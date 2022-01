FC Bayern, Corona: Wird FCB vs. Borussia Mönchengladbach abgesagt?

Am Freitag soll es wieder los gehen mit der Bundesliga: Der FC Bayern München empfängt zum Rückrundenauftakt Borussia Mönchengladbach, der Anstoß am 7. Januar ist für 20.30 Uhr angesetzt.

Es könnte jedoch sein, dass die zweite Saisonhälfte erst am Samstag beginnt, da das Duell der Bayern mit Gladbach möglicherweise noch abgesagt werden muss.

Der Grund dafür liegt in den Personalsorgen des FC Bayern, die vor allem durch die zahlreichen Corona-Fälle im Kader des Rekordmeisters begründet sind.

GOAL hält Euch in diesem Artikel stets über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Hier erfahrt Ihr also, ob Bayern vs. Gladbach tatsächlich noch abgesagt wird.

FC Bayern, Corona: Wird FCB vs. Gladbach abgesagt? Die Daten zum Spiel

Begegnung FC Bayern - Borussia Mönchengladbach Wettbewerb Bundesliga, 18. Spieltag Datum Freitag, 7. Januar, 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München

FC Bayern, Corona: Wird das Spiel gegen Gladbach abgesagt?

Bayern München versinkt immer mehr im Corona-Strudel, der Rückrunden-Auftakt in der Bundesliga ist kaum mehr zu halten. Der deutsche Rekordmeister meldete am Mittwochnachmittag in Alphonso Davies den neunten positiven Profi in seinem Team.

"Es geht ihm gut, er befindet sich in häuslicher Isolation", teilten die Münchner mit. Davies hatte beginnend mit dem verspäteten Trainingsauftakt am Montag noch mit seinen Kollegen trainiert.

Davies positiv auf Coronavirus getestet.



🔗 https://t.co/uMaDVGO3bG — FC Bayern München (@FCBayern) January 5, 2022

Nach Angaben von Gegner Borussia Mönchengladbach streben die Münchner eine Absetzung des Auftaktspiels der Rückrunde am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) gegen die Fohlen an. Neben den neun Corona-Patienten um Kapitän Manuel Neuer und Leroy Sane können Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr nicht mitwirken, die beim Afrika-Cup aktiv sind. Josip Stanisic ist verletzt. Überdies fehlten am Mittwoch die angeschlagenen Leon Goretzka und Niklas Süle im Training.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigte indes am Mittwoch, dass der FCB die Partie gerne absagen würde: "Wir haben aktuell zehn Feldspieler und zwei Torhüter. Deshalb machen wir uns Gedanken, wie wir das Spiel bestreiten können und haben die Situation mit der DFL diskutiert", sagte er.

Quelle: SID / GOAL

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach, Corona: Darum droht die Absage

Mehrere Bundesligaklubs haben dieser Tage Sorge wegen positiver Corona-Tests einiger Spieler, den FC Bayern hat es dabei ganz besonders hart erwischt.

Sané und Upamecano in häuslicher Isolation.



🔗 https://t.co/lZTgODhxWd — FC Bayern München (@FCBayern) January 4, 2022

Gleich neun FCB-Stars wurden während ihres Urlaubs oder nach der Rückkehr aus jenem positiv getestet. Da es zusätzlich weitere Ausfälle aus anderen Gründen gibt, gehen Trainer Julian Nagelsmann für das Spiel gegen Gladbach allmählich die Spieler aus.

Bayern vs. Gladbach, Corona: Diese FCB-Spieler wurden positiv getestet

Manuel Neuer

Leroy Sane

Alphonso Davies

Kingsley Coman

Dayot Upamecano

Tanguy Nianzou

Lucas Hernandez

Corentin Tolisso

Omar Richards

Wird Bayern vs. Gladbach wegen Corona abgesagt? So viele Spieler hat der FCB noch zur Verfügung

Neben den neun Profis, die wegen ihres positiven Corona-Tests ausfallen, fehlen Bayern derzeit auch noch Josip Stanisic (verletzt) sowie Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr (beide beim Afrika-Cup).

Am Mittwochvormittag konnte dann auch Niklas Süle nicht am Training an der Säbener Straße teilnehmen. Aus welchen Gründen der Nationalspieler nicht dabei war, ist nicht bekannt - klar ist jedoch, dass Trainer Nagelsmann dadurch aktuell lediglich neun gesunde Feldspieler aus seinem Profikader zur Verfügung stehen.

FC Bayern vs. Gladbach, Corona: Kann der FCB eine Absage beantragen?

Bayern hätte grundsätzlich das Recht, eine Absage beziehungsweise Verlegung des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach zu beantragen.

In den Statuten der DFL heißt es dazu, dass ein solcher Antrag dann abgelehnt werden muss, wenn "mehr als 15 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler" zur Verfügung stehen. Davon müssen mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart, sein.

Offen ist, welche Spieler aus U19 oder U23 Bayern vor der Saison als spielberechtigt gemeldet hat. Davon hängt ab, ob der FCB die verlangte Mindestanzahl spielberechtiger Akteure zusammen bekommt.

FC Bayern, Corona: Wird FCB vs. Gladbach abgesagt?

Seit Mittwochmittag ist klar: Bayern München würde gegen Borussia Mönchengladbach gerne verschieben.

"Es ist so, dass Bayern das Spiel gerne absetzen würde. Aber das entscheidet die Liga", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl nach einem Telefonat mit Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und einem Gespräch mit der Deutschen Fußball Liga (DFL).

🎙 Die Spieltags-PK vor dem Rückrundenstart gegen den @FCBayern mit Max Eberl und Adi Hütter. Los geht's um 13:00 Uhr. #FCBBMG

📺 Livestream: https://t.co/rCCiOmNy27

👇 Die wichtigsten Aussagen im Ticker pic.twitter.com/gOxxjydx5K — Borussia (@borussia) January 5, 2022

Die Gladbacher bereiten sich derzeit aber "so vor, als ob das Spiel stattfinden würde", sagte Trainer Adi Hütter.

Quelle: SID

