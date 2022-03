Der FC Bayern München heute am Samstag (12. März). Alles rund um den Rekordmeister am Tag des Bundesligaspiels gegen 1899 Hofenheim gibt es hier.

Und die Entwicklungen der vergangenen Tage könnt Ihr hier noch einmal nachlesen:

FC Bayern, News: Namhafte Konkurrenz im Poker um Mazraoui

Dass der FC Bayern Interesse an einer Verpflichtung von Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui hat, ist kein Geheimnis. Ob der 24-Jährige von Ajax Amsterdam tatsächlich an die Säbener Straße wechsselt, steht aber noch in den Sternen.

imago images

Nach Informationen des italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano ist der FC Barcelona dem FC Bayern im Poker um den Marokkaner einen Schritt voraus. Barca soll ihm ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro angeboten haben, aus München ihm dagegen noch kein konkretes Angebot vorliegen.

Mit Borussia Dortmund soll zudem ein weiterer Bundesligist großes Interesse an Mazraoui haben.

FC Bayern, News: Ortega-Transfer bereits ausgehandelt

Auf der Suche nach einer neuen Nummer zwei im Tor hinter Manuel Neuer ist der FC Bayern offenbar einen großen Schritt weiter gekommen. Wie die Bild unter Berufung auf Quellen aus Bielefeld berichtet, haben die Bayern einen Deal mit Bielefelds Stammtorhüter Stefan Ortega bereits ausgehandelt.

Getty Images

Demnach soll der 29 Jahre alte Keeper einen Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro unterschreiben. Ob Ortega tatsächlich zur kommenden Saison nach München wechselt, sei indes noch nicht sicher. Ortega habe Zweifel, ob er sich hinter Neuer als Nummer zwei einordnen will. Zum anderen wollen ihn wohl auch andere Teams verpflichten - dort wäre er die Nummer eins.

FC Bayern, News: Klarer Derbysieg für Bayerns Zweite

Die zweite Mannschaft des FC Bayern München hat am 28. Spieltag der Regionalliga Bayern einen klaren Sieg gefeiert. Bei der von Ex-Bayern-Spieler Sandro Wagner trainierten SpVgg Unterhaching gab es am Freitagabend einen 3:0-Sieg.

Die Tore für die kleinen Bayern erzielten Jahn Herrmann (42.), Lucas Copado (64.) und Taylor Booth (68.). In der Tabelle verkürzte der weiter auf Platz zwei liegende FC Bayern II den Rückstand auf Tabellenführer SpVgg Bayreuth auf sieben Punkte.

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Partien