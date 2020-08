FC Barcelona - Lionel Messi nach Mailand? "Er ist mehr als ein Traum für Inter"

Die Gerüchte um einen Transfer Lionel Messis zu den Nerazzurri nehmen nach dem CL-Aus des FC Barcelona immer mehr Fahrt auf.

Die Gerüchte über einen bevorstehenden Wechsel von Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona zu Inter Mailand reißen nicht ab - und sie werden durch Aussagen des ehemaligen Inter-Souts Massimiliano Mirabelli zusätzlich befeuert. Er behauptet, Messi sei "mehr als ein Traum" für die Nerazzurri.

Mirabelli, der von 2014 bis 2016 bei Inter arbeitete und anschließend beim Lokalrivalen Milan als Sportdirektor arbeitete, sagte bei Radio Sportiva: "Als ich bei Inter war und mit Präsident Zhang über den Transfermarkt sprach, dann sagte er: 'Ich will Messi.' Wir mussten ihm dann erklären, dass es wegen des Financial Fairplays nicht möglich war. Ich kann aber versichern, dass Messi mehr als ein Traum für Inter ist."

: Lionel Messis Vertrag läuft bis 2021

Das liege daran, dass der Vertrag des 33 Jahre alten Argentiniers 2021 ausläuft und Barca ihn laut Mirabelli auf keinen Fall ablösefrei verlieren wolle. "In stehen wichtige Entscheidungen an. (...) Wer aus dieser Situation das Maximum herausholen will, muss sich jetzt vorwagen", so Mirabelli.

Inters chinesischer Eigentümer, der Industriekoloss Suning, soll dies laut Medienberichten vorhaben und zu einer großangelegten Offensive bereit sein, um den sechsmaligen Weltfußballer nach zu holen.

"Verrückte Idee: Messi will Barca verlassen, und Inter hofft", schrieb die Gazzetta dello Sport. habe zwar mehr Geld als Inter, hieß es in dem Bericht, "doch in Großbritannien gibt es nicht die Steueranreize, die das Leben Messis erleichtern würden".



Beflügelt wurden die Spekulationen von Berichten, nach denen sich Messi ein Penthouse im exklusiven Mailänder Hochhaus Torre Solaria, unweit von Inters Hauptquartier, gekauft hat. Auch sein Vater Jorge soll eine Wohnung in der lombardischen Hauptstadt gekauft haben, um von Steueranreizen zu profitieren, die Italien für Ausländer eingeführt hat.

: Duellieren sich Lionel Messi und Cristiano Ronaldo bald in der ?

Sollte Inter Mailand die gewinnen, könnte sich die chinesische Suning Holdings Group, die seit 2016 die Mehrheit des Klubs besitzt, zu kräftigen Investitionen in den Kader entscheiden, berichten italienische Gazetten.

Das Ziel des Eigentümers ist der Scudetto, die italienische Meisterschaft. Eine Verpflichtung Messis würde zudem die italienische Serie A dank der Wiederbelebung der Rivalität zwischen dem Argentinier und Cristiano Ronaldo aufwerten.