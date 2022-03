FC Bayern heute, News und Gerüchte: Hernandez-Berater kontert Matthäus, Köpke traut Neuer die EM 2024 zu

Der FC Bayern München heute am Freitag (11. März). Alles rund um den Rekordmeister einen Tag vor dem Bundesligaspiel gegen 1899 Hofenheim gibt es hier.

Und die Entwicklungen der vergangenen Tage könnt Ihr hier noch einmal nachlesen:

FC Bayern, News: Köpke traut Neuer Heim-EM 2024 zu

Andreas Köpke, langjähriger Torwarttrainer der Nationalmannschaft, ist davon überzeugt, dass Manuel Neuer auch die EM 2024 in Deutschland im Tor des DFB-Teams bestreiten kann. Neuer wäre dann 38 Jahre alt.

"Wenn man Manus Leistungen sieht, ist sein Alter zweitrangig", sagte Köpke der dpa. "Es geht nach Leistung. Und solange er Spaß am Job hat und die Leistung bringt, ist er unantastbar", so Köpke weiter. "Und natürlich ist eine EM im eigenen Land nochmal ein Highlight."

Bereits bei seinem Abschied von der Nationalmannschaft im vergangenen Jahr habe er Neuers Fitness im höheren Sportleralter anerkannt und sich mit folgenden Worten vom Kapitän des FC Bayern verabschiedet: "Manu, eigentlich wollte ich mit dir aufhören. Aber du spielst solange, solange machen meine Knochen nicht mehr mit."

FC Bayern, News: Berater von Lucas Hernandez kontert Lothar Matthäus

Lucas Hernandez' Berater Manuel Garcia Quilon hat die Kritik von Lothar Matthäus am Innenverteidiger des FC Bayern gekontert.

Gegenüber Sport1 sagte Quilon: "Matthäus war ein großartiger Spieler. Ich respektiere seine Meinung zu Lucas, teile sie aber nicht. Lucas ist ohne jeden Zweifel einer der besten Spieler auf seiner Position, für mich einer der zwei, drei besten Innenverteidiger der Welt. Seine Leistungen sind top! Und beim FC Bayern ist man sehr zufrieden mit ihm."

Auf Trainer Julian Nagelsmann scheint das zuzutreffen, beorderte er Hernandez doch in allen 19 Bundesligaspielen, in denen der Franzose im Kader stand, in die Startelf. Das trägt offensichtlich zur Zufriedenheit auf Spielerseite bei.

"Lucas geht es in München sehr gut, er ist glücklich und kommt mit allen super aus - mit dem Trainer, mit seinen Mitspielern, aber auch mit den Verantwortlichen", so Berater Quilon weiter.

Matthäus hatte sich zuletzt kritisch über Hernandez geäußert und gesagt, dieser sei "häufig zu langsam in den Zweikämpfen" und mache "nicht den sichersten Eindruck". Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme beim 80 Millionen Euro teuren Verteidiger nicht.

FC Bayern, Video: Robert Lewandowski zeigt Basketball-Skills

Robert Lewandowski ist nicht nur im Fußball eine Klasse für sich - auch beim Basketball kann der Pole punkten. Das zeigte er nun auf seinem Instagram-Kanal.

In einem dort veröffentlichten Video verwandelt Lewandowski einen Wurf mit dem Rücken zum Korb stehend. Dazu schreibt er: "So machen wir es... wenn Papa zu Hause ist."

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Partien