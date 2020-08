FC Barcelona vs. FC Bayern München live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER - 1:4

In der Champions League steigt heute das Viertelfinale zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München. Hier gibt's die Partie im LIVE-TICKER!

Jetzt wird es ernst in der : Im Viertelfinale duellieren sich der und der um den Einzug in die nächste Runde. Anpfiff des Duells aus Lissabon ist heute um 21 Uhr. Hier könnt gibt's die Partie im LIVE-TICKER!

Messi gegen Lewandowski, Neuer gegen ter Stegen, der große FCB gegen den großen FCB: Im Duell der Giganten trifft der deutsche Rekordmeister auf den zuletzt schwächelnden FC Barcelona. Während die Bayern in der laufenden Königsklassen-Saison noch makellos sind (8 Spiele, 8 Siege) und auch nach der Coronapause unschlagbar erscheinen (12 Spiele, 12 Siege), gibt es bei den Katalanen um Superstar Lionel Messi immer wieder Unruhe.

Nach der Coronapause wurde die Meisterschaft verspielt, nun soll in der Champions League die erste Saison ohne großen Titel seit 2014 abgewendet werden. Schlechtes Omen: Die Bayern jagen scheinbar unaufhaltsam ihr zweites Triple nach 2013, damals hatte Barca im Halbfinale gegen die Münchner keine Chance. Gutes Omen: Der Sieger eines K.o.-Duells der beiden Teams hat später immer den Henkelpott gewonnen.

Wer das Spiel lieber live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen will, kann das natürlich heute auch tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir alle Informationen zur Übertragung der Partie FC Barcelona gegen den FC Bayern übersichtlich für Euch zusammengefasst.

FC Barcelona - FC Bayern München 1:4 (1:4) Tore 0:1 Müller (4.), 1:1 Alaba (7./ET), 1:2 Perisic (21.), 1:3 Gnabry (27.), 1:4 Müller (31.) Aufstellung Barca ter Stegen - Nelson Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba - De Jong, Busquets, Arturo Vidal, Sergi Roberto - Messi, Luis Suarez Aufstellung FCB Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski Gelbe Karten Boateng (42.)

HALBZEIT | Vier Treffer für ein Team in den ersten 31 Minuten - das gab es in der K.o.-Phase der Champions League bis heute noch nie. Bayern München nutzte in der ersten halben Stunde fast jeden Fehler der Spanier aus und kam so jeweils in der Box zu den Treffern von Müller (4./31.), Perisic (21.) und Gnabry (27.). Barca steckte zwar das 0:1 noch weg und kam durch das Eigentor von Alaba (7.) zum schnellen Ausgleich. Doch erstens stellte Barcelona die Defensivschwächen nicht ab (14:3-Torschüsse für die Münchner!) - und zweitens schafften es die Bayern, Messi und Suarez über die meiste Zeit gut aus dem Spiel zu nehmen - Suarez ist sogar der Spieler mit den wenigsten Ballaktionen bei den Spaniern (19). In der zweiten Halbzeit muss Barca "Alles oder nichts" spielen - und die Münchner werden Konterchancen bekommen.

FC Barcelona vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45. + 1. | Pause in Lissabon: Der FC Bayern München führt im CL-Viertelfinale gegen den FC Barcelona mit 4:1.

45. | Neuer fängt den Ball nach einem Suarez-Schuss aus 14 Metern ab.

44. | Barca gewinnt in der ersten Hälfte knapp 60 Prozent der Zweikämpfe, hat auch einen leichten Vorteil beim Ballbesitz - aber der ist angesichts der hohen Führung der Münchner nicht wirklich verwunderlich.

FC Barcelona vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

42. | In der Nähe der Mittellinie verliert Thaigo nach einem ziemlich robusten Einsatz von Suarez den Ball. Boateng klärt die Szene dann mit einem taktischen Foul, um keinen gefährlichen Konter zuzulassen. Schiri Skomina zieht die Gelbe Karte.

40. | Die Vorlage zum 1:0 durch Müller war übrigens Lewandowskis 18. Scorerpunkt in dieser CL-Saison: Er steht jetzt bei 13 Treffern und fünf Vorlagen.

39. | Nach einer Ecke von rechts kommt Lewandowski zum Kopfball aus etwa 13 Metern. Er kann dabei aber nicht genug Druck hinter den Ball bringen, sodass Ter Stegen auf der Linie locker parieren kann.

