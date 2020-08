FC Barcelona: Ronaldo glaubt nicht an Abgang von Lionel Messi

Lionel Messi scheint unzufrieden beim FC Barcelona. Ex-Weltfußballer Ronaldo glaubt aber nicht an einen Abschied im Sommer.

-Legende Ronaldo glaubt nicht an einen Abgang von Superstar Lionel Messi vom . "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Messi Barca verlassen wird - vor allem in der Finanzkrise", so der ehemalige Stürmer des spanischen Vizemeisters auf einer Online-Pressekonferenz.

Zuletzt wurden immer mehr Gerüchte laut, dass der argentinische Stürmer nach der 2:8-Blamage im Viertelfinale der gegen den unzufrieden bei den Katalanen sei und Neu-Coach Ronaldo Koeman wohl sogar von seinen Wechselgedanken unterrichtet haben soll.

FC Barcelona: und PSG scharf auf Lionel Messi?

Neben Inter Mailand, für das "Messi mehr als nur ein Traum ist", soll auch CL-Finalist seine Fühler nach dem 33-Jährigen, der in Barcelona noch bis 2021 unter Vertrag steht, ausgestreckt haben.

Mehr Teams

"Messi hat eine sehr starke Beziehung zu Barcelona, ich glaub nicht, dass er unglücklich ist", sagte Ronaldo, mittlerweile Präsident von Barcas -Rivale . "Die Art und Weise des Ausscheidens in der Champions League hat ihn aber natürlich verärgert."

Barcelona strebt für die kommende Saison einen Umbruch an, bei dem nur ganz wenige Spieler nicht unverkäuflich sein sollen - einer davon ist Messi. "Den Schlüsselspieler gehen zu lassen, ist sicherlich nicht die Lösung für Barcelona", erklärte Ronaldo.