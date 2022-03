FC Bayern heute, News und Gerüchte: Nerlinger huldigt Lewandowski, Davies spricht über seinen Comeback-Plan

Der FC Bayern München heute am Sonntag (27. März). Alles rund um den Rekordmeister in der Länderspielpause gibt es hier.

FCB-News: "Ein Unding" - Nerlinger von Vergleichen zwischen Lewandowski und Haaland genervt

Christian Nerlinger, von 2009 bis 2012 Sportdirektor beim FC Bayern, hat in einem Interview mit dem kicker seinem Ex-Verein zu einer Vertragsverlänerung mit Torjäger Robert Lewandowski geraten. "Für Lewandowski würde ich noch viele Jahre den roten Teppich ausfahren. Er ist einfach Wahnsinn", sagte Nerlinger.

Der 49-Jährige würde Lewandowski auch Erling Haaland vorziehen. "Für mich ist es ein Unding, Erling Haaland mit Lewandowski zu vergleichen. Lewandowski steht jedes Spiel auf dem Platz. Haaland ist ein unglaublich talentierter Spieler, aber er fehlt zu oft. Welchen Preis ist man also bereit zu zahlen für einen Spieler, der womöglich in den entscheidenden Wochen im Jahr ausfällt?", begründete dies Nerlinger.

FC Bayern, News: Davies spricht über Comeback-Plan

Alphonso Davies will dem FC Bayern München schnellstmöglich wieder zur Verfügung stehen. "Ich gebe mein Bestes", sagte der 21-Jährige in einem Interview auf der Bayern-Webseite über seine Comeback-Pläne: "Ich arbeite eng mit der medizinischen Abteilung und dem Reha-Staff zusammen. Und ich trainiere sehr, sehr hart mit und ohne Ball, gehe viel Laufen, mache Krafttraining. Ich hoffe, dass ich dem Team bald wieder helfen kann."

Bei Davies wurden nach einer Corona-Erkrankung Anzeichen einer leichten Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Der Kanadier fehlt dem FC Bayern daher seit Jahresbeginn. In der vergangenen Woche konnte der Außenverteidiger wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Wann genau Davies den Bayern wieder zur Verfügung steht, ist offen. Trainer Julian Nagelsmann hatte Mitte März erklärt, dass Davies noch "drei bis vier Wochen" fehlen könnte.

FC Bayern, News: Coutinho über seine Zeit beim FC Bayern

Philippe Coutinho hat bei Aston Villa fast zur alten Stärke zurückgefunden, hat aber nach eigener Aussage auch in der schwierigen Zeit in den letzten Jahren viel gelernt. Auch beim FC Bayern.

Dass es zwischendurch beim FC Barcelona und beim FC Bayern nicht immer rund lief, vergisst Coutinho nicht, aber gerade die Zeit in München will der Offensivspieler nicht missen: "Das war eine Gruppe mit hoher Qualität, für viele eine der besten Mannschaften der Geschichte. Für mich war es eine Ehre und ich bin stolz, Teil dieser Gruppe und all dessen zu sein, was wir erreicht haben."