37. | Jetzt wieder die Bayern im Offensivmodus. Scheint so, als habe Trainer Flick das altbekannte Motto an seine Spieler weitergegeben: "Angriff ist die beste Verteidigung!"

35. | Die Bayern ziehen sich ein bisschen weiter zurück, dennoch lassen sie im Pressing nicht locker. Barca hat im Passspiel im Aufbau weiter sehr wenig Zeit, um Anspielstationen zu suchen. Die Leistung der Bayern in dieser ersten Hälfte ist wie aus einem Guss - von den Minuten nach dem 1:0 mal abgesehen.

33. | Barcelona versucht eine Antwort, erneut kommt aber mehr als eine Ecke dabei nicht raus.

TOOOR! FC Barcelona - FC Bayern München 1:4 | Torschütze: Müller

31. | Das glauben die Bayern wahrscheinlich selbst nicht: Eine Drei-Tore-Führung nach gut 30 Minuten gegen den FC Barcelona! Und die kommt so zustande: Bei einem weiteren Angriff, bei dem Barca nicht wirklich viel Druck auf die ballführenden Münchner ausübt, spielen die den Ball von der linken auf die rechte Seite. Dort hat auch Kimmich viel Platz zum Flanken. Er bringt den Ball genau auf den ans Fünfereck gelaufenen Müller, der direkt abnimmt und Ter Stegen keine Abwehrchance lässt. Die Abwehr des FC Barcelona ist zum wiederholten Mal mehr als unsortiert unterwegs.

TOOOR! FC Barcelona - FC Bayern München 1:3 | Torschütze: Gnabry

27. | Wow, die Bayern haben sich mehr als eindrucksvoll im Spiel zurückgemeldet - mehr noch: Sie setzen jetzt Barca mit dem dritten Treffer extrem unter Druck. Bei einem Angriff durchs Zentrum beweist Goretzka eine Wahnsinnsübersicht. Nach dem Zuspiel auf ihn leitet er aus der Drehung direkt weiter auf den in die Box stürmenden Serge Gnabry. Der Flügelstürmer behauptet sich im Eins-gegen-Eins und schließt dann aus etwa zehn Metern flach an Keeper Ter Stegen vorbei ab.

27. | Großchance auf der anderen Seite zum 3:1 für die Münchner: Bei einem Schuss aus kurzer Distanz rettet Marc-Andre ter Stergen für Barca im letzten Moment.

25. | Jetzt sind es wieder die Spanier, die gefordert sind: Barcelona erhöht den Druck - und sucht selbstverständlich Lionel Messi. Zwei Ecken in Folge springen bei der Tempoverschärfung fürs Erste raus, aber die verteidigen die Bayern.

TOOOR! FC Barcelona - FC Bayern München 1:2 | Torschütze: Perisic

21. | Dieser Treffer hatte sich, auch wenn die Bayern in den letzten Minuten besser geworden waren, nicht unbedingt angedeutet. Sei es drum, der FCB dreht jubelnd ab: Gnabry leitet den Treffer nach einer Balleroberung im Pressing in der Nähe des Sechzehners mit einem schnellen Dribbling und dem Pass nach links in die Box auf Ivan Perisic ein. Der Flügelspieler hat zwei Optionen: Abschluss oder Pass ins Zentrum. Er entscheidet sich für den eigenen Schuss - und der passt flach im langen Eck.

19. | Die Bayern setzen sich nun für den Moment mal in der Hälfte des Gegners fest, aber auch die vierte FCB-Ecke in dieser Partie bringt keinen Erfolg. Ter Stegen boxt den Ball an der Fünfergrenze aus der Gefahrenzone.

17. | Alba klärt bei einem Angriff der Münchner über die rechte Seite zu einem Eckball für die Bayern. Goretzka kommt in dessen Folge zum Kopfball aus 14 Metern, aber der ist nicht gefährlich. Es geht weiter mit Abstoß für Barca.

15. | Die erste etwas ruhigere Phase in diesem Spiel. Beide Mannschaften versuchen nun - nach den frühen Gegentreffern - ihr Hauptaugenmerk mal auf Ordnung in der Defensive zu setzen.

