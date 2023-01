FC Bayern: Kolo Muani wird wohl ein Traum bleiben

Kolo Muani empfiehlt sich für höhere Aufgaben. Dass er aber irgendwann an der Säbener Straße landet, ist unwahrscheinlich. Ein Kommentar.

Randal Kolo Muani hat beim 1:1 von Eintracht Frankfurt in München deutlich gemacht: Er wäre einer für den FC Bayern! Nicht nur sein Tor setzte hinter diese Bewertung ein dickes Ausrufezeichen. Auch sein gesamter Auftritt in der Allianz Arena machte deutlich, dass der Franzose die Qualität für den Rekordmeister hätte. Kolo Muani sorgte mehrfach für Unruhe in der Bayern-Abwehr, war schnell und ständig anspielbereit.

Alleine aufgrund seiner Statistiken steht Kolo Muani bereits auf dem Zettel vieler Topklubs. 19 Torbeteiligungen in 17 Bundesligaspielen sprechen für sich. Damit ist der 24-Jährige der beste Scorer in Deutschlands Oberhaus.

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski sind die Bayern weiter auf der Suche nach dem Mittelstürmer für die nächsten Jahre.

Schritt zum FC Bayern wäre für Kolo Muani zu früh gekommen

Klar, Eric Maxim Choupo-Moting hatte zuletzt einige starke Auftritte. Aber so ganz sicher scheint man sich in der Bayern-Führung nicht, ob die interne Besetzung der Planstelle im Sturmzentrum wirklich die beste Lösung für die Zukunft ist. Den direkten Vergleich gegen Kolo Muani hat Choupo-Moting am vergangenen Samstag zumindest klar verloren. Gegen die Eintracht war vom Bayern-Stürmer wenig bis nichts zu sehen.

Im vergangenen Sommer gelang Frankfurt mit Kolo Muani einfach ein unfassbar guter Deal: Ablösefrei kam der Stürmer vom FC Nantes. Schon damals war er allen internationalen Scouts ein Begriff.

Hätten die Bayern schon in der vergangenen Transferperiode zuschlagen können? Haben die Münchner Kolo Muani vielleicht sogar verschlafen? Nein, diesen Vorwurf darf man Hasan Salihamidzic und Co. nicht machen! In München wusste man sicherlich auch gut Bescheid über Kolo Muanis Talent. Aber bei einem Wechsel von einem Klub wie Nantes direkt zu den Bayern hat es ein Spieler an der Säbener Straße immer schwer. Er müsste sich zuerst hinten anstellen. Kolo Muani wäre bei Bayern zumindest zu Beginn niemals auf die Spielminuten wie bei der Eintracht gekommen.

Dass er sich trotz anderer Angebote für Frankfurt entschied, zeigt auch, wie klug Kolo Muani seine Karriere plant. Ein Zwischenschritt vor dem Wechsel zu einem echten Spitzenklub kann sich am Ende gleich mehrfach auszahlen. Siehe Erling Haaland und Borussia Dortmund. Auch der Norweger hätte schon früher zu einem absoluten Topverein gehen können. Heute muss man sagen: Alles richtig gemacht.

FC Bayern: Kolo Muani steht bei Eintracht Frankfurt bis 2027 unter Vertrag

Sollten die Bayern sich zum jetzigen Zeitpunkt entscheiden, sich aktiv um Kolo Muani zu bemühen, wird es richtig teuer. Wahrscheinlich sogar zu teuer für die Münchner. Sein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2027. Ohne Ausstiegsklausel. Nochmal: Frankfurt hat hier im Sommer einen unfassbar guten Deal gemacht!

Jetzt könnte der Verein eine mögliche Ablösesumme für Kolo Muani frei verhandeln. Warum sollte man Kolo Muani für unter 100 Millionen Euro gehen lassen? Insbesondere, wenn man sich die letzten Großtransfers ansieht? Stichwort: Mudryk. Chelsea kann es sich leisten, bis zu 100 Millionen Euro für den talentierten Ukrainer auf den Tisch zu legen. Könnten das auch die Bayern für Kolo Muani? Beziehungsweise wären sie gewillt, so weit zu gehen?

Bei Kolo Muanis Klasse und seinen Statistiken werden auch die Big Spender aus der Premier League in Frankfurt auf der Matte stehen. Manchester United wurde ja schon des Öfteren als Interessent genannt. Zudem könnte auch Real Madrid einen Stürmer wie ihn brauchen - und hätte das nötige Geld. Der FCB müsste für den Eintracht-Stürmer also viel Geld einplanen. Sehr viel Geld. Sonst wird Kolo Muani für die Bayern ein Traum bleiben.