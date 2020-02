FC Barcelona vs. FC Getafe: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung von LaLiga heute

Der FC Barcelona empfängt in der Liga den FC Getafe. Ob und wo das Duell im LIVE-STREAM oder TV läuft, erfahrt Ihr hier in diesem Artikel.

Bühne frei für spanischen Top-Fußball: Der empfängt den im heimischen Camp Nou. Die Begegnung wird am Samstag um 16 Uhr angepfiffen.

Zuletzt strauchelten die Katalanen etwas. Wettbewerbsübergreifend stehen für Barca in den letzten fünf Spielen zwei Niederlagen zu Buche, darunter auch das Aus in der Copa del Rey gegen Bilbao. In der Liga kamen die Superstars um Lionel Messi zuletzt zu eine knappen 3:2-Auswärtssieg bei Betis Sevilla.

Wenn Ihr auf der Suche seid, wo das Duell zwischen Barca und Getafe live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird, werdet Ihr hier fündig. Wir haben alle Informationen zur Übertragung von am Samstag für Euch zusammenfasst.

FC Barcelona vs. FC Getafe: Das Duell im Überblick

DATUM: 15. Februar 2020

ANPFIFF: 16 Uhr

STADION: Camp Nou, Barcelona

TV-Übertragung: keine

LIVE-STREAM: DAZN

LIVE-TICKER: Goal

FC Barcelona vs. FC Getafe heute live im TV sehen - geht das?

In der aktuellen Saison ist die Rechtelage so, dass kein klassischer Fernsehsender Duelle aus LaLiga übertragen darf. Also wird FC Barcelona vs. FC Getafe heute auch nicht live im TV zu sehen sein - ohne Ausnahme.

Dennoch müssen Fans der Katalanen allerdings nicht in die Röhre schauen, ein LIVE-STREAM ist die Lösung. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

FC Barcelona vs. FC Getafe heute im LIVE-STREAM

Wie bereits erwähnt, ist ein LIVE-STREAM die einzige Möglichkeit, das Spiel des FC Barcelona gegen Getafe am Samstag live zu sehen. DAZN macht's möglich. Der Streamingdienst besitzt in bereits seit 2016 die exklusiven Übertragungsrechte an der spanischen Beletage.

Die Übertragung zu Barca - Getafe startet am Samstag rund eine Viertelstunde vor Anpfiff, der um 16 Uhr erfolgen wird. Als Kommentator ist Jan Platte für Euch im Einsatz. An seiner Seite wird ihn Jonas Hummels als Experte unterstützen.

Und jetzt die Hammer-Nachricht. Solltet Ihr noch kein Mitglied bei DAZN sein, könnt Ihr das Spiel Barca-Getafe sogar kostenlos sehen. Der Probemonat von DAZN macht's möglich. Dieser lässt Euch das komplette Programm ohne jegliche Einschränkung die ersten 30 Tage kostenlos testen. Wollt Ihr danach weiter mit dabeibleiben, kostet DAZN im Monat lediglich 11,99 Euro.

Bezahlen kann man den Streamingdienst auf zig verschiedene Arten und Weisen. Eine langfristige Vertragsbindung oder dergleichen gibt es nicht. DAZN ist bequem monatlich kündbar. Wer sich gleich für ein komplettes Jahr Sport auf DAZN entscheidet, bezahlt dafür 119,99 Euro, was rund zehn Euro im Monat entspricht - im Vergleich zur monatlichen Zahlweise spart Ihr also rund 24 Euro.

Alles, was Ihr braucht, um DAZN empfangen zu können, ist ein internetfähiges Gerät. Der Streaminganbieter stellt für fast jede denkbare Möglichkeit, eine kostenlose App bereit.

DAZN-App für ...

FC Barcelona vs. FC Getafe: Die Aufstellungen

Sobald beide Teams ihre Startformationen verraten haben, findet Ihr sie an dieser Stelle.

