FC Bayern vs. Monaco: TV, LIVE-STREAM, TICKER - wo läuft das Testspiel des FCB heute?

Kurz vor Saisonstart testet der FC Bayern noch einmal seine Form: Am Montag steht ein Spiel gegen Monaco an.

Fünf Tage vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison, dem Supercup gegen Leipzig, bestreitet der FC Bayern München am heutigen Montag (7. August) noch ein letztes Testspiel.

Dabei geht es mit der AS Monaco gegen einen namhaften Gegner, angepfiffen wird die Begegnung um 17 Uhr.

FC Bayern vs. Monaco heute live: Wann beginnt das Testspiel?

Spiel FC Bayern München - AS Monaco Wettbewerb Testspiel Datum Montag, 7. August 2023 Uhrzeit 17 Uhr Ort Sportpark Unterhaching

Bayern München gegen Monaco heute live: News und Aufstellung

News zum FC Bayern

Nach dem dramatischen Gewinn der Meisterschaft in der vergangenen Saison will sich der FC Bayern die Schale in der kommenden Spielzeit wieder souveräner sichern.

Ohnehin will man beim FCB natürlich erfolgreicher sein als voriges Jahr. Trainer Thomas Tuchel hat dafür bisher drei neue Stars dazu bekommen (Min-jae Kim, Konrad Laimer und Raphaël Guerreiro), mit Harry Kane soll noch ein Topstürmer kommen.

Das erste Pflichtspiel steht für Bayern dann am Samstag (12. August) an, wenn es gegen Pokalsieger Leipzig um den Supercup geht. In die Bundesliga startet der FCB mit dem Eröffnungsspiel am Freitag, den 18. August, in Bremen.

FC Bayern: Die Aufstellung beim Testspiel heute

AS Monaco, Aufstellung heute

