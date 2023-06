Für den FC Bayern geht es in der Sommerpause nach Asien. Dort bestreiten die Münchner drei Testspiele - aber wer sind die Gegner?

Der FC Bayern München hat für die kommende Saison natürlich wieder große Ziele: In der Bundesliga soll der zwölfte Titel in Serie her, im DFB-Pokal sollen die Enttäuschungen der vergangenen Spielzeiten abgehakt werden - und in der Champions League soll es mal wieder weiter als bis nur ins Viertelfinale gehen. Und deshalb wird sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gewissenhaft vorbereiten, unter anderem während einer Reise, die das Team von Ende Juli bis Anfang August nach Asien führt.

Natürlich stehen dort für die Münchner Profis auch einige Testspiele an. Wer misst sich dort auf freundschaftlicher Basis mit dem FCB? GOAL beantwortet Euch diese Frage in diesem Artikel!

FC Bayern München, Asienreise: Die Termine

Nach dem wohlverdienten Urlaub starten die Bayern-Profis im Juli mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Zunächst einmal geht es für sie zwischen dem 15. und dem 20. Juli in ein Trainingslager an den Tegernsee. Am 24. Juli beginnt dann die große Asienreise des Klubs, die ihn diesmal nach Japan und Singapur führt. Bis zum 3. August wird der FCB unterwegs sein - und in diesem Zeitraum am 26. und 29. Juli sowie am 2. August insgesamt drei Tests absolvieren.

FC Bayern München, Asienreise: Gegen wen spielt der FCB?

Mit drei Gegnern bekommt es der FC Bayern in Japan und Singapur zu tun - und er kann sich jetzt schon auf spannende Duelle freuen. Denn es geht für das Tuchel-Team gegen Manchester City, Kawasaki Frontale und den FC Liverpool.

FC Bayern München, Asienreise: Der Gegner Manchester City

Manchester City ist auf dem Papier der härteste Gegner für den FC Bayern - denn die Citizens haben mal wieder eine ganz starke Saison gespielt. In der Premier League überholten sie noch den zuvor souveränen Spitzenreiter Arsenal und sicherten sich den Titel. Genau wie auch im FA-Cup, den sie sich durch einen 2:1-Erfolg gegen den großen Rivalen Manchester United holten.

Und auch in der Champions League überzeugten die Himmelblauen und stehen am Samstag erstmals im Finale, in dem sie auf Inter Mailand treffen. Im Halbfinale warfen sie auf eindrucksvolle Art und Weise Real Madrid aus dem Wettbewerb - und im Viertelfinale musste der FC Bayern anerkennen, dass City eine Nummer zu groß war.

Für den FC Bayern ist das Duell ein erneutes Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer Pep Guardiola, der den FCB zwischen 2013 und 2016 coachte. In Manchester geht der Spanier im Sommer dann schon in seine achte Saison.

FC Bayern München, Asienreise: Der Gegner Kawasaki Frontale

Kawasaki Frontale ist der erfolgreichste japanische Klub der jüngeren Vergangenheit. Das Team sicherte sich vier der letzten sechs Meistertitel - doch in der aktuellen Saison läuft es für Kawasaki nicht nach Plan: Aktuell belegt die Mannschaft in der J-League-Tabelle nur einen Mittelfeldplatz.

Bekanntester Name im Frontale-Kader ist der ehemalige brasilianische Nationalspieler Leandro Damião, der 18-mal für die Seleção auflaufen durfte. In Europa spielte er kurzzeitig auch für Real Betis in Sevilla.

Getty Images

FC Bayern München, Asienreise: Der Gegner FC Liverpool

Ähnlich wie bei Man City und Pep Guardiola ist auch das dritte Testspiel in Asien ein besonderes, weil es gegen einen besonderen Trainer geht: Jürgen Klopp und sein FC Liverpool treten am 2. August in Singapur gegen den FC Bayern an. Mit dem von Klopp trainierten BVB lieferten sich die Münchner vor rund zehn Jahren viele heiße Duelle - darunter auch das Champions-League-Finale 2013, das Bayern mit 2:1 für sich entschied.

Mit den Reds holte Klopp 2019 den Titel in der Königsklasse und 2020 nach 30 Jahren Wartezeit auch wieder die Meisterschaft. Die vergangene Saison lief für das Team von der Anfield Road nicht nach Wunsch, denn als Fünfter verpasste es die Qualifikation für die Champions League.

Getty Images

Hier kommen noch einmal die genauen Daten zu den drei Testspielen des FC Bayern München während seiner Asienreise im Sommer 2023.