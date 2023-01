FC Bayern München und Manchester United offenbar an Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt interessiert

Randal Kolo Muani hat das Interesse einiger europäischer Topklubs geweckt. Vor allem die Bayern und Manchester United sind scharf auf ihn.

WAS IST PASSIERT? Nach seinen starken Leistungen vor und während der WM steht Eintracht Frankfurts Angreifer Randal Kolo Muani offenbar bei zwei Topklubs hoch im Kurs. Wie die L'Equipe berichtet, sind Manchester United und der FC Bayern München am 24 Jahre alten Franzosen interessiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Vor allem bei United gibt es demnach bereits konkrete Vorstellungen, Kolo Muani noch im Winter auf die Insel zu holen. 60 Millionen Euro Ablöse will Englands Rekordmeister angeblich an Frankfurt zahlen. Allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass die Hessen ihren Top-Spieler nach nur einem halben Jahr wieder abgeben. Die Eintracht verfolgt noch eigene sportliche Ziele, im Achtelfinale der Champions League wartet die SSC Neapel. Und auch Kolo Muani selbst will offenbar zunächst noch bleiben.

Die Bayern hingegen, so heißt es in dem Bericht, sollen gar keinen Wintertransfer anstreben, hätten Kolo Muani aber für den Sommer auf dem Zettel. Der Rekordmeister sucht trotz der bislang guten Saison von Eric Maxim Choupo-Moting weiterhin einen neuen Stürmer, der in den kommenden Jahren die Lücke füllen kann, die durch den Abgang von Robert Lewandowski entstanden ist. Zudem läuft Choupo-Motings Vertrag nach dieser Spielzeit aus.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kolo Muani spielt eine beeindruckende Saison im Trikot der Eintracht, in 22 Pflichtspielen war er an 19 Toren direkt beteiligt. Nach der Verletzung von RB Leipzigs Christopher Nkunku wurde er zudem von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps für die WM in Katar nachnominiert.

Auch dort wusste er bei seinen drei Einsätzen zu überzeugen, im Halbfinale gegen Marokko erzielte er kurz nach seiner Einwechslung sein erstes Länderspieltor. Im Finale gegen Argentinien holte er den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:2 aus französischer Sicht heraus, vergab aber kurz vor Ende der Verlängerung eine Großchance, die wohl den Sieg bedeutet hätte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

DIE TRANSFERHISTORIE: Kolo Muani war bereits als 16-Jähriger zum FC Nantes gewechselt und verbrachte zwischenzeitlich ein Jahr als Leihspieler bei US Boulogne. Im vergangenen Sommer wechselte er ablösefrei nach Frankfurt.