FC Barcelona: Lionel Messi schwärmt von Inter-Stürmer Lautaro Martinez

16 Tore und vier Vorlagen in 19 Spielen - Lautaro Martinez spielt eine starke Saison. Und das hat sich auch bis Barcelona rumgesprochen.

Die mittel- und langfristige Suche nach Verstärkungen für den Angriff geht beim weiter, und Kapitän Lionel Messi hat sich voll des Lobes über den Kandidaten Lautaro Martinez von Inter Mailand geäußert. Am Donnerstag verpflichtete Spaniens Meister Martin Braithwaite vom LaLiga-Rivalen CD Leganes, um nach den schweren Verletzungen von Luis Suarez und Ousmane Dembele seine kurzfristigen Offensivsorgen zu beheben.

Messi sagte der Mundo Deportivo über seinen argentinischen Landsmann Martinez: "Er ist spektakulär und hat eine beeindruckende Verfassung. Er galt immer als großartiger Spieler, aber jetzt ist er explodiert."

FC Barcelona: Ersetzt Lautaro Martinez Luis Suarez?

Messi kennt Martinez nicht nur von der Albiceleste, sondern stand ihm in dieser Saison auch in der gegenüber. "Er ist stark, gut im Eins-gegen-Eins, schießt Tore und geht gegen jeden in den Zweikampf", führte Messi weiter aus. Er lobte den 22-Jährigen als "kompletten Spieler" mit großer Ausdauer.

Messis Lob befeuert das Gerücht um ein konkretes Interesse Barcelonas an Martinez. Angestoßen hatte dieses im vergangenen November Barcas Sportchef Eric Abidal, als er in der Mundo Deportivo über den Angreifer sagte: "Er ist ein kompletter Spieler und ich finde, er performt schon jetzt auf einem sehr hohen Level. Wir kennen ihn gut."

Auf Sicht suchen die Katalanen einen neuen Mittelstürmer, der die Nachfolge des 33 Jahre alten Luis Suarez antreten kann. "Ich bin transparent gegenüber den Spielern, Luis kann Ihnen sagen, dass ich ihm letztes Jahr bereits gesagt habe, dass wir einen offensiven Spieler suchen werden, und ich sage nicht, dass er es nicht akzeptiert hat. Er akzeptierte es, weil er das Beste für die Mannschaft will", so Abidal damals.

Angesprochen auf diese Aussagen meinte Messi nun: "Lautaro ist Luis sehr ähnlich. Am liebsten wäre mir, wenn sie alle kämen und wir zusammen kämpfen. Luis ist sehr erfahren und könnte Lautaro bei der Eingewöhnung im Verein und in der Liga helfen. Aber das sind alles nur Mutmaßungen."

Wechsel zu Barca? Lautaro Martinez steht bei Inter bis 2023 unter Vertrag

Eine Verpflichtung von Martinez wird in jedem Fall kein einfaches und günstiges Unterfangen. Der ehemalige Racing-Stürmer steht bei Inter noch bis 2023 unter Vertrag und seine festgeschriebene Ablöse liegt bei 111 Millionen Euro. Neben Barcelona soll auch Manchester United Interesse an ihm zeigen.

Nerazzurri-Manager Giuseppe Marotta erklärte allerdings in dieser Woche bei Sky Sport Italia, er rechne nicht mit einem Wechselwunsch seines Torjägers: "Er ist ein sehr junger Kerl und er möchte vor allem weiterhin das glorreiche Inter-Trikot tragen."