Souverän ist der FC Bayern München durch die Gruppenphase der Champions League marschiert und konnte sich bereits am 4. Spieltag für das Achtelfinale qualifizieren.

Nach fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen hat Bayern 15 Punkte auf dem Konto, am Mittwochabend (21 Uhr live auf DAZN) könnte im Heimspiel gegen Barcelona sogar der sechste Dreier hinzukommen. Dem Team von Trainer Julian Nagelsmann winkt also die perfekte Bilanz.

Unabhängig vom Ausgang des Duells mit Barca steht aber schon fest, dass der deutsche Rekordmeister die Gruppe E als Gruppensieger beenden wird. Bei acht Punkten Vorsprung auf das zweitplatzierte Barca rangiert man uneinholbar an der Spitze.

Was bedeutet das für den möglichen Gegner des FC Bayern im Achtelfinale der Champions League? Auf wen könnte der FCB treffen? In diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen dazu.

Bayern im Achtelfinale der Champions League: Die Tabelle der Gruppe E

PLATZ VEREIN SPIELE TORDIFFERENZ PUNKTE 1 FC Bayern München 5 +16 15 2 FC Barcelona 5 -4 7 3 Benfica Lissabon 5 -4 5 4 Dynamo Kiew 5 -8 1

Bayern im Achtelfinale der Champions League: Auf wen könnte der FCB treffen?

Wie bereits erklärt, wird Bayern am Ende der Gruppenphase sicher als Gruppensieger ins Achtelfinale einziehen. Selbst bei einem hohen Sieg Barcelonas heute in München würde es dabei bleiben.

Dem Modus der Champions League entsprechend bedeutet das, dass der FCB in der Runde der letzten 16 in jedem Fall auf einen Zweiten aus einer anderen Gruppe treffen wird. Je nachdem, ob der VfL Wolfsburg möglicherweise noch auf Platz zwei seiner Staffel landet, gibt es im Achtelfinale also sechs oder sieben mögliche Gegner für die Bayern.

Bayern im Achtelfinale der Champions League: Duell mit PSG oder Chelsea möglich

Ein Duell mit einem deutschen Team wie Wolfsburg wäre für die Münchener in der ersten K.-o.-Runde nämlich noch ebenso ausgeschlossen wie ein Aufeinandertreffen mit dem Zweitplatzierten der eigenen Gruppe, also Barca oder Benfica.

Ganz sicher als Gegner infrage kommen bis dato damit fünf Teams: FC Chelsea (Zweiter Gruppe H), Paris Saint-Germain (Zweiter Gruppe A), Atletico Madrid (Zweiter Gruppe B), Sporting Lissabon (Zweiter Gruppe C) und Inter Mailand (Zweiter Gruppe D). Es könnte also ein Kracher gegen Lionel Messi und Co., den amtierenden Champion Chelsea oder den italienischen Meister Inter warten, aber auch eine vermeintlich machbare Aufgabe wie Sporting.

Bayern im Achtelfinale der Champions League: Das sind die möglichen Gegner

Verein Land Paris Saint-Germain Frankreich Sporting Lissabon Portugal Villarreal oder Atalanta Spanien / Italien Lille, Salzburg oder Sevilla Frankreich / Österreich / Spanien Chelsea England Atletico Madrid Spanien Inter Mailand Italien

Bayern im Achtelfinale der Champions League: Wann findet die Auslosung statt?

Die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League wird am kommenden Montag, den 13. Dezember, in Nyon (Schweiz) stattfinden.

Die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League wird am kommenden Montag, den 13. Dezember, in Nyon (Schweiz) stattfinden.

Um 12 Uhr beginnt die Ziehung und Ihr könnt live auf DAZN dabei sein: Der Streamingdienst, der auch fast alle CL-Spiele live überträgt, wird die Auslosung im LIVE-STREAM ausstrahlen.

FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League: Wer zeigt / überträgt die Spiele der K.-o.-Phase live?

Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 15./16. sowie 22./23. Februar 2022 ausgetragen. Die Rückspiele finden dann am 8./9. und 15./16. März 2022 statt.

Pro Woche stehen vier Partien auf dem Programm, zwei davon dienstags, die anderen zwei mittwochs. Die Übertragung live im TV und LIVE-STREAM in Deutschland bleibt vom Grundsatz her dieselbe wie während der Gruppenphase.

DAZN zeigt 12 von 16 Achtelfinalspielen der Champions League live und exklusiv

Von den zwei Spielen dienstags darf sich Amazon Prime Video eines herauspicken und live übertragen. Das jeweils andere läuft genau so live und exklusiv auf DAZN wie beide Partien am Mittwoch.

Insgesamt werden also vier Achtelfinals auf Amazon Prime Video und deren zwölf auf DAZN übertragen. Die Kosten für Prime Video betragen 7,99 Euro monatlich im Monatsabo oder 69 Euro im Jahresabo.

DAZN, wo Ihr neben der Königsklasse auch noch unter anderem alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie LaLiga, Ligue 1 oder Serie A live seht, kostet 14,99 Euro pro Monat oder einmalig 149,99 Euro im Jahresabo. Hier geht's direkt zur Anmeldung bei DAZN.

