FC Bayern im Kadercheck: Dem FCB droht die Abwanderungswelle

Dem FC Bayern droht im Sommer ein Mega-Umbruch. Aktuell sind nur elf Positionen im Kader wirklich fix. Hier gibt es den Überblick.

HINTERGRUND

Der FC Bayern München befindet sich weiter auf Kurs zur neunten Bundesligameisterschaft hintereinander, konnte am 25. Spieltag dank des eigenen 3:1 bei Werder Bremen und des Remis von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt den Vorsprung auf RB sogar auf vier Punkte ausbauen. In der Champions League scheint das Weiterkommen vor dem Achtelfinalrückspiel gegen Lazio Rom am Mittwoch (21 Uhr im) nach dem 4:1 im Hinspiel recht sicher.

Und doch herrscht rund um Bayern wieder mal viel Unruhe. Seit dem angekündigten Rückzug von Bundestrainer Joachim Löw nach der im Juni und Juli geplanten EM-Endrunde gilt Bayerns Allesgewinnertrainer Hansi Flick als Favorit auf die Nachfolge seines einstigen Chefs. Dies vor allem, da Flick im Gegensatz etwa zu Liverpools Jürgen Klopp, ein klares Nein zum DFB sowohl vor, als auch nach dem 3:1 bei Werder Bremen wortreich vermied.

Die von Flick eingeräumten Differenzen zwischen ihm und Sportvorstand Hasan Salihamidzic offenbaren sich vor allem in der Kaderplanung des Rekordmeisters. Sind sie so groß, dass sie Flick dazu bewegen könnten, den FC Bayern um die Freigabe für den DFB zu bitten?

So oder so droht dem Rekordmeister im Sommer ein Mega-Umbruch. Aktuell dürften nur elf Profis einen sicheren Platz im Kader für die kommende Saison haben.

Fix sind bisher nur der Zugang von Dayot Upamecano von RB Leipzig und der Abgang von David Alaba. Die Verpflichtung von Außenverteidiger Omar Richards (23) vom englischen Zweitligisten FC Reading gilt als gesichert, wurde aber noch nicht verkündet. Das angebliche Interesse an Atletico Madrids Saul Niguez (26) ist momentan nicht mehr als ein Gerücht.

Goal und SPOX geben einen Überblick über den aktuellen Stand der Kaderplanung des FC Bayern:

Fix: Diese Spieler werden auch 2021/2022 bei Bayern sein:

Manuel Neuer

Tor, 34 Jahre, Vertrag bis 2023, 36 Spiele, 45 Gegentore

War, ist und bleibt die unumstrittene Nummer 1. Kaum vorstellbar, dass er bis 2023 leistungsmäßig so abbaut, dass eine weitere Vertragsverlängerung deswegen ausgeschlossen wäre.

Tanguy Nianzou

Innenverteidiger, 18 Jahre, Vertrag bis 2024, 1 Spiel, 0 Tore, 0 Assists

Der größte Pechvogel des FC Bayern in der laufenden Saison. Konnte wegen zwei komplizierter Muskelverletzungen bisher nicht einmal andeuten, ob er wirklich so gut ist, wie eigentlich alle Experten, die den Franzosen im gehobenen Jugendbereich spielen gesehen haben, sagen. "Tanguy ist eines der größten Talente seines Jahrganges. Wir werden noch viel Freude an ihm haben", sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic jüngst erst wieder. Pausiert nunmehr seit Mitte Dezember wegen eines Muskelbündelrisses, soll nach der Länderspielpause Ende März wieder zur Mannschaft stoßen.

Alphonso Davies

Linksverteidiger, 20 Jahre, Vertrag bis 2025, 25 Spiele, 1 Tor, 2 Assists

DER Shootingstar der vergangenen Saison musste in dieser Spielzeit seine erste kleine sportliche Talfahrt überwinden. Arbeitet hart daran, dass es bald schon heißen dürfte: "Krise, war da was?" Linksverteidiger der Gegenwart und Zukunft.

Lucas Hernandez

Linksverteidiger/Innenverteidiger, 25 Jahre, Vertrag bis 2024, 28 Spiele, 1 Tor, 3 Assists

Obwohl der teuerste Spieler der Bundesligageschichte auch in seinem zweiten Jahr in München nie absolut gesetzt war, scheint er schon lange seinen Platz in der Mannschaft gefunden zu haben. Nachdem Thomas Müller sich vergangene Woche nach dem 4:2 gegen den BVB, als Hernandez nur in der Nachspielzeit eingewechselt wurde, bei ihm via Social Media "besonders" bedankte für seinen Einsatz, erhielt Hernandez nun nach seinem 90-Minuten-Einsatz beim 3:1 bei Werder Bremen ein Sonderlob von Trainer Hansi Flick: "Der Lucas ist ein absoluter Profi, er hat eine wahnsinnige Mentalität. Natürlich sind wir der FC Bayern München. Und wir haben auf den Positionen auch viele Top-Spieler. Aber trotzdem ist er einer, der in jedem Training absolut fokussiert ist und mit seiner Art auch die Mannschaft immer mitnimmt. Es ist einfach klasse, so einen Spieler zu haben." Hernandez plant keinen Wechsel, er könnte durch den Abgang von David Alaba in der kommenden Saison dessen Planstelle in der Innenverteidigung erben.

