt – sowohl im linearen Fernsehen als auch im STREAM. Am Kommentar sitzt Wolff Fuss, unterstützt wird die Übertragung von Sebastian Hellmann als Moderator sowie Lothar Matthäus und Tabea Kemme in der Expertenrunde. 

Bundesliga
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Bayern München crest
Bayern München
FCB

Ausgestrahlt wird die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie in UHD/HDR. Die Vorberichte starten auf Sky Sport Bundesliga HD um 17.30 Uhr, auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Top Event HD geht es ab 17.45 Uhr los. Zusätzlich steht ab 17.45 Uhr der Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD zur Verfügung. 

Um das Spiel sehen zu können, ist ein aktives Sky-Abo nötig, das auch Sky Go einschließt. Alternativ könnt Ihr auf WOW ausweichen, das aktuell 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro pro Monat kostet.

SpielRB Leipzig – FC Bayern München
WettbewerbBundesliga, 18. Spieltag
DatumSamstag, 17. Januar 2026
Uhrzeit18.30 Uhr
OrtRed Bull Arena (Leipzig)

Anstoßzeit RB Leipzig gegen FC Bayern München

crest
Bundesliga - Bundesliga
Red Bull Arena Leipzig

Ort und Zeit des Spiels.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Aufstellungen

RB Leipzig vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

RB LeipzigHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
Péter Gulácsi
23
C. Lukeba
4
W. Orban
22
D. Raum
17
R. Baku
14
C. Baumgartner
24
X. Schlager
13
N. Seiwald
7
A. Nusa
40
R. Cruz
49
Y. Diomande
1
M. Neuer
4
J. Tah
22
Raphaël Guerreiro
21
H. Ito
2
D. Upamecano
14
L. Diaz
6
J. Kimmich
7
S. Gnabry
17
M. Olise
45
A. Pavlovic
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Werner

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Kompany

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über RB Leipzig

RB Leipzig bestritt sein erstes Meisterschaftsspiel in diesem Jahr am Mittwoch und bezwang den SC Freiburg mit 2:0. Damit kehrten die Sachsen nach zwei 1:3 bei Union Berlin sowie gegen Bayer Leverkusen auf die Siegerstraße zurück.

News über den FC Bayern München

Der FC Bayern München fädelte ebenfalls am Mittwoch mit einem 3:1 in Köln seinen dritten Sieg am Stück ein. Zudem ließ der Spitzenreiter in den letzten sieben Bundesliga-Partien ausschließlich mit einem 2:2 gegen Mainz Punkte liegen.

Form

RBL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

FCB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
22/4
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

RBL

Letzte 5 Spiele

FCB

0

Siege

2

Unentschieden

3

Siege

7

Erzielte Tore

18
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Die Tabellen

