FC Bayern heute, News und Gerüchte: Transfer von Bremer im Gespräch, Kevin-Prince Boateng war FCB-Kandidat

FC Bayern, Gerücht: FCB mit Interesse an Serie-A-Verteidiger?

Kommt der Ersatz für den zum BVB wechselnden Niklas Süle aus Italien? Wie Sport1 berichtet, befasst sich der FC Bayern mit einer Verpflichtung des brasilianischen Verteidigers Gleison Bremer vom FC Turin. Der Spieler werde schon länger beobachtet, jüngst hätte es erste Gespräche gegeben.

Der 24-Jährige gilt als zweikampfstarker Verteidiger, der in der laufenden Saison zudem zwei Treffer in der Serie A beisteuerte. Aktuell sei ein Wechsel allerdings noch überhaupt nicht konkret, zumal für den bis 2024 gebundenen Bremer eine zweistellige Millionenablöse fällig werden würde. Dieser kam 2018 für 5,8 Millionen Euro von Atletico Mineiro nach Turin, ist unumstrittener Stammspieler und führte die Mannschaft zuletzt sogar als Kapitän aufs Feld.

Gegen einen Transfer spreche laut Sport1 die Tatsache, dass der FC Bayern die Position von Süle gerne mit einem ablösefreien Spieler besetzen wolle. Als Top-Kandidat gilt nach Informationen von GOAL und SPOX Andreas Christensen, zwischen dem Spieler und dem FC Bayern hat es bereits mehrere Gesprächsrunden gegeben. Der Vertrag des Dänen beim FC Chelsea läuft im Sommer aus.

FC Bayern, News: Gerland bestätigt Interesse an Kevin-Prince Boateng

Der langjährige Bayern-Trainer Hermann Gerland hat verraten, dass der FCB sich in der Vergangenheit mit einer Verpflichtung von Kevin-Prince Boateng beschäftigt hatte. Dieser war durch starke Leistungen in der Jugend von Hertha BSC auf dem Radar der Münchner gelandet. "Er hatte Anlangen zu einem absoluten Weltstar", sagte Gerland in der DAZN-Doku "Underground of Berlin".

Ein genauer Zeitpunkt wird nicht genannt, Boateng spielte ab 1994 im Hertha-Nachwuchs, war ab 2005 fest bei der ersten Mannschaft und wechselte 2007 zu Tottenham Hotspur. Gerland trainierte von 2001 bis 2009 die zweite Mannschaft des FC Bayern.

Gerland habe deshalb Bayern-Manager Uli Hoeneß in einer Halbzeitpause angerufen "und gesagt: 'Du Uli, wir müssen Kevin-Prince Boateng holen'". Dieser habe ihn daraufhin gefragt: "'Wo spielt er denn?' Dann habe ich gesagt: 'Na, bei Hertha.' Daraufhin hat er gesagt: 'Das geht nicht, da ist mein Bruder Manager.'" Hoeneß' Bruder Dieter war von 1996 bis 2009 in verschiedenen Funktionen bei Hertha BSC tätig.

FC Bayern, Transfers: Talent aus Dänemark kommt - Wenig geht nach Frankfurt

Der FC Bayern hat seinen Nachwuchs mit einem dänischen Talent verstärkt. Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekanntgab, kommt das 16 Jahre alte dänische Talent Jonathan Asp Jensen im Sommer nach München und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

"Wir haben Jonathan über einen langen Zeitraum sehr intensiv beobachtet. Der FC Midtjylland ist bekannt für seine hervorragende Nachwuchsarbeit, und wir freuen uns, dass ein vielversprechendes Talent mit besonderen Fähigkeiten auf seiner Position an unsere Akademie kommt", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer.

Außerdem machte Eintracht Frankfurt die Verpflichtung des Mittelfeldtalents Marcel Wenig von Bayern München offiziell. Der 17-Jährige erhält ab Sommer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

"Mit Marcel Wenig gewinnen wir ein großes deutsches Mittelfeldtalent hinzu. Beim FC Bayern München genoss er in den vergangenen fünf Jahren eine Ausbildung auf höchstem Niveau und wir möchten diese weiter vorantreiben", sagte Sportvorstand Markus Krösche.

