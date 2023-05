Nach Aus von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic: Trennt sich der FC Bayern auch von Marco Neppe?

Kahn und Salihamidzic haben bekanntlich keine Zukunft beim FC Bayern. Und offenbar könnte ein weiterer Verantwortlicher gehen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München könnte sich offenbar nach den Entlassungen von Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Oliver Kahn auch vom Technischen Direktor Marco Neppe trennen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Einem Bericht von Sport1 zufolge geht die Tendenz zu einem Abschied Neppes vom Rekordmeister. Der 36-Jährige ist ein enger Vertrauter von Salihamidzic, der nach seinem eigenen Aus davon ausging, dass Neppe beim FCB bleibt: "Er bleibt erstmal da. Es kommt natürlich darauf an, wie es weitergeht. Er ist Teil des FC Bayern und das muss so bleiben", so Salihamidzic am Samstag.

Neppe arbeitet seit 2014 für die Münchener, war zunächst drei Jahre lang Scout und anschließend Leiter der Scoutingabteilung. Ende 2021 stieg der frühere Drittliga-Profi dann zum Technischen Direktor auf.

Kurz nach dem dramatischen Saisonfinale am Samstag, in dem Bayern den BVB noch abfing und zum elften Mal in Folge Meister wurde, war bekannt geworden, dass sich der FCB von Kahn und Salihamidzic trennt. Wenig später hatte der Verein die Entscheidung dann auch offiziell bestätigt.

