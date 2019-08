Leroy Sane bangt nach Knieverletzung wohl um Saisonstart - Wechsel zum FC Bayern in Gefahr?

Leroy Sane verletzte sich im Community Shield und könnte zum Saisonstart ausfallen. Der FC Bayern will einen Transfer wohl dennoch weiter forcieren.

Leroy Sane von könnte aufgrund seiner im Community Shield gegen den FC Liverpool (6:5 n.E.) erlittenen Knieverletzung die ersten Saisonspiele verpassen. Das berichtet das Portal The Athletic am Mittwoch unter Berufung auf eigene Informationen.

Eine genaue Diagnose der Schwere der Verletzung steht jedoch nach wie vor noch aus. Wie die Bild-Zeitung berichtet, liegt das an der freien Flüssigkeit, die sich noch in Sanes rechtem Kniegelenk befindet und eine Diagnose verhindern soll.

Nach Angaben von The Athletic soll der FC Bayern sich trotz der Ungewissheit dazu entschlossen haben, einen Transfer von Sane weiter zu verfolgen. Seit Wochen wird der deutsche Rekordmeister mit einer Verpflichtung des 23-Jährigen in Verbindung gebracht, auch erste Meldungen über eine Einigung im Transferpoker machten in der vergangenen Woche die Runde. So berichtete The Athletic beispielsweise am Montag, dass Sane seine Mitspieler in Manchester bereits über seinen Abschied informiert habe.

Wie Sport 1 jedoch am Mittwoch schrieb, würde eine schwere Knieverletzung von Sane in Verbindung mit einer monatelangen Pause einen Wechsel zum FCB "massiv gefährden", weil er dann kein Spieler sei, der - wie erst kürzlich von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski gefordert - "sofort helfen" würde.

Guardiola: Sane-Verletzung? "Glaube, er ist okay"

Sane war am vergangenen Sonntag trotz der anhaltenden Gerüchte über seinen Wechsel zurück in die von City-Trainer Pep Guardiola gegen Liverpool in die Startelf beordert worden und hatte sich in der Anfangsphase der Partie bei einem Laufduell mit Reds-Verteidiger Trent-Alexander Arnold durch einen unglücklichen Schritt am Knie verletzt.

Der offensive Flügelspieler musste anschließend ausgewechselt werden, nahm jedoch nach dem Sieg von Manchester im Elfmeterschießen an den Feierlichkeiten teil. "Der erste Eindruck war nicht wirklich gut. Ich denke aber nichts Schlechtes, da ich noch nicht mit dem Arzt gesprochen habe. Ich warte ab, aber ich glaube, er ist okay", sagte Guardiola auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zu der Schwere von Sanes Verletzung.