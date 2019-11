FC Barcelona sucht Nachfolger für Luis Suarez – Inter-Star Lautaro Martinez möglicher Kandidat

Eric Abidal sucht beim FC Barcelona nach einer Verstärkung für die Offensive. Dabei könnte Inter-Stürmer Lautaro Martinez Luis Suarez ablösen.

Sportdirektor Eric Abidal hat bestätigt, dass der Ausschau nach einem Nachfolger für Luis Suarez hält. Dabei hat der Franzose auch ein Auge auf den argentinischen Stürmer Lautaro Martinez von geworfen.

Im Interview mit Mundo Deportivo macht Abidal keinen Hehl daraus, dass er einen Offensivneuzugang plant. Suarez sei dabei jedoch eingeweiht: "Ich bin transparent gegenüber den Spielern, Luis kann Ihnen sagen, dass ich ihm letztes Jahr bereits gesagt habe, dass wir einen offensiven Spieler suchen werden, und ich sage nicht, dass er es nicht akzeptiert hat. Er akzeptierte es, weil er das Beste für die Mannschaft will."

Barca-Sportdirektor Eric Abidal beobachtet Lautaro Martinez: "Er leistet hervorragende Arbeit"

Bei der Suche nach einem neuen Angreifer beobachtet die Barca-Legende aufmerksam die Entwicklung von Lautaro Martinez, der in der laufenden Saison in 16 Spielen für Inter Mailand an elf Toren beteiligt war. Abidal erklärte: "Er ist ein kompletter Spieler und ich finde, er performt schon jetzt auf einem sehr hohen Level. Wir kennen ihn gut, aber es gibt auch andere Spieler, die eine Menge Qualität mitbringen."

Erst im vergangenen Jahr wechselte Martinez für 25 Millionen Euro vom argentinischen Erstligisten Racing Club zu den Nerazzurri. Aktuell ist der 22-Jährige mit der argentinischen Nationalmannschaft unterwegs, mit der er am Freitag in der Supercopa des la Americas den Erzrivalen Brasilien1:0 besiegte.