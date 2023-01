FC Bayern: Frankfurt-Sportvorstand Markus Krösche spricht über Wechsel von Kolo Muani

Zuletzt gab es Gerüchte um einen Wechsel von Randal Kolo Muani zum FC Bayern, nun äußerte sich SGE-Sportvorstand Markus Krösche deutlich.

WAS IST PASSIERT? Randal Kolo Muani, Stürmer-Shootingstar von Eintracht Frankfurt, weckt durch seine starke erste Saison in der Bundesliga das Interesse der europäischen Spitzenklubs. Zuletzt wurden Manchester United und dem FC Bayern Begehrlichkeiten am französischen Nationalspieler nachgesagt. Nun äußerte sich Markus Krösche, Sportvorstand der SGE, zu einem möglichen Abgang des Franzosen.

WAS WURDE GESAGT? "Wir werden Kolo Muani nicht verkaufen", lautete die deutliche Ansage von Krösche gegenüber dem kicker. In eine ähnliche Kerbe schlug Eintracht-Trainer Oliver Glasner: "Wir haben auch von unseren Spielern die Rückmeldung, dass sie bei uns bleiben wollen. Es kann immer irgendetwas Außergewöhnliches passieren, aber die Voraussetzungen, dass wir so zusammenbleiben, was ich für ganz wichtig erachte, sind gut."

WIE GEHT ES WEITER? Kolo Muani hat bei Frankfurt noch einen bis 2027 gültigen Vertrag - und das wohl ohne Ausstiegsklausel. Bei einem Wechsel müsste ein möglicher Abnehmer also offenbar tief in die Tasche greifen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Seit seinem ablösefreien Wechsel im Sommer 2022 zeigt Kolo Muani im Trikot der SGE richtig starke Leistungen. Insgesamt 19 Torbeteiligungen in 22 Pflichtspielen stehen für den 24-Jährigen zu Buche. Die Belohnung: Nach der Verletzung von Christopher Nkunku wurde der Stürmer für den WM-Kader der französischen Nationalmannschaft nachnominiert und stand im Finale auf dem Rasen.