Benjamin Pavard

Rechtsverteidiger/Innenverteidiger, 24 Jahre, Vertrag bis 2024, 25 Spiele, 1 Tor, 1 Assist

Schwache Hinrunde, zuletzt wochenlang wegen Corona außen vor - doch der amtierende Doppel-Weltmeister und Münchner Siegtorschütze von Doha muss sich um seine Weiterbeschäftigung beim FC Bayern keine Gedanken machen.

Joshua Kimmich

Zentraler Mittelfeldspieler, 26 Jahre, Vertrag bis 2023, 19 Spiele, 2 Tore, 10 Assists

Absolvierte in Bremen schon sein 250. Pflichtspiel für Bayern, gehört neben Neuer und Robert Lewandowski zu den drei Unersetzbaren beim Rekordmeister. Könnte bei den spätestens nach der EM anstehenden ersten Gesprächen über eine Vertragsverlängerung wohl fast jede Gehaltserhöhung verlangen, so wichtig ist er.

Jamal Musiala

Offensiv-Allrounder, 18 Jahre, Vertrag bis 2026, 29 Spiele, 4 Tore, 0 Assists

Wenige Tage vor seinem 18. Geburtstag entschied sich der furchtlos spielende Deutsch-Engländer für die deutsche Nationalmannschaft, wenige Tage danach unterschrieb er seinen ersten Profivertrag. Wird seinen Weg gehen - bei Bayern und in der Nationalmannschaft.



Bild: fcbayern.com

Serge Gnabry

Flügelspieler, 25 Jahre, Vertrag bis 2023, 31 Spiele, 9 Tore, 4 Assists

Steht in dieser Spielzeit im Schatten von Kingsley Coman und zuletzt auch von Leroy Sane. Kommt dennoch zu seinen Einsätzen, scort mit leidlicher Regelmäßigkeit. So kein unumstrittener Stammspieler, aber eben auch kein Verkaufskandidat.

Leroy Sane

Flügelspieler, 25 Jahre, Vertrag bis 2025, 32 Spiele, 8 Tore, 10 Assists

Seine Zahlen waren ohnehin immer gut, seine Technik sowieso. Doch seit ihn Trainer Flick kurz vor Weihnachten im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen einwechselte und nach 36 Minuten schon wieder auswechselte, erbrachte er auch den Nachweis der Bayern-Mentalität. Statt zu schmollen arbeitete er an seinem Defensivverhalten, wurde immer wertvoller für das Bayernspiel.

Thomas Müller

Offensiv-Allrounder, 31 Jahre, Vertrag bis 2023, 34 Spiele, 13 Tore, 16 Assists

Müller spielt immer, Müller scort immer. Bald auch wieder in der Nationalmannschaft. Und nach der EM auch weiter für den FC Bayern.

Robert Lewandowski

Mittelstürmer, 32 Jahre, Vertrag bis 2023, 34 Spiele, 38 Tore, 8 Assists

Ihn 2019 zur Vertragsverlängerung überzeugt zu haben, gehört zu den größeren Managementleistungen des Rekordmeisters in der letzten Dekade. Weltfußballer ist er schon, Gerd Müllers 40-Tore Saison-Rekord wird womöglich auch fallen. Zum Allzeit-Rekordtorschützen fehlen ihm noch 97 Treffer - wenn er noch mal verlängert, ist alles möglich.

Wackelkandidaten beim FC Bayern: Sie müssen zittern oder können hoffen

Alexander Nübel

Tor, 24 Jahre, Vertrag bis 2025, 2 Spiele, 1 Gegentor

Sein Wechsel von Schalke zum FC Bayern mutete von Anfang an absurd an. Dass Flick ihn nicht mal in sportlich eher unbedeutenden Spielen wie dem sechsten Gruppenspiel in der Champions League einsetzte, soll zu einer jener Meinungsverschiedenheiten zwischen Trainer und Sportvorstand Hasan Salihamidzic geführt haben, die auch einen Abgang des Trainers zum DFB nicht unmöglich erscheinen lassen. "Alex' Sichtweise ist sein Recht und letztendlich hat er auch gewusst, auf was er sich einlässt, wenn er hier zu Bayern München kommt. Meine Aufgabe als Trainer ist, dass ich die Spieler spielen lasse, die die beste Mannschaft sind. Er hat zwei Spiele gehabt, aber trotzdem ist es eine Sache, dass die klare Nummer eins Manuel Neuer ist", sagte Flick. Nübels Berater Stefan Backs soll sich bereits für eine Leihe des früheren U21-Nationalspielers starkgemacht haben. Was auch die einzige Möglichkeit wäre für den Ex-Schalker, öfter zu spielen als in dieser Saison. Die AS Monaco soll laut kicker Interesse zeigen.

