Der FC Bayern München soll am Freitag Borussia Mönchengladbach zum Rückrundenauftakt empfangen, Anpfiff in der Allianz Arena ist um 20.30 Uhr. GOAL befasst sich in diesem Artikel mit der Frage, ob eine Spielabsage im Raum steht.

Zahlreiche Spieler fehlen auf beiden Seiten, dabei sind Bayern und die schwarz-weißen Borussia bei weitem nicht die einzigen Sportteams, die damit zu kämpfen haben. So haben es NBA-Mannschaften in den vergangenen Wochen beispielsweise zur Tugend gemacht, schon lange vergessene Spieler aus dem Ruhestand zurückzuholen.

Ob Claudio Pizarro, Ze Roberto und Miro Klose am Freitagabend über den Rasen der Allianz Arena "sprinten", sei mal dahingestellt, schließlich setzen Fußballvereine bei solchen Ausfällen eher auf die Jugend.

Rund um das Bundesligaspiel am Freitag zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach wird schon das Wort Absage in dem Mund genommen – GOAL klärt in diesem Artikel auf, ab wann es dazu kommt und wie das Spiel ansonsten übertragen wird. Dabei gelten die Regelungen gleichermaßen für den Frauen- wie für den Männerfußball, allerdings wird sich hier vor allem auf das Spiel zwischen dem FCB und Borussia Mönchengladbach in der Männer-Bundesliga bezogen.

FC Bayern, Corona - Wann wird das Spiel gegen Gladbach abgesagt?

Begegnung FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Wettbewerb Bundesliga | 18. Spieltag | 1. Spieltag der Rückrunde Datum Freitag | 7. Januar 2022 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Allianz Arena | München | Deutschland Bilanz (107 Spiele in der Bundesliga) 51 Siege FC Bayern München 30 Unentschieden 26 Siege Borussia Mönchengladbach

Corona beim FC Bayern München: Wann wird das Spiel gegen Gladbach abgesagt?

Eric-Maxim Choupo-Mouting und Bouna Sarr: Afrika-Cup. Niklas Süle: Rückenprobleme. Leon Goretzka: Hüftprobleme. Josip Stanisic: Muskelbündelriss. Leroy Sane, Manuel Neuer, Tanguy Nianzou, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Omar Richards, Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Lucas Hernandez: Corona-Virus.

Sage und schreibe 14 Spieler befinden sich in der vorangegangenen Aufzählung, mit einem zusammengefassten Marktwert, welchen viele europäische Topklubs nicht mal zu erträumen wagen. Dass so viele Ausfälle auch Konsequenzen haben können, ist klar – schließlich könnte Julian Nagelsmann alleine mit den ausfallenden Spielern eine Mannschaft zusammenstellen, die um die Champions League mitspielen würde.

FC Bayern, Corona: Ist eine Absage des Spiels gegen Gladbach möglich?

Seit Mittwoch ist klar, dass sich die Verantwortlichen beim FC Bayern München mit einem Spielabbruch beschäftigen. Aber ist das einfach so möglich? Was muss passieren, damit es so weit kommt?

Die DFL hat sich in den letzten Monaten und Jahren zwar nicht mit Ruhm bekleckert, allerdings hat sie dieses Mal präventiv gehandelt und für einen solchen Fall klare Regeln aufgestellt. Dabei wäre eine Spielabsage im deutschen Profifußball kein Novum: Das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem SV Sandhausen wurde im vergangenen Jahr abgesagt, da Sandhausen nicht genug Spieler gehabt hätte.

16 Spieler benötigt: So kommt es am Freitag zum Spiel Bayern vs. Gladbach

Aber wo ist genau diese Grenze von "zu wenig Spielern“? So sieht es die DFL: Mindestens 16 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler müssen der Mannschaft zur Verfügung stehen. Dabei müssen dabei mindestens neun dieser Spieler Lizenzspieler (davon ein Torwart) sein.

Nicht dazu zählen übrigens Verletzte und Gesperrte: "Bei der Entscheidung über einen Antrag sind sporttypische Sachverhalte (Verletzungen, Sportstrafen, usw.) […] nicht zu berücksichtigen. Die insofern verletzten, gesperrten oder erkrankten Spieler gelten demnach als 'zur Verfügung stehend' […]."

Wenn sich jemand allerdings aufgrund einer Corona-Infektion oder eines Kontakts dazu in Quarantäne befindet, gelten diese Spieler nicht als "zur Verfügung stehend“, ebenso wenig wie Spieler, die mit der Nationalmannschaft unterwegs sind.

