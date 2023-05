FC Bayern München - Kommentar: Diese Bayern haben den Titel nicht verdient

Man ahnte es schon lange, aber nach der Niederlage gegen Leipzig sollte klar sein: Der FC Bayern hat den Titel nicht verdient. Ein Kommentar.

Gegen RB Leipzig lief der FC Bayern München erstmals im neuen Heimtrikot auf, das tatsächlich so gar nicht wie ein Bayern-Heimtrikot aussieht. Viel weiß, wenig rot, ziemlich beliebig. Das Dress könnte auch von Leipzig sein - oder hat Leipzig sogar schon mal in diesem Outfit gespielt? Was nicht wie Bayern aussah, trat jedenfalls auch nicht wie Bayern auf.

Die Münchner gingen im Zuge einer starken Anfangsphase zwar mit 1:0 in Führung, brachen anschließend aber in beachtlicher Manier auseinander. Erst kam die Passivität und dann der Ausgleich, es folgten die Wehrlosigkeit und schließlich die Niederlage. Ab dem 1:1 hatte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn "nicht das Gefühl, dass wir noch groß was entgegenzusetzen haben". Eine bedenkliche Beobachtung in einem derart wichtigen Spiel.

Mit einem Sieg gegen RB Leipzig hätten die Münchner eine Vorentscheidung im Titelkampf herbeiführen können. Sie hätten den Druck auf Verfolger Borussia Dortmund, das am Sonntag beim FC Augsburg zu Gast ist, ins Unermessliche schrauben können. Würde der BVB nicht gewinnen, wäre den Münchnern der elfte Meistertitel hintereinander sicher gewesen. Stattdessen verspielte die Mannschaft die gute Ausgangsposition in der Tabelle und einmal mehr auch eine gute Ausgangsposition in einem Spiel selbst, schon gegen die TSG Hoffenheim und den FSV Mainz 05 ließ sie trotz Führung Punkte liegen.

Die Rückkehr der Super-Bayern beim 6:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 vor einer Woche war nur ein kurzes Aufflackern gegen einen schwachen Gegner. Die Pleite gegen Leipzig und vor allem ihr Zustandekommen bestätigten dagegen den generellen Eindruck der vergangenen Monate. Die Mannschaft macht nicht den Eindruck, den Titel unbedingt gewinnen zu wollen - und hat ihn deshalb auch nicht verdient (ob ihn der BVB verdient hat, ist übrigens eine andere Frage).

FC Bayern: Auf und abseits des Platzes dilettantisch

Alle Münchner Protagonisten betonten nach Abpfiff richtigerweise, dass die Niederlage nicht auf eine herausragende Leistung Leipzigs zurückzuführen ist, sondern auf eigene Fehler, was alles nur noch trauriger machte. Trainer Thomas Tuchel zählte die zahlreichen Fehler klar auf, Erklärungen hatte er aber nicht parat. Den Spielern mangelt es weniger an grundsätzlicher Klasse, als an Siegeswillen und Ausstrahlung, dem Gespür für Situationen und der Fähigkeit, mit Widerständen umzugehen. Schwer greifbare Charakteristika, die den FC Bayern früher oftmals ausgezeichnet haben.

Exemplarisch für die Misere steht der Leipziger Ausgleichstreffer durch Konrad Laimer in der 65. Minute. Unverständlich war schon, warum die Mannschaft in dieser Spielphase generell derart passiv agierte. Noch unverständlicher aber, warum sie ausgerechnet bei einem eigenen Eckball urplötzlich viel zu mutig aufrückte und sich gnadenlos auskontern ließ.

So dilettantisch sich die Mannschaft in dieser Saison auf dem Platz präsentiert, so dilettantisch präsentiert sich der ganze Klub auch abseits davon. Das Theater um Manuel Neuer und Toni Tapalovic, die tätliche Attacke von Sadio Mané auf Leroy Sané und der unwürdige Umgang der Bosse mit Trainer Julian Nagelsmann waren nur die bedenklichsten Vorfälle.

Der Trainerwechsel ist völlig verpufft, nach dem Ausscheiden in beiden Pokalwettbewerben droht nun auch der Verlust des Meistertitels. Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic stehen zurecht in Frage - genau wie nun auch jeder Spieler in Frage stehen sollte. Ein Aufbäumen blieb gegen Leipzig übrigens nicht nur auf dem Platz aus. Abgerundet wurde der unwürdige Auftritt des FC Bayern vom Verhalten tausender Fans, die das Stadion bereits lange vor Abpfiff verließen.