FC Bayern heute, News und Gerüchte: Ginter dementiert Einigung, Sinneswandel bei Zirkzee

FCB-News: Matthias Ginter dementiert Einigung

Nationalspieler Matthias Ginter hat einen angeblich bereits als sicher geltenden Transfer zum FC Bayern München dementiert. Der 28-jährige Verteidiger wird Borussia Mönchengladbach nach dann insgesamt fünf Jahren im Verein im Sommer ablösefrei verlassen.

"Es gibt verschiedene Optionen und ich bin selbst gespannt, welche es am Ende wird", sagte Ginter im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Im Moment ist alles offen."

Zuletzt war das Gerücht im Umlauf, dass sich Ginter bereits mit dem FC Bayern auf einen Wechsel geeinigt habe. "Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, woher die Gerüchte kommen, dass in Wechsel zu Bayern München bereits feststeht. Ich habe noch keine Entscheidung über meine Zukunft gefällt. Und das wird wohl auch noch ein paar Wochen dauern", sagte Ginter.

FC Bayern, News: Cafu über möglichen Lewandowski-Abschied

Der frühere Brasilien-Star Cafu kann die Spekulationen um einen Abschied von Robert Lewandowski vom FC Bayern München nicht nachvollziehen. Nach Meinung des zweimaligen Weltmeisters hat Lewandowski gute Gründe in München zu bleiben.

"Er spielt in einer großartigen Mannschaft und er spielt gut in diesem Team - warum sollte er also gehen? In dieser Mannschaft zu spielen, hat ihm dabei geholfen einer der Besten der Welt zu werden", sagt Cafu zu GOAL und SPOX.

Zudem seien die Bayern mit Lewandowski sehr schwer zu schlagen, meinte der 51 Jahre alte frühere Verteidiger. Cafu würde es daher begrüßen, wenn Lewandowski weitermacht "in dem Team, das ihm geholfen hat, der Spieler zu werden, der er heute ist". Aber: "Wer weiß, was in der Zukunft passiert..."

Rückkehr zum FC Bayern? Sinneswandel bei Joshua Zirkzee

Der vom FC Bayern an den RSC Anderlecht ausgeliehene Joshua Zirkzee hat eine Rückkehr nach München in Frage gestellt und damit einen Sinneswandel vollzogen.

"Ich bekomme hier Einsatzminuten, das war mein Ziel. Ich glaube nicht, dass es viel Sinn ergibt, nach einer Saison, in der ich viel gespielt habe, zu Bayern zurückzukehren", sagte Zirkzee dem niederländischen TV- und Radio-Sender NOS Nieuws.

