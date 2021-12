16 Mannschaften dürfen nach der Gruppenphase der Champions League weiterhin davon träumen, den Henkelpott Ende Mai kommenden Jahres in die Höhe zu stemmen.

Mit der K.o.-Phase erreicht der wichtigste Vereinswettbewerb der Welt in jeder Saison noch einmal ein neues Level: Kleinigkeiten entscheiden über Weiterkommen oder Ausscheiden, hochspannende Duelle sind vorprogrammiert.

Los geht es wie immer mit dem Achtelfinale, das von Mitte Februar bis Mitte März 2022 ausgetragen wird. Aber wann werden die Paarungen für die Runde der letzten 16 ausgelost?

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wann die CL Auslosung ansteht!

Champions League, Achtelfinale: Das ist der Terminkalender für die CL-Saison 2021/22

Gruppenphase 14. September 2021 - 8. Dezember 2021 Achtelfinale 15. Februar 2022 - 16. März 2022 Viertelfinale 5. April 2022 - 13. April 2022 Halbfinale 26. April 2022 - 4. Mai 2022 Finale 28. Mai 2022 in St. Petersburg

Champions League, Achtelfinale: Wann findet die Auslosung statt?

Am Dienstag und Mittwoch stehen oder standen noch die letzten Spiele der Gruppenphase der Königsklasse an. Erst danach wissen wir endgültig, welche 16 Teams es ins Achtelfinale geschafft haben.

Und wenn wir das wissen, dauert es auch gar nicht mehr lange, bis wir erfahren, wer denn im Achtelfinale gegeneinander spielt. Denn die Champions-League-Auslosung steigt bereits am Montag, den 13. Dezember 2021.

Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale

Datum: Montag, 13. Dezember 2021

Montag, 13. Dezember 2021 Uhrzeit: 12 Uhr

12 Uhr Ort: Nyon (Schweiz)

Nyon (Schweiz) Event: Auslosung CL-Achtelfinale

Um 12 Uhr beginnt das Event, das wie fast immer in Nyon in der Schweiz über die Bühne gehen wird. Für gewöhnlich gibt es zunächst einen kurzen Rückblick auf die Gruppenphase, zudem werden die Losfeen vorgestellt und noch einmal die wichtigsten Regularien zum Modus erklärt. Dann startet auch schon die Ziehung, seid also am besten gleich ab 12 Uhr am Montag dabei.

Champions League, Achtelfinale: Wer zeigt / überträgt die Auslosung?

Wenn gelost wird, welche möglichen Kracherspiele im Achtelfinale der Champions League auf uns warten könnten, will jeder Fußball-Fan live dabei sein. Wer fordert zum Beispiel den FC Bayern in der Runde der letzten 16 in der Königsklasse heraus?

Auf DAZN könnt Ihr bei der Auslosung mittendrin sein. Der Streamingdienst zeigt / überträgt die Ziehung am 13. Dezember nämlich im LIVE-STREAM.

Champions League, Achtelfinale: DAZN zeigt die Auslosung live

Pünktlich um kurz vor 12 Uhr geht DAZN auf Sendung und präsentiert Euch dann die gesamte CL-Auslosung live. Um auf den STREAM Zugriff zu haben, benötigt Ihr eine stabile Internetverbindung und ein Abonnement bei DAZN.

Das kostet entweder 14,99 Euro monatlich im Monatsabo (monatlich kündbar) oder einmalig 149,99 Euro im Jahresabo (Ersparnis von etwa 30 Euro pro Jahr). Damit seht Ihr dann natürlich nicht nur die CL-Auslosung, sondern zudem fast alle Spiele der Champions League live! Auch ab dem Achtelfinale bis einschließlich zum Halbfinale wird lediglich ein Dienstagsspiel exklusiv bei Amazon Prime Video gezeigt, die restlichen Partien laufen nur bei DAZN. Das Endspiel zeigen dann DAZN und das ZDF.

Champions League, Achtelfinale: Die Auslosung live sehen

Datum: Montag, 13. Dezember 2021

Montag, 13. Dezember 2021 Uhrzeit: 12 Uhr

12 Uhr Sender: DAZN

Neben der Königsklasse hat DAZN auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im Programm, zudem LaLiga, Serie A, Ligue 1 oder ganz viel US-Sport mit der NBA, NFL oder MLB. Hier gibt es alle Infos zur Anmeldung, die mit nur wenigen Klicks ganz bequem erfolgt.

Champions League, Achtelfinale: Wie ist der Modus der Auslosung?

Der Modus für die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals ist ziemlich simpel.

Die acht Gruppenersten kommen in einen Topf und spielen im Achtelfinale jeweils gegen einen der acht Gruppenzweiten, die sich im zweiten Topf befinden. Die Gruppenzweiten treten zuerst zuhause an, die Gruppenersten haben den vermeintlich leichten Vorteil, im Rückspiel Heimrecht zu genießen.

Zwei wichtige Einschränkungen gilt es dabei zu beachten: Teams aus der gleichen Gruppe dürfen im Achtelfinale nicht schon wieder aufeinandertreffen - ein Duell zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain wird es also in der Runde der letzten 16 sicher nicht geben.

Zudem werden im Achtelfinale noch nicht zwei Teams aus dem gleichen Land gegeneinander gelost. Die Paarung FC Chelsea gegen FC Liverpool ist also zum Beispiel noch ausgeschlossen.

Champions League, Achtelfinale: Diese Teams sind bereits qualifiziert