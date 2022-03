Der FC Bayern München heute am Sonntag (19. März). Alles rund um den Rekordmeister nach dem Bundesligaspiel gegen Union Berlin gibt es hier.

FC Bayern, Gerücht: Bayern denken offenbar über Nianzou-Leihe nach

Die Bayern denken laut Sport1 bei Innenverteidiger-Talent Tanguy Nianzou über eine Leihe nach. Dort heißt es, dass ein Leihgeschäft forciert wird, falls sich an der aktuellen Situation nicht viel verändere. Der 19-jährige Franzose kommt in der laufenden Saison auf lediglich 563 Einsatzminuten, beim gestrigen Sieg über Union Berlin durfte Nianzou jedoch von Beginn an ran und erzielte gar das 2:0.

Im Bericht heißt es weiter, dass sich der Spieler eigentlich bei den Bayern durchsetzen möchte, sich aber ebenfalls eine Leihe vorstellen könne, sollte er weiter nur selten zum Einsatz kommen.

Julian Nagelsmann äußerte sich nach dem 4:0-Sieg über die Köpenicker zu der Thematik und sagte: "Man muss ihm auch die Chance aufzeigen, auf Einsätze zu kommen. Da sind wir als gesamter Klub gefragt, strukturelle Maßnahmen zu ergreifen, damit die Entwicklung in die richtige Richtung geht."

FC Bayern, News: Julian Nagelsmann kritisiert FCB-Fans

Nach dem Heimspiel gegen Union Berlin fand Trainer Julian Nagelsmann durchaus kritische Worte für den eigenen Anhang: "Es kann lauter sein im Stadion. Wir freuen uns, wenn alle Fangruppierungen wieder da sind und uns voll anfeuern." Und weiter: "Man wünscht sich natürlich immer, dass es maximal frenetisch ist. Das kriegen wir auch sicherlich wieder hin."

35.000 Zuschauer waren in der Allianz Arena zugelassen, was einen Rekord in diesem Kalenderjahr darstellt. Zu hören waren aber vorwiegend die 1500 Fans der Berliner, die entsprechend provozierten: "Für ein Heimspiel seid ihr ganz schön laut", schallte es mit ironischem Unterton während der Partie aus dem Gästeblock. Dazu stimmte der Anhang der Eisernen noch an: "Ohne Union wäre hier gar nix los!"

Die Ultras der Bayern sind aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen nach wie vor nicht im Stadion, erst bei einer Vollauslastung von 75.000 Zuschauern werde man wieder in die Kurve gehen und die Mannschaft unterstützen, erklärte die Gruppierung zuletzt.

In einer Stellungnahme der Bayern-Ultras vom 9. März heißt es: "Die Einschränkungen der vergangenen Monate dürfen die Pandemie nicht überdauern. Die letzten zwei Jahre Fußball waren alles, nur nicht unsere Normalität und dürfen auch niemals dazu werden!"

FC Bayern, Gerüchte: Das sagen Nagelsmann und Salihamidzic über Lewandowskis Zukunft - Matthäus verteidigt Kritik

Vor dem Heimspiel des FC Bayern München gegen Union Berlin am Samstagabend haben sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Trainer Julian Nagelsmann zum Stand der Verhandlungen mit Stürmer Robert Lewandowski geäußert. Lothar Matthäus verteidigte derweil seine Kritik am Rekordmeister.

In der Vorberichterstattung zum Spiel bei Sky sagte Nagelsmann über seinen Top-Stürmer: "Ich denke, dass er bei Bayern spielen möchte, und gehe davon aus, dass er bleibt. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört."

Der Vertrag des Polen läuft noch bis Sommer 2023, Gespräche über eine Verlängerung wurden von beiden Partien noch nicht bestätigt. Nagelsmann betonte jedoch, dass Lewandowski in Gesprächen "noch nie signalisiert" habe, "dass er auf den Weg hier keine Lust mehr hat."

Salihamidzic erklärte, er sehe Lewandowski "sehr konzentriert. Lewa ist Vollprofi und passt genau zu uns." Einen Wasserstand zu möglichen Gesprächen wollte er jedoch nicht abgeben: "Grundsätzlich haben wir unsere Planungen, die kann ich euch leider nicht mitteilen. Wir gehen unseren Weg und werden unseren Job machen."

Salihamidzic wies in diesem Zusammenhang auf die andauernden Einnahmeverluste durch die Corona-Pandemie hin: "Wir haben immer noch kein volles Stadion. Das ist eine schwierige Phase." Man müsse darauf achten, "dass die Qualitäten in der Mannschaft und die wirtschaftlichen Komponenten zusammenpassen. Daran zweifelt keiner, dass wir alles versuchen werden."

Sky-Experte Matthäus hatte Bayerns Verhalten im Hinblick auf Lewandowski zuletzt mehrfach kritisiert - und war von Oliver Kahn als "Schlagzeilenlieferant" abgekanzelt worden, der noch nie einen Verein geführt habe. "Ich habe 40 Jahre Bundesliga-Erfahrung, internationale Erfahrung und weiß, wie ein Verein funktioniert Vielleicht nicht aus dem Effeff, aber ich hatte auch schon Jobs, bei denen ich verantwortlich war für Transfers und Verkäufe", sagte Matthäus. "Ich glaube schon, dass ich ein bisschen mehr Einblick habe, als Oliver mir zutraut."

Er habe zwar keine Innenansichten, sei aber "so lange in diesem Geschäft dabei, dass ich schon das eine oder andere auch mitbekomme und mir ein Bild machen kann", betonte Matthäus. Salihamidzic sagte, der FC Bayern habe mit Kritik keine Probleme, wolle diese Diskussion aber nicht über die Medien führen: "Wir wünschen uns, dass es nicht persönlich wird."

