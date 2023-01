FC Bayern München: Interesse an Juventus-Star Dusan Vlahovic?

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer hat der FC Bayern angeblich einen Top-Angreifer aus der Serie A ins Auge gefasst.

WAS IST PASSIERT? Dusan Vlahovic hat offenbar das Interesse des FC Bayern München geweckt. Wie Calciomercato berichtet, soll der Serbe für den richtigen Preis Juventus Turin verlassen können.

WAS IST DER HINTERGRUND? Den richtigen Preis legt die Alte Dame dem Bericht zufolge aber relativ hoch an: Von 110 Millionen Euro ist die Rede, neben den Bayern ist zudem angeblich der FC Arsenal an Vlahovic interessiert.

WIE GEHT ES WEITER? Ein Transfer in derartiger Höhe gilt für den Winter als unrealistisch. Im Sommer könnte das Thema jedoch richtig heiß werden, schließlich würde auch Transferkandidat Harry Kane wohl eine dreistellige Summe kosten.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In wettbewerbsübergreifend 15 Spielen kommt der 22-Jährige in dieser Saison auf sieben Tore und zwei Vorlagen für Juventus.