Bundesliga: So viel kosten die Trikots von Bayern, BVB und Co. für die Saison 2023/24

Die Saison 2023/24 in der Bundesliga steht bevor. Bei den Trikots legt Meister Bayern die größte Preissteigerung hin.

WAS IST PASSIERT? Wie in jeder neuen Saison warten die Klubs der Bundesliga auch in der Spielzeit 2023/24 mit neuen Trikots auf. Der Hintergrund ist natürlich kommerzieller Natur. Was die neuen Leibchen der 18 Teams der höchsten deutschen Spielklasse kosten und wie sich die Preise entwickelt haben, erfahrt Ihr hier.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach den Klubs der 2. Liga und der 3. Liga steht den 18 Teilnehmern der Bundesliga der offzielle Start in die Pflichtspielsaison erst noch bevor. Dieser erfolgt mit der ersten DFB-Pokalrunde (11. bis 14. August) und dem Supercup zwischen Meister Bayern München und Pokalsieger RB Leipzig (12. August). Die neue Bundesliga-Spielzeit beginnt dann am 18. August mit dem Eröffnungsspiel zwischen den Bayern und Werder Bremen.

Wie in jedem Sommer gehen die Spieler ihrem Job in neu designten Trikots nach. Dahinter stecken natürlich wirtschaftliche Interessen und deshalb stellt sich auch alljährlich die Frage: Was kosten die neuen Leibchen?

Hier sind die aktuellen Preise anhand des Basis-Heimtrikots ohne Beflockung und Bundesliga-Logo (alle Daten stammen vom kicker).

Auffällig dabei: Der Bundesliga-Zwerg und Liga-Neuling 1. FC Heidenheim verzichtet auf eine Preiserhöhung und ruft den niedrigsten Preis auf, Branchenprimus FC Bayern München hingegen verlangt seinen Fans ligaweit die größte Preissteigerung ab.

So viel kosten die Trikots der Bundesliga-Klubs