FC Bayern, Corona: Ab dann wird das Spiel gegen Gladbach abgesagt

Sollte nun eine Mannschaft ein Spiel aufgrund von den eben genannten Umständen verlegen wollen, muss diese sofort, nachdem klar ist, dass weniger als 16 Spieler zur Verfügung stehen werden, eine Spielverlegung beantragen. Die DFL entscheidet dann darüber - und sollte der Verlegung zugestimmt werden, wird das Spiel am nächsten spielfreien Dienstag oder Mittwoch nachgeholt – sofern keine anderen Wettbewerbe an dem Tag stattfinden und die Mannschaften wieder mehr als 16 Spieler zur Verfügung haben. Im Fall des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach würde das also schon nächste Woche sein.

Wie sieht es nun also beim Bayern-Spiel am Freitag aus? Die kurze Antwort: Stand jetzt gibt es keine Spielverlegung!

FC Bayern, Corona: Wird das Spiel gegen Gladbach abgesagt?

Nun die detailliertere Version: Da dem FC Bayern München mehr als 16 Spieler zur Verfügung stehen, da der FCB auf große Teile der zweiten Mannschaft (Regionalliga Bayern) zugreifen kann, erfüllt der FCB alle Regularien. Das ist auch Hasan Salihamidzic, FCB-Sportvorstand, bewusst: "Es gibt dazu ein Regelwerk, an das wir uns wie alle anderen auch halten werden. Es sieht so aus, dass wir spielen, und dann werden wir auch in das Spiel gehen, um es zu gewinnen", wird Salihamidzic vom kicker zitiert.

Wirklich in Stein meißeln kann man das aber leider noch nicht – schließlich kann es immer noch dazu kommen, dass sich weitere Spieler infiziert haben und am Ende eine Spielverlegung unumgänglich ist. Gladbach hat übrigens "nur" mit vier Corona-Infizierten (Denis Zakaria, Joe Scally, Keanan Bennetts, Mamadou Doucoure) zu kämpfen, eine Spielabsage aus Sicht der Fohlenelf wird es also aller Voraussicht nach nicht geben.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: So wird die Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM übertragen

Aktuell steht zwar eine Spielabsage im Raum, dass es wirklich dazu kommen wird ist aktuell aber unwahrscheinlich. Darum lohnt sich ein Blick auf die Übertragung im TV und LIVE-STREAM!

Fangen wir im Fernsehen an: Hier gibt es gleich zwei Fernsehsender, welche das Bundesligaspiel am Freitag LIVE übertragen werden! Es handelt sich dabei um DAZN und Sat.1, wir gehen die beiden Sender genau durch.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: So wird die Bundesliga trotz Corona übertragen

Los geht’s mit DAZN: Der beliebte Streamingdienst ist seit dem vergangenen Sommer auch im Fernsehbusiness unterwegs und zeigt sein Programm dank zweier linearer TV-Sender im Fernsehen.

DAZN 1 und DAZN 2 sind die beiden Programme, welche man mithilfe von Vodafone oder Sky empfangen kann. Aber keine Sorge: Auch Kund:innen, welche dadurch keine Möglichkeiten haben, das Spiel auf DAZN 1 zu verfolgen, kommen voll auf ihre Kosten, schließlich überträgt DAZN die Bundesliga natürlich weiter im LIVE-STREAM!

DAZN im TV und LIVE-STREAM: So seht ihr FCB gegen Gladbach

So könnt ihr die kostenlose DAZN-App auf eurem Smart-TV herunterladen und mithilfe einer funktionierenden Internetverbindung das gesamte Programm sehen – mehr noch als über DAZN 1 und DAZN, die täglich von 8 bis 24 Uhr ausgewählte Programmpunkte übertragen. Dazu kommt, dass DAZN gerade mit Blick auf die Konkurrenz unschlagbar günstig ist, wie ein Blick auf die folgende Aufzählung zeigt:

Sat.1 überträgt die Bundesliga live: So ist FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach im Free-TV zu sehen

DAZN hätten wir damit abgearbeitet, fehlt uns noch Sat.1: Auch der Fernsehsender genießt eine gewisse Beliebtheit bei Fußballanhänger:innen, obwohl er kaum Spiele überträgt. Warum er dann so beliebt ist? Weil er kostenlos ist!

Sat.1 ist ein Privatsender, welcher sich durch Werbung finanziert. Diese ermöglicht es dem Sender, sein Programm kostenlos auszustrahlen, und das nicht nur im TV: Auch im Internet, also per LIVE-STREAM kann man Sat.1 auf sat1.de verfolgen. Dafür muss man sich zwar anmelden, das Ganze ist allerdings kostenfrei!

DAZN und Sat.1? Die Bundesliga live im Internet

Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM: So wird FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach live gezeigt