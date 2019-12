Barcelona-Coach Ernesto Valverde adelt Inter-Stürmer Lautaro Martinez: "Ein großartiger Spieler"

Vor dem Champions-League-Duell gegen Inter Mailand schwärmt Barca-Coach Valverde von Stürmer Lautaro Martinez.

Barca-Coach Ernesto Valverde hat in den höchsten Tönen von Inter Mailands Stürmer-Star Lautaro Martinez geschwärmt. Der Argentinier "ist ein großartiger Spieler und spielt eine großartige Saison", schwärmte der Spanier auf der abschließenden Pressekonferenz vor der Champions-League-Partie gegen am Dienstagabend (21 Uhr live auf DAZN). Der 22-Jährige, der im Hinspiel im Camp Nou ein "großartiges Tor" (Valverde) geschossen hatte, sei "schnell und stark".

Barca war im Sommer an Lautaro Martinez dran

Im Sommer kursierten Gerüchte über das Interesse der Katalanen am Inter-Angreifer. Dies wurde damals vom Berater des 22-Jährigen bestätigt. Auch der englische Top-Klub Manchester City soll seine Fühler nach dem argentinischen Nationalspieler ausgestreckt haben. Martinez selbst betonte zuletzt, dass er sich bei der Nerazzurri wohl fühle und Inter sein "zu Hause" sei.

Der 18-malige Nationalspieler wechselte im Sommer 2018 von Racing Club aus nach Mailand. In der laufenden Saison gelangen ihm in 15 Serie-A-Partien acht Treffer, sowie fünf Tore in fünf Champions-League-Spielen.