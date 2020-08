Der Schiedsrichter bei FC Barcelona gegen FC Bayern München: Wer leitet das Viertelfinale der Champions League?

Wer leitet das Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern? Goal hat alle Infos zum Schiedsrichter am heutigen Abend.

Im Viertelfinale der ist der am Freitag gegen den gefordert (21 Uhr im LIVE-TICKER). Eine Personalie, die bei dieser Begegnung im Fokus stehen wird, ist auch der Schiedsrichter. Seit Mittwoch ist bekannt, dass Damir Skomina das Aufeinandertreffen pfeifen wird.

An den slowenischen Schiedsrichter, der 2017 das Finale der zwischen Amsterdam und (0:2) sowie in der letzten Saison das Finale der Champions League zwischen und dem leiten durfte, haben sowohl der FC Bayern als auch der FC Barcelona überwiegend positive Erinnerungen.

Während der deutsche Rekordmeister in beiden Spielen, die von Skomina gepfiffen wurden, als Sieger vom Platz gegangen ist, hat Barca von fünf Begegnungen unter der Leitung Skominas vier gewonnen und eine verloren. Diese Niederlage war aber ausgerechnet das 0:3 gegen Bayern in der Saison 2012/13, die für den FC Bayern mit dem Gewinn der Champions League endete.

Goal hat die wichtigsten Infos zu Damir Skomina, dem Schiedsrichter im Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern.

Champions-League-Viertelfinale zwischen Barca und Bayern: Das ist Schiedsrichter Damir Skomina

Skomina reist mit der Erfahrung von 63 Einsätzen in der Champions League nach Lissabon, in der Europa League hat der 44-Jährige zudem weitere 20 Spiele geleitet. Doch auch bei der WM 2018 und den beiden EM-Turnieren 2012 und 2016 wurde Skomina von den jeweiligen Verbänden eingesetzt.

Seine Karriere begann 1995 im damaligen Jugoslawien, seit 2009 gehört Skomina zur Kategorie der Eliteschiedsrichter der UEFA und hat dadurch in seiner Karriere bislang 549 Spiele gepfiffen. Neben der Champions League und der Europa League leitet Skomina auch regelmäßig Spiele in der höchsten slowenischen Spielklasse und in der Saudi Professional League.

Bild: Getty Images

In dieser Saison ist er bereits in fünf internationalen Spielen zum Einsatz gekommen. In der Champions-League-Qualifikation war er Schiedsrichter, als sich Piräus mit 2:1 gegen FK Krasnodar durchsetzte. In der Gruppenphase leitete er zudem das Aufeinandertreffen zwischen und (2:1).

Auch in der Europa League konnte man Skomina bereits in zwei Spielen beobachten. In der Gruppenphase pfiff er das Unentschieden zwischen Rotterdam und den Glasgow (2:2), mit dem Achtelfinale zwischen dem und (1:2) leitete er zudem sein erstes K.-o.-Spiel.

Doch auch der FC Barcelona hat in dieser CL-Spielzeit schon einige Erfahrungen mit Skomina gemacht. In der Gruppenphase wurde der 44-Jährige von der UEFA für das Aufeinandertreffen mit angesetzt, als sich der katalanische Verein mit 2:1 durchsetzte. Folgt gegen Bayern nun der zweite Sieg in dieser Saison?

Der Schiedsrichter im CL-Viertelfinale: Diese Spiele leitete Damir Skomina in der aktuellen Saison

12.03.2020 / Achtelfinale (Europa League) VfL Wolfsburg - Schachtjor Donezk 1:2 28.11.2019 / Gruppenphase (Europa League) Feyenoord - Glasgow Rangers 2:2 06.11.2019 / Gruppenphase (Champions League) Bayer Leverkusen - Atletico Madrid 2:1 02.10.2019 / Gruppenphase (Champions League) FC Barcelona - Inter Mailand 2:1 27.08.2019 / Qualifikation (Champions League) FK Krasnodar - Olympiakos Piräus 1:2

Bild: Getty Images

Barca gegen Bayern: Diese K.-o.-Spiele leitete Skomina in den letzten fünf CL-Saisons