Ron-Thorben Hoffmann

Tor, 21 Jahre, Vertrag bis 2021, 0 Spiele

Der Vertrag der Nummer 3 läuft im Sommer aus, er soll Anfragen von Zweitligisten haben. Die Zeichen stehen auf Trennung.

Niklas Süle

Innenverteidiger, 25 Jahre, Vertrag bis 2022, 28 Spiele, 2 Tore

Gespräche über eine Vertragsverlängerung des Nationalspielers laufen, scheinen aber völlig ergebnisoffen. Könnte durchaus dem Corona-Sparkurs des Meisters zum Opfer fallen.



Bild: Getty Images

Jerome Boateng

Innenverteidiger, 32 Jahre, Vertrag bis 2021, 28 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlage

Der Vertrag des Weltmeisters läuft aus, gleichwohl die Zeichen auf Abschied stehen, hat Boateng seine Hoffnung auf eine neuerliche Weiterbeschäftigung in München nach Informationen von SPOX und Goal nicht gänzlich aufgegeben. Wieso auch? Auf Abschied standen die Zeichen schon oft, am Ende blieb Boateng immer. Zumal Flick immer auf ihn gesetzt hat.

Bright Arrey-Mbi

Innenverteidiger, 17 Jahre, Vertrag bis 2022, 1 Spiel, 0 Tore, 0 Vorlagen

Der beim FC Chelsea ausgebildete Verteidiger spielt zumeist in der Zweitverwertung in der 3. Liga, könnte ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu erlangen.

Bouna Sarr

Rechtsverteidiger, 29 Jahre, Vertrag bis 2024, 12 Spiele, 0 Tore, 1 Assist

Deutete nicht mal im Ansatz an, wieso Hasan Salihamidzic im Sommerschlussverkauf acht Millionen Euro an Olympique Marseille überwies und ihn mit einem Vertrag bis 2024 ausstattete. Wirkte bei all seinen Bewährungschancen heillos überfordert, der FC Bayern scheint eher zwei bis drei als eine Nummer zu groß zu sein für ihn. Wird nicht alt werden in München. Bayern wird ihn nicht ohne Verlust von der Gehaltsliste kriegen können.

Marc Roca

Zentraler Mittelfeldspieler, 24 Jahre, Vertrag bis 2025, 10 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Sorgte bei seinen eher sporadischen Einsätzen durchaus für erhellende Momente, aber eben auch für Schatten. Verfügt dennoch über eine Perspektive bei Bayern.

Javi Martinez

Zentraler Mittelfeldspieler/Innenverteidiger, 32 Jahre, Vertrag bis 2021, 22 Spiele, 1 Tor, 2 Assists

Seine Ära in München dürfte im Sommer nach neun Jahren enden, der Vertrag des Basken wird wohl nicht verlängert. Wie wichtig er trotz eher geringer Einsatzzeiten noch für die Mannschaft ist, wurde erst am Samstag in Bremen wieder deutlich, als er vor allem Lucas Hernandez permanent anfeuerte. Bayern wird ein Gesicht verlieren, Martinez wird fehlen.

Leon Goretzka

Zentraler Mittelfeldspieler, 26 Jahre, Vertrag bis 2022, 25 Spiele, 7 Tore, 8 Assists

Bayern möchte den Vertrag mit dem Stammspieler unbedingt verlängern, er eigentlich auch. Solange der Vertrag aber noch nicht verlängert ist, bleiben Restzweifel.

Corentin Tolisso

Zentraler Mittelfeldspieler, 26 Jahre, Vertrag bis 2022, 22 Spiele, 3 Tore, 0 Assists

Seine schwere Verletzung könnte kurioserweise zu seinem Glück werden: Hätte sich Tolisso Ende Februar nicht die Sehne gerissen, wäre er ein logischer Verkaufskandidat für den Sommer gewesen.

Tiago Dantas

Zentraler Mittelfeldspieler, 20 Jahre, Vertrag bis 2021, 1 Spiel, 0 Tore, 0 Assists

Auch wegen der Leihgabe von Benfica Lissabon soll es zu Unstimmigkeiten zwischen Flick und Salihamidzic gekommen sein. Der Trainer ist erklärter Fan der Leihgabe von Benfica. In der Bundesliga spielen durfte Dantas aber dennoch bisher nur 1 Minute. Ob der Trainer auf das Ziehen der Kaufoption über 7,5 Millionen Euro drängen wird?

