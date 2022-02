FC Bayern heute, News und Gerüchte: FCB bei de Ligt wohl vorn, Lewandowski spricht über Messis Stimmverhalten

Der FC Bayern München heute am Samstag (19. Februar), einen Tag vor dem Bundesliga-Spiel gegen Greuther Fürth. Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern, Gerücht: FCB hat bei de Ligt die Nase vorn

Ex-Bayern-Mittelfeldspieler Diemtar Hamann rät den FCB-Verantwortlichen, für die Innenverteidigung eine große Lösung anzustreben und um Matthijs de Ligt von Juventus Turin zu werben. In seiner Sky-Kolumne schrieb Hamann: "Eventuell muss man sich mit de Ligt beschäftigen."

Der niederländische Nationalspieler steht in Turin zwar noch bis 2024 unter Vertrag, wurde von seinem Berater Mino Raiola aber im Dezember auf dem Markt positioniert. Zudem war der FC Bayern bereits vor de Ligts Wechsel von Ajax zu den Bianconeri 2019 an dem Innenverteidiger interessiert.

Zu Hamanns Aussagen passt ein Bericht von La Repubblica. Die italienische Zeitung schrieb kürzlich, der FCB setze sich konkret mit einer de-Ligt-Verpflichtung auseinander und habe im Rennen um dessen Dienste für die kommende Saison sogar die Nase vorn.

FC Bayern, News: Lewandowski spricht über Ballon-d'Or-Vergabe

Bei der Vergabe des Ballon d'Or ging Robert Lewandowski noch leer aus, bei der Vergabe des Weltfußballers der FIFA konnte der Pole dann aber Lionel Messi ausstechen.

Gegenüber dem polnischen Magazin Pilka Nozna äußerte sich der Stürmer jetzt zu den beiden Awards. "Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die FIFA-Auszeichnung wichtiger ist als der Ballon d'Or", erklärte Lewandowski. "Bei letzterem stimmen nur Journalisten ab - es gibt keine klare Überprüfung. In der FIFA stimmen, neben Fachleute und Journalisten, auch Spieler ab. Sie können unsere Leistungen realistischer und objektiver einschätzen."

Außerdem sprach der 33-Jährige darüber, dass Messi ihn bei der Wahl für den Weltfußballer nicht berücksichtigt hatte. "Es fällt mir schwer, dazu etwas zu sagen. Ich habe für Messi gestimmt, weil ich schätze, was er 2021 und natürlich früher getan hat. Messi hat für mich beim Ballon d'Or gestimmt, und warum sich sein Standpunkt danach geändert hat - ich weiß es nicht. Am Ende ist es seine Entscheidung."

FC Bayern, Gerücht: Ryan Gravenberch ist ein Transferkandidat

Auf der Suche nach Verstärkungen fürs Mittelfeld hat der FC Bayern offenbar seine Fühler in die Niederlande ausgestreckt. Wie das Algemeen Dagblad berichtet, soll der FC Bayern Interesse an Ryan Gravenberch vom Eredivisie-Rekordmeister Ajax Amsterdam haben. Der 19-Jährige ist noch bis 2023 an Ajax gebunden. Dem Bericht zufolge verliefen Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung bislang stockend.

Da Torhüter Andre Onana und Abwehrspieler Noussair Mazraoui den Verein bereits in diesem Sommer ablösefrei verlassen werden, sei man bei Ajax besonders motiviert, Gravenberch ein Jahr später nicht auch noch ohne Abfindung abzugeben. Entsprechend böte ein Transfer im Sommer 2022 die letzte Chance auf eine hohe Ablösesumme. Das Blatt spricht sogar von einer "bitteren Notwendigkeit", das Talent schon jetzt abzugeben.

