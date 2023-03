FC Bayern: Hasan Salihamidzic spricht über Harry Kane und Eric Maxim Choupo-Moting

Eine Planstelle im FCB-Sturm in der nächsten Saison ist an Eric-Maxim Choupo-Moting vergeben. Harry Kane könnte trotzdem kommen.

WAS IST PASSIERT? Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München hat sich zur Vertragsverlängerung mit Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting (33) geäußert – und betont, dass diese Personalie keinen Einfluss auf eine mögliche Verpflichtung des englischen Nationalspielers Harry Kane (29) hat.

WAS WURDE GESAGT? Gefragt, was Choupo-Motings neuer Vertrag mit Kane zu tun habe, meinte Salihamidzic bei Sky: "Gar nichts, das ist Blödsinn." Er führte dann zum Tottenham-Kapitän aus: "Das ist jetzt überhaupt nicht unsere Überlegung. Wir haben erst einmal Choupo verlängert. Ich hoffe, dass er genauso weitermacht, weiter Tore schießt und dann schauen wir mal." Was im Sommer passieren werde, könnte er noch nicht sagen, so der Ex-Profi.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der FCB wird seit Monaten mit Kane in Verbindung gebracht. Er soll der Wunschkandidat der Münchner Sportchefs für das Sturmzentrum sein. Die Vertragskonstellation mit einem 2024 auslaufenden Kontrakt macht ihn zusätzlich interessant. Allerdings wollen die Spurs mit ihrem Aushängeschild verlängern, und auch Premier-League-Rekordmeister Manchester United ist wohl an Kane interessiert.

Die Bayern verzichteten im vergangenen Sommer darauf, einen hochkarätigen Ersatz für den zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski zu verpflichten. Stattdessen spielte sich dessen einstiger Vertreter Choupo-Moting in den Vordergrund und wurde dafür in der vergangenen Woche mit einem neuen, bis 2024 gültigen Vertrag belohnt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kane absolvierte in dieser Saison für Tottenham 36 Pflichtspiele, in denen ihm 20 Tore und vier Assists gelangen. Choupo-Moting steht derweil im FCB-Dress bei 20 Scorerpunkten (16 Treffer, vier Vorlagen) in 25 Partien.