Kingsley Coman

Flügelspieler, 24 Jahre, Vertrag bis 2023, 28 Spiele, 6 Tore, 13 Assists

Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem Triumph-Torschützen von Lissabon laufen, das erste Angebot soll Coman aber laut Bild abgelehnt haben. Coman soll auch die Premier League reizen, Chelsea scheint interessiert.

Douglas Costa

Flügelspieler, 30 Jahre, Vertrag bis 2021, 22 Spiele, 1 Tor, 3 Assists

Die zweite Periode des Brasilianers beim FC Bayern dürfte noch unbefriedigender enden als seine erste. Wird nach dem Ende seiner Leihe zu Juve zurückkehren - wenn die Alte Dame nicht doch noch einen Abnehmer findet.

Eric Maxim Choupo-Moting

Stürmer, 31 Jahre, Vertrag bis 2021, 22 Spiele, 4 Tore, 1 Assist

Akzeptiert seine Rolle als Back-up von Lewandowski und Müller klaglos, zeigte zuletzt auch ganz ansprechende Leistungen auf der Zehn. Sollten die Gehaltsvorstellungen passen, könnte es noch was werden mit einer zweiten Saison in München.

Neuzugänge und Abgänge beim FC Bayern: Diese Wechsel sind fix

Dayot Upamecano

Innenverteidiger, 22 Jahre, kommt von: RB Leipzig. Ablöse: 42,5 Millionen Euro, Vertrag bis 2026

Seit der Franzose vor rund einem Monat einen Fünfjahresvertrag beim FC Bayern unterschrieb, hat er in Leipzig mit einer kleinen Formdelle zu kämpfen. Der Rechtsfuß dürfte beim FC Bayern dennoch erst mal gesetzt sein als rechter Innenverteidiger.

David Alaba

Innenverteidiger, 28 Jahre, Vertrag bis 2021, 33 Spiele, 2 Tore, 2 Assists

Verkündete seinen Abschied nach 13 Jahren vor rund einem Monat selbst, nachdem der FC Bayern sein ursprüngliches Angebot bereits im November 2020 zurückgezogen hatten. Seitdem holt Alabas Berater Pini Zahavi Angebote ein. Aussichtsreichster Alaba-Bekommer ist weiter Real Madrid.

FC Bayern: Die Situation der Ausgeliehenen

Christian Früchtl

Tor, 21 Jahre, Vertrag bis 2022, ausgeliehen an Nürnberg

Kam bei seiner Leihstation Nürnberg bisher überhaupt nicht zum Zug, hofft, kommende Saison die Nummer 3 bei seinem Stammverein zu werden.

Chris Richards

Innenverteidiger, 21 Jahre, Vertrag bis 2023, ausgeliehen an: TSG Hoffenheim, 7 Spiele, 0 Tore, 1 Assist

Seine Leihe nach Hoffenheim entwickelt sich zum Erfolg. Nach drei Kurzeinsätzen für Bayern bis zum Winter, ist er seit seinem Wechsel im Februar Stammspieler bei seinem alten Förderer Sebastian Hoeneß. Eine Kaufoption haben die Kraichgauer nicht. Tendenz: Dürfte bei Bayern zu seinen Einsätzen kommen.



Bild: Getty Images

Lars-Lukas Mai

Innenverteidiger, 20 Jahre, Vertrag bis 2023, ausgeliehen an Darmstadt 98, 25 Spiele, 0 Tore, 2 Assists

Absoluter Stammspieler beim Zweitliga-Spitzenklub, hofft auf eine gute U21-EM - und dann auf eine Bewährungschance bei Bayern. Tendenz: Völlig offen.

Michael Cuisance

Zentraler Mittelfeldspieler, 21 Jahre, Vertrag bis 2024, ausgeliehen an Olympique Marseille

Der Franzose bescherte dem neuen Marseille-Trainer Jorge Sampaoli zuletzt mit seinem Treffer kurz vor Schluss einen Traumeinstand. OM verfügt über eine Kaufoption über 18 Millionen Euro. Beim FC Bayern wären sie nicht traurig, sollten die Franzosen sie ziehen.

Adrian Fein

Mittelfeld-Allrounder, 21 Jahre, Vertrag bis 2023, ausgeliehen an PSV Eindhoven

Kommt auch bei PSV unter Trainer Roger Schhmidt vorwiegend zu Kurzeinsätzen. Die Kaufoption über 6 Millionen Euro dürften die Niederländer verstreichen lassen. Fein hat aber auch bei Bayern keine Perspektive, eine dritte Leihe scheint wahrscheinlich.

Joschua Zirkzee