13. | Nach den ersten gut zehn Minuten bleibt als erstes Fazit die Erkenntnis, dass das Spiel der Bayern noch nicht flexibel genug ist. Meist geht es über die linke Seite nach vorne, Kimmich und Gnabry finden noch nicht die Mittel, um an Vidal und Alba vorbei die Kette von Barca knacken zu können.

12. | Jetzt scheinen sich die Bayern geschüttelt zu haben: Davies treibt den Ball bei einem Angriff der Münchner über die linke Seite nach vorne, seine Flanke in den Strafraum klärt dann aber Barcas Langlet.

10. | Wieder großes Glück für die Bayern: Messi zirkelt den Ball nach einer Ecke von der rechten Seite an den linken Pfosten. Den Abpraller können die Münchner klären.

10. | Großchance für Barca zum 2:1: Semedo schickt Suarez in die Gasse auf der linken Seite in der Box, doch Neuer kommt aus dem Kasten und macht "die Tür zu".

TOOOR! FC Barcelona - FC Bayern München 1:1 | Torschütze: Eigentor Alaba

7. | Und schon ist die gute Ausgangsposition für die Münchner wieder dahin. Auch Barca bringt einen Angriff über links durch, da Kimich Alba nicht stoppt. Dessen halbhohe Flanke ins Zentrum ist eigentlich gar nicht so gefährich, aber Alaba geht auf Höhe des Elfmeterpunktes riskant dazwischen. Per Querschläger fliegt der Ball dann an Neuer vorbei ins Netz zum Ausgleich.

TOOOR! FC Barcelona - FC Bayern München 0:1 | Torschütze: Müller

4. | Der Start nach Maß für die Münchner Bayern ist eingetütet. Bei einem Angriff über die linke Seite hat Perisic sehr viel Platz zum Flanken. Der Ball kommt an der Strafraumgrenze zu Müller, der ihn zu Lewandowski tropfen lässt. Der Goalgetter agiert uneigennützig und legt wieder zurück zu Müller, der aus zehn Metern mit links unten links trifft.

3. | Auf der anderen Seite ist es deutlich brenzliger: Eine flache Hereingabe von rechts wird in der Box von Alaba gefährlich abgefälscht, aber Neuer klärt.

2. | Müller versucht bei einem Angriff durchs Zentrum den hochspringenden Ball zu Lewandowski zu drücken, doch die Barca-Abwehr geht erfolgreich dazwischen.

FC Barcelona vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der Ball rollt, der FC Barcelona hat angestoßen im Viertelfinale.

vor Beginn | Und noch das vor dem Anpfiff: Der Sieger des Spiels trifft im Halbfinale am Mittwoch entweder auf ManCity oder auf . Das englisch-französische Duell gibt es morgen Abend als letztes diesjähriges CL-Viertelfinale.

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist gleich Damir Skomina aus Slowenien. Entscheidender Mann bei strittigen Situationen ist der VAR Massimiliano Irrati aus .

vor Beginn | Die äußeren Bedingungen für das Spiel heute könnten besser übrigens nicht sein: Aktuell ist es in der portugiesischen Hauptstadt 23 Grad Celsius warm, keine Wolke zeigt sich am Himmel. Bei Abpfiff der regulären 90 Minuten sind es dann gegen 23 Uhr immer noch knapp 20 Grad.

vor Beginn | "Ready" twitterten die Bayern vor wenigen Minuten - und signalisierten mit dem passenden Emoji noch dazu: Wir sind stark! Jetzt dauert es bis zum Spielbeginn keine Viertelstunde mehr. Die Anspannung steigt in Lissabon im Estadio da Luz.

vor Beginn | Vor dem Spiel gaben sich die Münchner Bayern sehr, sehr selbstbewusst: Die sehr überzeugenden Leistungen der letzten Wochen haben dem Rekordmeister viel Selbstvertrauen gegeben. Barcelona dagegen hat im Endspurt nach dem Re-Start den Meistertitel in an verloren. Ob im Team von Setien aber deshalb eine große Verunsicherung vor dem Anpfiff der heutigen Begegnung da ist? Schwer vorstellbar bei so einer Star-Truppe. Der FC Bayern muss auf jeden Fall, wenn er seine Chance heute nutzen will, von Beginn an hoch konzentriert und engagiert ins Spiel gehen.