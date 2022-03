Der FC Bayern München heute am Donnerstag (24. März). Alles rund um den Rekordmeister in der Länderspielpause gibt es hier.

Bayern-News: Gladbach-Sportdirektor kritisiert Wisdow-Wechsel zum FC Bayern

Vor zwei Tagen berichtete Sky, dass sich der FC Bayern wohl die Dienste des 13 Jahre alten Stürmers Mike Wisdom von Borussia Mönchengladbach gesichert hat.

Nun meldete sich Gladbachs Sportdierektor Roland Virkus in dieser Angelegenheit zu Wort und attackierte die Bayern-Bosse scharf. "Solche Deals sind dem deutschen Nachwuchsfußball alles andere als dienlich. Ich finde das geschmacklos", sagte Virkus der Rheinischen Post.

Das finanzielle Gesamtpaket soll sich auf mehr als 300.000 Euro belaufen - lediglich 20.000 Euro soll Borussia Mönchengladbach erhalten. Laut Virkus habe die Borussia viel versucht, um Wisdow zu halten, die Forderungen von Seiten des Spielers seien aber nicht zu erfüllen gewesen. "Wir haben ihm einen Internatsplatz angeboten, um die Fahrtzeiten zu minimieren", so Virkus.

FC Bayern, News: Müller will wohl um zwei Jahre verlängern

Der aktuelle Vertrag von Thomas Müller beim FC Bayern läuft bis Sommer 2023. Die Chancen darauf, dass Müller dem Rekordmeister darüber hinaus erhalten bleibt, stehen gut.

Auf der Pressekonferenz vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Israel äußerte sich Müller auch zu seiner Zukunft beim FC Bayern. "Ich habe für mich gesagt, ich will bis 2025 auf Top-Niveau Fußball spielen. So fühlt es sich aktuell an", sagte der 32-Jährige in Frankfurt.

Die Bayern würden ebenfalls gerne mit ihm und den Leistungsträgern Manuel Neuer, Robert Lewandowski sowie Serge Gnabry verlängern. Müller sagte, er sei mit dem Klub "immer in einem gewissen Austausch", er wolle aber "nicht allzu viel drüber plaudern". Es sei aber "von beiden Seiten Respekt füreinander da".

FC Bayern, News: Helmer nicht überzeugt von Hernandez

Lucas Hernandez ist in dieser Saison ein fester Bestandteil der teils wackeligen Abwehr des FC Bayern. Ein ehemaliger Bayern-Spieler ist wenig überzeugt von dem Franzosen und traut diesem nicht zu, der Chef in der Hintermannschaft des FC Bayern zu werden.

"Ich bin bisher kein Fan von ihm. Irgendwas fehlt da. Für mich ist er nicht der Abwehrchef bei Bayern München", sagte Thomas Helmer der Abendzeitung. "Mir gefällt sein Spiel manchmal nicht so. Den Gegner zu provozieren, mag vielleicht mal richtig sein. Er macht aber auch solche versteckte Fouls", begründete Helmer seine Aussage.

Etwas besser schneidet bei Helmer, der von 1992 bis 1999 beim FC Bayern spielte, Dayot Upamecano ab. "Vom Potenzial her finde ich ihn überragend. Er bringt alles mit für einen perfekten Innenverteidiger: Physis, Schnelligkeit, kann einen guten Ball spielen. In dieser Saison hat es überhaupt noch nicht funktioniert. Ich habe aber schon große Hoffnung, dass es mit Upamecano irgendwann klappen wird", sagte der Europameister von 1996.

