Die Rückrunde der Bundesliga steht in den Startlöchern: Im ersten Spiel des Jahres 2022 empfängt der FC Bayern München Borussia Mönchengladbach. In der Allianz Arena in München geht es am Freitag um 20.30 Uhr los. Jedenfalls ist es so geplant, allerdings könnte die Partie auch noch abgesagt werden. Grund dafür sind etliche Corona-Fälle im Kader der Bayern, alle wichtigen Infos erhaltet Ihr HIER.

1:1 und 5:0 - das sind die Ergebnisse der bisherigen Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison. Überraschenderweise ist das aber nicht aus Sicht des FC Bayern gemeint, sondern der Borussia - schließlich konnte die Fohlenelf den FCB mit 5:0 im DFB-Pokal besiegen.

Trotz der Bilanz in dieser Saison ist der FC Bayern im Spiel glasklarer Favorit: Tabellenführer, neun Punkte Vorsprung auf den BVB (Borussia Dortmund) auf Rang zwei und mehr als doppelt so viele Punkte wie Borussia Mönchengladbach - diese Statistiken sprechen eine klare Sprache.

Wird der FC Bayern seiner Favoritenrolle gerecht? Oder gelingt der Borussia erneut die Überraschung? GOAL fasst zusammen, wer das Spiel am Freitag LIVE zeigt / überträgt.

Begegnung FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Wettbewerb Bundesliga | 18. Spieltag | 1. Spieltag der Rückrunde Datum Freitag | 7. Januar 2022 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Allianz Arena | München | Deutschland Bilanz (107 Spiele in der Bundesliga) 51 Siege FC Bayern München 30 Unentschieden 26 Siege Borussia Mönchengladbach

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach im TV? Alle Infos zur Übertragung im Free-TV

Der Jahreswechsel ist abgeschlossen und dank Premier League, Darts-WM und Vierschanzentournee konnte man auch zwischen den Jahren genug Sport schauen, damit einem mit der Familie nicht langweilig wird. Früher oder später vermisst dann aber doch jede/r Anhänger:in die Bundesliga, nicht wahr?

Das Warten hat ein Ende: Am Freitag geht es endlich wieder in der Bundesliga rund! Rekordmeister FC Bayern München empfängt Borussia Mönchengladbach, GOAL schaut sich in diesem Artikel die Übertragung im Fernsehen und LIVE-STREAM an.

An dieser Stelle gibt es bereits herausragende Nachrichten für alle Fans, die sich das Eröffnungsspiel der Rückrunde anschauen wollen: Gleich zwei Sender zeigen am Freitag die Bundesliga: Sowohl Sat1 als auch DAZN übertragen heute FCB vs. BMG live!

DAZN hat schon seit einigen Jahren die Rechte an der Übertragung von einzelnen Bundesligaspielen und kann seinen Anteil Saison für Saison steigern. Bei Sat1 ist das aber neu: Der Privatsender ist in dieser Spielzeit zum ersten Mal seit längerem mit dabei.

Sat1 hat in dieser Saison die Übertragungsrechte für insgesamt drei Partien - bei 306 Saisonspielen ist das nicht gerade viel. Am Freitag ist es so weit, dass Sat1 zum dritten Mal in dieser Saison zum Einsatz kommt - was viele Anhänger:innen freuen dürfte!

Der Grund dafür: Sat1 hat im Vergleich zu DAZN oder Sky einen entscheidenden Vorteil. Jede:r, die/der einen Fernseher zuhause stehen hat, kann die Begegnung heute Abend kostenlos sehen. Sat1 ist zwar ein Privatsender, allerdings wird dieser größtenteils durch Werbung finanziert, wodurch man diesen sehen kann, ohne ein Paket, Abo etc. abschließen zu müssen.

DAZN zeigt ebenfalls Bundesliga: So seht ihr Bayern vs. Gladbach live

Kommen wir zum zweiten Anbieter: Wie bereits oben beschrieben ist Sat1 nicht der einzige Sender, welcher am 7. Januar das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München ausstrahlen wird. Auch der beliebte Streamingdienst DAZN ist natürlich wieder im Einsatz.

Mehr Informationen zum Streamingdienst findet ihr in den folgenden Abschnitten - eine Sache sollten wir euch allerdings schon vorher erklären: Ihr könnt DAZN auch einfach auf dem Fernseher einrichten! Sei es via Smart-TV oder im linearen TV dank Sky oder Vodafone - es ist ganz eure Entscheidung!

Begegnung : FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach

: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Sender : DAZN 1 / DAZN via LIVE-STREAM

: DAZN 1 / DAZN via LIVE-STREAM Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Reporter vor Ort : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Beginn der Übertragung: 19.30 Uhr

DAZN und Sat1 strahlen heute die Bundesliga aus - wenn das mal nicht ein gelungener Start in eine hoffentlich spannende Rückrunde ist! Allerdings hat nicht jede/r Anhänger:innen einen Fernseher zuhause - wir schauen uns daher die Übertragung im Internet genauer an.

Sat1 zeigt die Bundesliga heute LIVE im Fernsehen - einige Abschnitte oberhalb haben wir das bereits ausführlich erklärt. Aber wie schaut es im Internet aus? Keine Sorge, auch hier können sich Fans in Deutschland freuen: Sat1 überträgt das Spiel im kostenlosen LIVE-STREAM!

Joyn und sat1.de sind die beiden Internetseiten, die man ansteuern muss, um das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach LIVE verfolgen zu können! Ihr müsst euch zwar bei beiden anmelden, gerade bei Sat1.de müsst ihr aber keinen Cent bezahlen - alles, was ihr braucht, ist eine kostenlose Anmeldung mit eurer E-Mail-Adresse.

FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach im beliebten LIVE-STREAM - so günstig ist DAZN!

DAZN zeigt das Bundesligaspiel am Freitag ebenfalls LIVE, der Streamingdienst dürfte den allermeisten Leser:innen ein Begriff sein. Schließlich ist DAZN dank seines ausführlichen Programms und seiner vergleichsweisen sehr niedrigen Preise bei Kund:innen mehr als beliebt - das sind die beiden Preismöglichkeiten, die man bei DAZN buchen kann:

Monatsabo: 14.99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149.99 Euro pro Jahr (12.50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Gladbach live? Die Aufstellung

Die Winterpause ist vorbei, nun geht der Bundesligaalltag wieder los. Wen schicken Julian Nagelsmann und Adi Hütter aufs Feld? Klickt euch etwa eine Stunde vor Anpfiff wieder in diesen Artikel, um die offiziellen Aufstellungen zu sehen.

