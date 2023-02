Bayern München: Harry Kane? Marcus Rashford? Nur so hat der FCB eine Chance

Die Bayern sind nach wie vor auf der Suche nach einem Mittelstürmer. Könnten Kane und Rashford realistische Themen für den FCB sein?

Das Thema Harry Kane ist im Bayern-Kosmos wirklich kein neues mehr. Den Namen Marcus Rashford liest und hört man dagegen erst in letzter Zeit immer häufiger, wenn es um die Stürmersuche der Bayern geht.

In der vergangenen Woche wurden in einem Bericht der Sport Bild gleich beide Spieler thematisiert. Demnach sei Kane der Topkandidat der Bayern. Kein anderer internationaler Stürmer würde laut Analyse der Bosse besser passen. Rashford dagegen habe die Bayern-Führung bei der WM in Katar begeistert.

Im Allgemeinen trumpft Rashford in dieser Saison auf. Für Manchester United kommt er insgesamt schon auf 32 Torbeteiligungen. So ein Angreifer ist natürlich nicht günstig zu haben, erst recht nicht mit 25 Jahren. ManUnited zog gerade erst die Option, Rashford bis 2024 vertraglich zu binden. Laut Express würde man erst bei einer Ablöse von 135 Millionen Euro überhaupt daran denken, den englischen Nationalstürmer abzugeben.

Bayern-Kandidaten Kane und Rashford mit Verträgen bis 2024

Harry Kane ist genauso lange an seinen aktuellen Verein gebunden wie Marcus Rashford. Kanes Vertrag bei Tottenham Hotspur läuft ebenfalls bis 2024. Die Spurs sollen auch erst ab einer Summe um 100 Millionen Euro zu Verhandlungen bereit sein.

Für Rashford oder Kane: Ob die Bayern im kommenden Sommer in der Lage sind, für einen Stürmer so tief in die Tasche zu greifen, ist zu bezweifeln.

Gerade musste man für Yann Sommer acht Millionen Euro an Gladbach überweisen. Eine Ausgabe, die überhaupt nicht eingeplant war. Plus einige üppige Monatsgehälter für Manuel Neuer, der die Zeit nur mit Reha verbringen wird. Und: João Cancelo wurde von Manchester City günstig ausgeliehen, doch im Sommer wird man wohl die Kaufoption für den Portugiesen ziehen und dann werden 70 Millionen Euro fällig. Vielleicht kann Hasan Salihamidzic noch einen kleinen Rabatt für Trainer Julian Nagelsmanns Wunschspieler heraushandeln, aber allzu viel billiger wird Cancelo nicht werden.

Getty

Viel finanzieller Spielraum für einen absoluten Mega-Transfer im Sommer wird also nicht vorhanden sein. Wollen sich die Bayern Rashord oder Kane doch noch angeln, haben sie also nur eine Chance: Etwas Geduld. Abwarten bis 2024. Und versuchen, einen der Stürmerstars ablösefrei zu ergattern. Was auch so noch schwierig genug wäre!

Kane und Rashford sind beide anerkannt in der Premier League, englische Nationalspieler. Kane ist sogar Kapitän der Three Lions. Viele Topklubs aus der Premier League hätten Interesse an einem ablösefreien Kane oder einem ablösefreien Rashford. Und für einen englischen Fußballer ist die Premier League grundsätzlich immer das Größte, der Kindheitstraum. Aber im Sommer 2024, wenn einer der beiden Stürmer ablösefrei sein sollte, könnten die Bayern zumindest finanziell mit der Konkurrenz mithalten. Ein stattliches Spitzengehalt plus Handgeld wäre wohl fällig, aber das könnte der Rekordmeister im Budget haben. Hierbei könnte auch helfen, dass die Bayern wohl vor einer Verlängerung mit Sponsor Allianz stehen. 130 Millionen Euro könnte man so in den nächsten zehn Jahren verdienen.

Getty Images

Titelgewinne als Gamechanger? Bayern-Chancen aus sportlicher Sicht gut

Wäre das Finanzielle geklärt, ginge es "nur" noch darum, Rashford oder Kane den Wechsel an die Isar persönlich schmackhaft zu machen. Sicher, vielleicht wollen beide mal ein neues Land, eine neue Kultur kennenlernen. Aber vor allem könnten die Bayern mit der Aussicht auf Titel locken. Insbesondere auf bessere Chancen auf den Sieg in der Champions League als bei Manchester United und Tottenham. Besonders bei Kane sind Titel im Lebenslauf noch Mangelware.

Aber natürlich könnte er diese auch mit einem anderen Team gewinnen. Klubs wie Real Madrid könnten ja auch interessiert sein. Eine Verpflichtung von Kane oder Rashford im Sommer 2024 wäre also möglich, aber sehr schwierig. Im Sommer 2023 sind diese Deals praktisch aussichtslos.