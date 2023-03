Gavi und die vertrackte Vertragslage beim FC Barcelona: Schlägt der FC Bayern zu?

Unter Umständen ist Gavi im Sommer ein Schnäppchen. Die Bayern sollen das mit großem Interesse verfolgen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern wird erneut mit Mittelfeldspieler Gavi vom FC Barcelona in Verbindung gebracht. Laut Sky beobachten die Münchner Verantwortlichen die Situation des spanischen Nationalspielers ganz genau. Konkret soll das Interesse aktuell aber nicht sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gavi steckt bei Barca in einer ungewöhnlichen Situation. Das Supertalent verlängerte im vergangenen Herbst seinen auslaufenden Vertrag bei den Blaugrana bis 2026. Allerdings verhindert es die miserable wirtschaftliche Situation des Vereins in Einklang mit der Gehaltsobergrenze im spanischen Oberhaus, dass das Eigengewächs mit seinem neuen Vertrag bei LaLiga registriert werden kann. Die Liga erkannte den neuen Kontrakt nicht an.

Folge: Gavi spielt formell aktuell weiter unter seinem alten Arbeitspapier als Jugendspieler für den Tabellenführer. Unter anderem musste er wieder auf seine alte Rückennummer zurückwechseln und ist Stand jetzt eben im Sommer ablösefrei zu haben.

Die Bayern galten bereits in der Vergangenheit als interessiert und sollen vor der Verlängerung Gespräche mit Gavis Beratern wegen eines möglichen Transfers an die Säbener Straße gesprochen haben.

Laut Sky blicken neben dem FCB weitere internationale Spitzenvereine mit großem Interesse auf die Entwicklung rund um den 18-Jährigen. Unter anderem wurde auch der FC Liverpool mit ihm in Verbindung gebracht.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gavi ist in jungen Jahren bereits Stammspieler bei Barca und in der spanischen Nationalmannschaft. Für seinen Klub absolvierte er in dieser Saison 37 Pflichtspiele, in denen ihm zwei Tore und fünf Assists gelangen. Aktuell weilt er bei der Furia Roja für die er in 18 Partien auflief und drei Treffer markierte.

WIE GEHT ES WEITER? Mit Spanien tritt Gavi am Dienstagabend im Rahmen der EM-Qualifikation in Schottland an. Am Wochenende wartet für ihn und den FC Barcelona in der Liga die Auswärtsaufgabe beim FC Elche.