In der Bundesliga steigen die Begegnungen des 17. Spieltags. Der 1. FC Köln trifft dabei am Mittwoch (14. Januar) auf den FC Bayern München. Der Anpfiff in der Domstadt ertönt um 20.30 Uhr.

Die RheinEnergieStadion dient zudem als Schauplatz der Begegnung zwischen den Geißböcken und dem Spitzenreiter. Der 1. FC Köln und der FC Bayern München stehen bei 17 bzw. 44 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern München bei 1. FC Köln im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

FC Bayern München bei 1. FC Köln heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Englische Woche in der Bundesliga?

Das Auswärtsspiel des FC Bayern München beim 1. FC Köln ist auch im Free TV zu sehen. RTL überträgt die Begegnung live, die Vorberichte starten dort um 19.30 Uhr. Wer das Spiel parallel oder alternativ über RTL+ streamen möchte, benötigt Ihr ein entsprechendes Abo. Zur Auswahl stehen die Modelle Premium, Max oder Family, die aktuell mit 8,99 Euro, 12,99 Euro bzw. 18,99 Euro pro Monat bepreist sind.

Zusätzlich läuft die Partie aus dem RheinEnergieStadion live und in voller Länge bei Sky – sowohl im TV als auch im LIVE STREAM. Wolff Fuss begleitet das Spiel als Kommentator. Die Vorberichterstattung beginnt auf Sky Sport Bundesliga HD um 20.00 Uhr. Voraussetzung ist ein aktives Sky-Abonnement, das den Zugang über Sky Go beinhaltet. Sonst könnt Ihr das Spiel auch über WOW verfolgen,das kostet Euch derzeit für 29,99 Euro bzw. 44,99 Euro pro Monat.

Entscheidet Ihr Euch lieber für die Konferenz, könnt Ihr ab 19.30 Uhr bei DAZN einschalten. Hier kommentiert Mario Rieker, Laura Wontorra moderiert, unterstützt von Tobias Schweinsteiger als Experte. Für die Übertragung ist das Super Sports Paket erforderlich, das aktuell 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Buchung kostet.

Spiel 1. FC Köln – FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 17. Spieltag Datum Mittwoch, 14. Januar 2026 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort RheinEnergieStadion (Köln)

Anstoßzeit 1. FC Köln gegen FC Bayern München

Ort und Zeit des Spiels.

1. FC Köln vs. FC Bayern München: Aufstellungen

News über den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln wartet nach dem 2:2 in Heidenheim seit zehn Meisterschaftsspielen auf einen Sieg. Mitte Dezember setzte es ein 0:2 in Leverkusen sowie ein 0:1 gegen Union Berlin.

News über den FC Bayern München

Der FC Bayern München kehrte mit einem 8:1 gegen den VfL Wolfsburg aus der Winterpause. Nach einem 4:0 in Heidenheim gelang der zweite Liga-Dreier am Stück.

Form

Bilanz direkte Duelle

1. FC Köln vs. FC Bayern München: Die Tabellen

