FC Barcelona: Diese Spieler sollen laut Präsident Josep Maria Bartomeu definitiv bleiben

Beim FC Barcelona steht ein Umbruch bevor, dennoch sollen ein paar Spieler Barca erhalten bleiben. Boss Bartomeu nennt dabei sogar Namen.

Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu (57) hat durchsickern lassen, dass nicht alle Stars des vom Umbruch beim spanischen Erstligisten betroffen sein werden. Außerdem verriet der Katalane, dass Phillipe Coutinho (28) durchaus in Barcelona bleiben könnte.

Bei der Frage nach der Zukunft einiger katalanischer Top-Stars nannte Bartomeu die Namen der Stars, die für den spanischen Vizemeister unverkäuflich sind. "Leo Messi und das weiß er auch. Er ist der beste Spieler der Welt. Ich würde auch ter Stegen, de Jong, Lenglet, Dembele und Griezmann nennen." Zudem fügte der 65-Jährige auch den Namen von Supertalent Ansu Fati an. "Manche Spieler wissen, dass wir sie nicht abgeben. Wir haben Angebote erhalten und Ansu Fati hat einen großen Marktwert, aber er ist unverkäuflich", sagte Bartomeu weiter.

FC Barcelona: Das Problem sind die Gehaltszahlungen

Gleichzeitig zollte er den Stars Tribut, die jahrelang Titel für den FC Barcelona eingefahren haben: "Es ist nun an der Zeit, ein paar verdiente Spieler zu verabschieden." Problem bei den erwünschten Neuverpflichtungen seien dabei nicht die hohen Ablösesummen, sondern vielmehr die Gehaltszahlungen an aktuelle Spieler. "Wir müssen die Gehälter reduzieren, um neue Spieler verpflichten zu können", so Bartomeu weiter.

Auch die Zukunft von Coutinho, der derzeit noch auf Leihbasis beim spielt, ist weiter offen. Bartomeu schloss einen Verbleib des brasilianischen Nationalspielers aber keineswegs aus.

FC Barcelona: Umbruch nach verpasstem CL-Halbfinale

"Der neue Trainer wird entscheiden. Wenn er will, dass Coutinho bei uns weiterspielt, dann wird er das auch tun", kündigte Bartomeu an. Coutinho traf jüngst zweimal in der gegen die Katalanen, als der FC Bayern München mit 8:2 gewann und das Team um Lionel Messi damit aus der Champions League warf.

Als Konsequenz aus der verpassten Meisterschaft und dem Aus in der Königsklasse entließ der -Klub Trainer Quique Setien und trennte sich am Dienstag auch von Sportdirektor Eric Abidal. Am MIttwoch gaben die Katalanen bekannt, dass Ronald Koeman das Team nun übernimmt.