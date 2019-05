Transfergerücht: Galatasaray Istanbul will Bayern Münchens Franck Ribery

Die Zeit von Franck Ribery beim FC Bayern neigt sich dem Ende entgegen. Ein Ex-Klub will nun zuschlagen.

Der türkische Spitzenklub Istanbul will Bayern Münchens Flügelflitzer Franck Ribery verpflichten. Das berichtet die Bild. Ribery, dessen Vertrag beim FCB ausläuft, spielte in der Vergangenheit schon einmal für ein halbes Jahr bei Galatasaray und könnte nun in die zurückkehren.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Einen neuen Vertrag wird es für den 36-Jährigen an der Säbener Straße wohl nicht geben und so häufen sich die Meldungen über interessierte Vereine. Galatasaray, so heißt es in dem Bild-Bericht, habe gute Karten im Werben um Ribery, da der Franzose sich eine Rückkehr nach Istanbul gut vorstellen könne.

Angeblich soll auch die katarischen Klubs Al-Sadd und Al Duhali an Ribery interessiert sein, dazu kommt der saudi-arabische Verein Al-Nussr.

FC Bayern: Ribery spielt seit 2007 für den Rekordmeister

Mit Galatasaray verbindet Ribery eine gemeinsame Vergangenheit: Von Januar bis Juli 2005 spielte Ribery bereits dort, für fünf Millionen Euro Ablöse kam er damals vom FC Metz. In der türkischen Süper Lig bestritt er damals 14 Spiele, dabei gelang ihm aber kein Tor (fünf Vorlagen). Nach nur einem halben Jahr wechselte er wieder, ablösefrei ging es zu . Für 30 Millionen Euro wurde er von dort zwei Jahre später an den FC Bayern verkauft.

Seit seiner Ankunft in Süddeutschland gewann der 81-fache französische Nationalspieler viele Titel: Acht deutsche Meisterschaften, fünf -Titel und der Gewinn der stehen unter anderem in Riberys Vita. Zusammen mit Arjen Robben bildete er ein Jahrzehnt lang eine gefürchtete Flügelzange, auch der Niederländer Robben wird nicht über den Sommer hinaus beim FC Bayern spielen.