FC Bayern: Tottenham Hotspur soll horrende Summe für Transfer von Harry Kane verlangen

Wer sich Harry Kane im kommenden Sommer gönnen möchte, der muss dafür offenbar tief in die Tasche greifen.

WAS IST PASSIERT? Tottenham Hotspur hat Harry Kane für den kommenden Sommer offenbar ein Preisschild im dreistelligen Millionenbereich umgehangen. Das berichtet die englische Times. Demnach verlangt Spurs-Boss Daniel Levy für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft 114 Millionen Euro, sollte ein Verein nach der aktuellen Saison über eine Verpflichtung von Kane nachdenken. Dessen Vertrag läuft 2024 aus.

Darüber hinaus soll darauf bestehen, dass der potenzielle Abnehmer für den Stürmer das Geld sofort auf einen Rutsch bezahlt. Eine Ratenzahlung sei dem Bericht zufolge keine Option.

WAS IST DER HINTERGRUND? Diese Maßnahme hätte wohl den Vorteil, dass die Vereine aus der Premier League keine Chance auf einen baldigen Transfer Kanes haben. Vor allem Manchester United wurde in der Vergangenheit Interesse an Kane nachgesagt. 2021 war noch Manchester City in der Pole Position, der Deal zerschlug sich trotz einer angeblichen Einigung allerdings auf den letzten Metern.

Seither wird Kane auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Dass der deutsche Rekordmeister in solche Transfersphären stößt, gilt jedoch als nahezu ausgeschlossen. Zumal zuletzt der Vertrag mit Eric Maxim Choupo-Moting um ein weiteres Jahr verlängert wurde.

WAS WURDE GESAGT? In diesem Zuge äußerte sich auch Sportvorstand Hassan Salihamidzic zur Causa Kane. "Das ist jetzt überhaupt nicht unsere Überlegung. Wir haben erst einmal Choupo verlängert. Ich hoffe, dass er genauso weitermacht, weiter Tore schießt und dann schauen wir mal." Was im Sommer passieren werde, könnte er noch nicht sagen, ergänzte der ehemalige Profi.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte sich zuletzt gegen einen Transfer ausgesprochen. "Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Spieler kommt, der 100 Millionen Euro kostet. Aber speziell im Fall Kane habe ich meine Meinung geäußert. Der ist fast 30 Jahre alt. Letztes Jahr hat Tottenham ein Angebot von City über 160 Millionen Euro abgelehnt. Deshalb habe ich gesagt, das wäre kein Transfer für den FC Bayern", sagte er.



DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kane absolvierte in dieser Saison für Tottenham 38 Pflichtspiele, in denen ihm 22 Tore und vier Assists gelangen. Mit insgesamt 270 Treffern ist er mittlerweile Rekordtorschütze der Londoner.